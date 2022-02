Der KSC gewinnt mit 2:0 in Kiel: Der Liveticker zum Nachlesen

Der Karlsruher SC gewinnt das zweite Spiel in Folge. Durch einen sehenswerten Distanztreffer von Daniel O'Shaughnessy (16. Minute) und ein Jokertor von Fabian Schleusener (67.) nach Vorarbeit von Philipp Hofmann besiegen die Karlsruher Gastgeber Holstein Kiel verdient mit 2:0. Die Gastgeber erspielten sich zu wenige zwingende Chancen, der KSC nutzte seine Gelegenheiten dagegen eiskalt aus und überholte die Kieler somit in der Tabelle. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Schlusspiff Danke fürs Mitlesen! Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Nächstes Wochenende empfängt der KSC vor voraussichtlich 15.000 Zuschauern den FC Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr) im Wildpark. Bis dahin: Gute Zeit! 90. Minute+3 Schlusspfiff Alexander Sather beendet die Partie pünktlich. Der KSC gewinnt mit 2:0 in Kiel. 90. Minute+2 Doppelwechsel beim KSC Kaufmann und Jakob kommen für Hofmann und Heise. 90. Minute+1 Nachspielzeit läuft Drei Minuten sind es insgesamt, eine ist schon vorbei. 90. Minute Gelb für Benger Der Mittelfeldmann hatte kurz zuvor Gondorf festgehalten. 90. Minute Letzte Minute läuft Die Karlsruher haben alles im Griff, da dürfte nichts mehr anbrennen. 88. Minute KSC-Fans feiern sich "Ohne Karlsruh' wär hier gar nichts los" schallt es von den Rängen. 86. Minute Wanitzek zu zögerlich Lorenz und Hofmann spielen Wanitzek traumhaft frei, der alleine aufs Tor zuläuft, dann aber nicht mit links abschließt sondern nochmal abdreht. Da hätte der KSC-Spielmacher lieber den Abschluss suchen sollen. 86. Minute Schlussphase läuft Der KSC ist auf einem sehr guten Weg. Noch gut fünf Minuten sind es regulär und Kiel fällt aktuell nicht viel ein. 83. Minute Heise findet keinen Abnehmer... ... stattdessen kontert Kiel. Am Ende bereinigt Thiede die Szene. 83. Minute Guter Einstand Lorenz holt direkt einen Eckball raus. 82. Minute Lorenz kommt Der Linksfuß ersetzt Goller. 80. Minute Goller scheitert Hofmann steckt traumhaft auf Goller durch. Abseits hätte noch überprüft werden müssen aber Dähne macht sich groß und klaut dem Youngster den Ball vom Fuß. 79. Minute Wechsel bei Kiel Arp und Skrzybski kommen für Bartels und Sander. 78. Minute Gordon am Boden Der Innenverteidiger hatte das Knie von Wriedt unabsichtlich an den Kopf bekommen. Schmerzhaft, aber es geht weiter für den Routinier. 76. Minute Beste Laune bei den mitgereisten Karlsruhern Etwa 150 Fans haben die weite Reise angetreten, für sie hat sich die Auswärtsfahrt bislang gelohnt. 73. Minute Hofmann an den Pfosten Stark gespielt vom KSC: Schleusener und Hofmann mit dem Doppelpass, Schleusener will nochmal auf Wanitzek querlegen. Der Ball gelangt über Umwege zu Hofmann, der den Ball technisch anspruchsvoll aus elf Metern halblinke Position an den kurzen Pfosten jagt. 71. Minute Wanitzek drüber Breithaupt erobert gegen Bartels den Ball und bedient Wanitzek, der es aus 22 Metern versucht. Kein schlechter Schuss, der aber einen Meter über das Tor geht. 70. Minute Kiel wechselt Korb und Porath sind runter, Sterner und Benger sollen das Spiel noch drehen. 68. Minute Treffer zählt! Hauchzart stand der Linksaußen nicht im Abseits, der KSC führt mit 2:0. 67. Minute Schleusener erhöht auf 2:0! Hofmann steckt auf Schleusener durch, der bleibt mit etwas Glück und viel Durchsetzungsvermögen am Ball und trifft aus zehn Metern flach ins rechte untere Eck. Stand er aber im Abseits?? 65. Minute Neumann einen Schritt zu spät Nach einem Freistoß von links kommt Innenverteidiger Neumann beinahe aus spitzem Winkel zum Abschluss, streift den Ball aber nur noch. 62. Minute Kiel macht Druck Die Gastgeber drängen den KSC immer mehr in die eigene Hälfte, es fehlt die Entlastung bei den Badenern. Reese bedient Sander, der aus 16 Meter schießt und einen halben Meter zu hoch ansetzt. 61. Minute Glück für Kiel Da wäre Hofmann durch gewesen, der Unparteiische pfeift jedoch, zu Recht, ein Foul von Goller ab. 58. Minute Reese aus der Distanz Nun versucht es der Aktivposten mal aus der Distanz, verfehlt den Karlsruher Kasten aber um zwei Meter. 57. Minute Kobald am Boden Für ihn geht es nicht weiter. Beide Mannschaften wechseln. Neben Kobald geht auch Choi runter, Gordon und Schleusener kommen. Bei Kiel kommt Wriedt für Pichler. 56. Minute Reese zu weit Es bleibt dabei: Wenn es bei den "Störchen" gefährlich wird, dann über den Linksaußen. Seine Flanke gerät jedoch etwas zu weit. 54. Minute Regen setzt ein Zum Wind kommt jetzt noch Regen dazu, es wird ungemütlich in Kiel. 53. Minute Prominenter Kieler Auswechselspieler Bei Kiel sitzt unter anderem noch Fiete Arp auf der Bank, der in der Vergangenheit schon für den Hamburger SV und für Bayern München auf Torejagd gegangen ist. 50. Minute Kobald auf dem Posten Mühling bieten sich gleich mehrere Anspielstationen, bleibt aber an Kobald hängen. 48. Minute Schwach von Sander Der Kieler Mittelfeldmann läuft auf die Karlsruher Hintermannschaft zu, schließt aber viel zu überhastet aus 20 Metern ab. Da war mehr drin. 46. Minute Keine Wechsel Beide Trainer vertrauen weiterhin auf ihre Startelf. 46. Minute Es geht weiter Der Ball rollt wieder in Kiel. Halbzeit Analyse Vor rund 8.000 Zuschauern zeigen die Karlsruher bislang eine gute Partie. Durch das Traumtor von Daniel O'Shaughnessy aus 25 Metern (16.) führen die Gäste nicht unverdient mit 1:0, auch wenn die Kieler in den letzten Minuten vor der Pause immer stärker wurden. Ein Auswärtssieg ist für den KSC in greifbarer Nähe, das wird aber noch ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Christian Eichner. Vor allem Fabian Reese stellt die KSC-Defensive immer wieder vor Probleme. 45. Minute+1 Hofmann aus der Drehung Der Karlsruher Mittelstürmer versucht es aus 20 Metern, der Ball kommt aber zentral auf Dähne. Kein Problem auf den Schlussmann. Dann ist Pause. 45. Minute Gefährlicher Ballverlust Breithaupt verliert gegen Porath den Ball im Mittelfeld. Das hätte böse ausgehen können, Thiede und Goller doppeln dann aber Reese und schlussendlich können die Karlsruher klären. Breithaupt muss kurz behandelt werden, es dürfte aber weitergehen. 44. Minute Heise neben das Tor Der Linksverteidiger verzieht recht deutlich. 43. Minute Gelb für Mühling Im Duell der Kapitäne foult Mühling Gondorf. Es gibt Gelb für den Kieler und eine gute Freistoßsituation für den KSC, rund 30 Metern vor dem Tor. 41. Minute Fünf Minuten noch Der KSC würde das 1:0 gegen immer stärker werdende Kieler gerne in die Pause retten. 39. Minute Gersbeck auf dem Posten Bartels dringt in den Strafraum ein und scheitert alleine vor Gersbeck aus elf Metern am Karlsruher Schlussmann. 36. Minute Großchance KSC Eine Ecke von Wanitzek verlängert Goller auf Hofmann, der Dähne mit seinem Abschluss aus sechs Metern zur Glanzparade zwingt. 35. Minute Ecke Kiel Mühling bringt den Ball ins Zentrum, Wanitzek köpft den Ball aus der Gefahrenzone. 32. Minute KSC spielt variabel Choi und Goller tauschen immer wieder ihre Positionen. 31. Minute Kiel wird stärker Die Gastgeber legen aktuell zu. Unter anderem kam Mühling nach einer Ablage von Bartels aus elf Metern zum Abschluss, einer Karlsruher stand in der Schussbahn. 29. Minute O'Shaughnessy überragt Der Innenverteidiger zeigt nicht nur wegen seines Treffers eine überragende Partie. Nicht zum ersten Mal klärt er im letzten Moment eine gefährliche Hereingabe. 27. Minute KSC mit mehr Ballbesitz Die Gäste führen auch diese Statistik knapp an (54 Prozent). 25. Minute Pichler gefährlich Reese, der mit Abstand gefährlichste Kieler bisher, flankt auf Pichler. Kobald grätscht rein, die Kieler fordern Elfmeter. Das war hochriskant vom Karlsruher Innenverteidiger, ist aber gutgegangen. 24. Minute Wieder Reese Auf einmal macht Kiel das Spiel schnell, Reese flankt flach von links aber O'Shaughnessy klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein. 24. Minute Gäste beruhigen das Geschehen Im Moment spielt sich das Geschehen im Mittelfeld ab, die Karlsruher lassen den Ball phasenweise gut laufen. 21. Minute Gute Karlsruher Anfangsphase Die Badener zeigen bislang eine bemerkenswerte Leistung. Unbeeindruckt vom Wind und den formstarken Gastgebern bestimmen die Gäste das Spielgeschehen. 18. Minute Innenverteidiger stürmen mit Vorher probierte es Kobald aus der Distanz, jetzt trifft sein Partner traumhaft. Das scheint so abgesprochen zu sein bei den Karlsruhern. 16. Minute Traumtor O'Shaughnessy!! Der Innenverteidiger zieht aus 25 Metern ab und nagelt den Ball genau ins Kreuzeck, was für eine Fackel! Der KSC führt mit 1:0! 15. Minute Schiedsrichterball im Karlsruher Strafraum Choi trifft den Unparteiischen bei einem Klärungsversuch. Es gibt Schiedsrichterball, die Kieler lassen den KSC hinten rausspielen. 13. Minute Hofmann hilft hinten aus Bereits zum zweiten Mal lässt sich der Karlsruher Sturmtank tief fallen und unterstützt die eigene Defensive. 11. Minute Keine Ruhephasen Großes Ballgeschiebe gibt es nicht, beide Mannschaften gehen früh drauf und spielen munter nach vorne. 9. Minute Pichler mit der Hand Kobald verliert den Ball gegen den Kieler Top-Stürmer, der hatte aber die Hand zu Hilfe genommen. Freistoß für den KSC. 7. Minute Kobald knapp daneben Der Innenverteidiger ist mit aufgerückt und zieht aus 20 Metern mit links ab. Sein Schuss ist gut platziert und verfehlt den Kasten von Dähne nur knapp. 5. Minute KSC nähert sich an Heise probiert es auf links mit einem ersten Vorstoß, seine Flanke findet jedoch keinen Abnehmer. 3. Minute Erste Kieler Ecke Korb flankt von rechts, Heise lenkt zur Ecke ab. Diese bleibt jedoch ungefährlich. 2. Minute Kiel über links Die Gastgeber beginnen, Achtung Wortspiel, stürmisch. Wieder treibt Reese den Ball über die linke Seite, der ehemalige Schalker ist einer der gefährlichsten Offensivspieler der Kieler. 1. Minute Erster Kieler Vorstoß Reese flankt auf Korb, der nach wenigen Sekunden zum Abschluss kommt. Sein Schuss aus 13 Metern geht aber deutlich drüber. 1. Minute Spiel läuft Der Ball rollt. 13:28 Mannschaften laufen ein Gleich geht's hier los! 13:20 Schiedsrichtergespann Geleitet wird die Partie von Alexander Sather. An der Linie stehen Oliver Lossius und Fabian Porsch. Der Vierte Offizielle heißt Steven Greif und in Köln sitzt Video-Assistent Florian Lechner. 13:15 Vom Winde verweht Die Windverhältnisse im stürmischen Norden dürften heute einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Spiel haben. Die Drittligapartie zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig, die heute um 14 Uhr stattfinden sollte, wurde wegen Sturmschätzen sogar kurzfristig abgesagt. 13:08 Viele taktische Möglichkeiten für den KSC Die Verletztenliste bei den Karlsruhern wurde in den letzten Wochen immer kleiner, vor allem offensiv hat Eichner aktuell die Qual der Wahl. Von den Offensivspielern hat es lediglich Lucas Cueto nicht rechtzeitig zurück in den Kader geschafft, er hatte im Pokalspiel bei 1860 München einen Schlag abbekommen. Die Qual der Wahl zu haben gefällt dem Karlsruher Trainer: "Man darf nicht vergessen. Die Spiele werden in dieser Liga oft von draußen entschieden. Wir können jetzt anders nachlegen als in der Phase, in der wir viele Verletzungen hatten. Ich habe immer wieder betont, dass wir diese Konkurrenz brauchen, sie kann, in einem gewissen Maße, leistungsfördernd sein." 13:02 Eichner über den heutigen Gegner Über Holstein Kiel sagte KSC-Coach Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Der ganze Club hatte keine einfache Zeit. Da sollte man Verständnis dafür zeigen, dass es nicht automatisch normal weitergelaufen ist. Marcel Rapp leistet richtig gute Arbeit. Das ist für mich eine richtig gute Fußballmannschaft mit dem ein oder anderen Unterschiedsspieler in der Mannschaft. Sie haben zuletzt auch Stabilität in die Ergebnisse reinbekommen." 12:54 Startelf von Holstein Kiel Kiel beginnt mit Dähne - Neumann, Lorenz, Komenda - Sander - Korb, Mühling, Porath, Reese - Bartels, Pichler. 12:52 Karlsruher Formation KSC-Trainer Christian Eichner schickt folgende Startelf ins Rennen: Gersbeck - Thiede, Kobald, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Gondorf - Goller, Choi - Hofmann. Er vertraut damit der gleichen Elf, die den 1. FC Nürnberg am vergangenen Samstag mit 4:1 bezwang. 12:48 Kiel unter Rapp auf Kurs Am Spieltag übernahm Marcel Rapp die "Störche" und holte seither aus 13 Spielen 23 Punkte. Hätte Kiel von Anfang an einen solchen Punkteschnitt hingelegt, wären sie jetzt mittendrin im Aufstiegsrennen. Seit Jahreswechsel ist Holstein eines der Top-Teams der Liga, was die Form angeht. Zehn von zwölf möglichen Punkten holten die Kieler aus den Spielen gegen den FC Schalke 04 (1:1), Jahn Regensburg (2:1), Fortuna Düsseldorf (1:0) und zuletzt bei Erzgebirge Aue (3:2). 12:40 Hochs und Tiefs beim KSC-Gegner Am 26. Mai 2021 war die Kieler Welt noch mehr als in Ordnung. Die Mannschaft von Ole Werner hatte im Relegations-Hinspiel beim Erstligisten 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen und stand quasi mit einem Bein in der Bundesliga. Nur vier Monate, eine 1:5-Niederlage im Rückspiel gegen Köln und ein verpatzter Saisonstart später trat Ole Werner zurück. Holstein hatte aus den ersten sieben Spielen gerade mal fünf Punkte (darunter ein Punkt beim 2:2 in Karlsruhe) geholt und stand auf dem 15. Tabellenplatz. 12:30 Herzlich willkommen zum Liveticker! Der Karlsruher SC tritt heute um 13.30 Uhr im windigen "Storchennest" bei Holstein Kiel an. Der Zehnte Kiel (31 Punkte) empfängt damit den Elften Karlsruhe (29 Punkte).

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden