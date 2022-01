Der KSC gewinnt mit 1:0 bei 1860 und steht im Viertelfinale: Der Liveticker zum Nachlesen

Der KSC schafft Historisches: Durch einen Handelfmeter von Marvin Wanitzek nach 69 Minuten ziehen die Karlsruher zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder in ein Pokalviertelfinale ein. Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerten sich die Gäste deutlich und verdienten sich die 1:0-Führung. Auch 1860 hatte einige gute Gelegenheiten, am Ende waren die Karlsruher aber die Glücklicheren.

Nach dem Abpfiff Danke fürs Mitlesen Am Sonntag geht es für den KSC in der Liga zu Hause gegen den SV Sandhausen (13.30 Uhr). Dieses Spiel und auch das Viertelfinale gibt es natürlich wieder hier im Liveticker. Gute Zeit bis dahin! 90. Minute+5 Schlusspfiff Der KSC steht im Viertelfinale!! 90. Minute+4 Gelb für Belkahia Das dürfte es gewesen sein. 90. Minute+4 Einwurf KSC Wichtige Aktion von Kobald, der den Einwurf an der eigenen Eckfahne holt. 90. Minute+3 Letzte Minute läuft Noch 60 Sekunden. 90. Minute+2 Freistoß 1860 Dicke Gelegenheit. Tallig mit einer einstudierten Variante auf Steinhart, der freie Schussbahn hat und drüber schießt. 90. Minute+1 KSC ohne Stürmer Wenn es hier doch noch in die Verlängerung geht, dann steht der KSC ohne seine beiden Stürmer da. 90. Minute+1 Gordon kommt ... für Schleusener. Vier Minuten gibt es obendrauf. 90. Minute Marino kommt beim KSC ... und ersetzt Hofmann. 89. Minute Immer ein Karlsruher dazwischen Die Mannen von Eichner schmeißen sich in jeden Versuch. 1860 bringt Moll für Greilinger. 88. Minute Gersbeck sicher Steinhart flankt aus dem Halbfeld, Gersbeck fängt den Ball und legt sich erstmal hin. 86. Minute Schleusener hat das 2:0 auf dem Fuß Ein Befreiungsschlag wird von Thiede geblockt. Der Querschläger landet bei Schleusener, der aus 11 Metern frei vor dem Tor verzieht. Das MUSS das 2:0 sein. 85. Minute Fünf Minuten noch regulär Viel mehr als die obligatorischen drei Minuten dürfte es nicht obendrauf geben. 84. Minute Kobald zieht den Freistoß Tallig kommt zu spät gegen den Innenverteidiger, erneut Zeit für Gersbeck, um den Ball in Ruhe hinzulegen. 83. Minute Wertvolle Sekunden für den KSC Staude will Deichmann schicken, der Ball geht aber ins Toraus. 81. Minute Wechsel bei 1860 Lex geht, Biankadi kommt. 80. Minute Unnötiges Foul von Thiede Greilinger legt den Ball an Thiede vorbei, der lässt das Bein stehen. Der Freistoß aus dem Halbfeld bringt zum Glück aus Karlsruher Sicht nichts ein. 78. Minute Eichner treibt an Christian Eichner motiviert seine Mannschaft nochmal, es geht langsam auf die Zielgerade. 77. Minute Stark von Gersbeck! Da war sie, die Chance zum Ausgleich. Tallig kommt aus elf Metern frei zum Schuss aber Gersbeck zeigt einen guten Reflex und pariert. 75. Minute KSC lässt den Ball laufen Die Löwen kommen aktuell nicht an den Ball. 73. Minute Entscheidet ein Elfmeter? Der Strafstoß war die richtige Entscheidung, auch wenn Greilinger den Ball aus kurzer Distanz an den Arm bekommt. Kommt von den Löwen noch was? 72. Minute Wechsel bei München Staude und Linsbichler kommen für Neudecker und Bär. 71. Minute Systemwechsel beim KSC Lorenz kommt über links, Kaufmann über rechts. Die Karlsruher stellen auf 4-4-2 um. 70. Minute Doppelwechsel beim KSC Gondorf und Cueto verlassen das Feld. Kaufmann und Lorenz sind neu im Spiel. 69. Minute 1:0 KSC! Marvin Wanitzek trifft sicher in die linke Ecke, die Gäste führen!! 69. Minute Elfmeter KSC! Thiede trifft Greilinger am Arm, Strafstoß. 68. Minute Letzte Pass fehlt Die Mannschaft von Christian Eichner versucht es mit vielen Flanken, teilweise auch aus dem Halbfeld. Die Dreierkette der Münchner Löwen präsentiert sich aber bisher sehr kopfballstark. 67. Minute 1860 kann sich kaum befreien Die Karlsruher drücken die Gastgeber jetzt tief in die eigene Hälfte. 63. Minute Doppelchance KSC Die Badener sind jetzt richtig gut im Spiel. Hofmann bedient Schleusener, der per Schlenzer an Hiller scheitert. Der Nachschuss von Gondorf sollte wohl ein Heber werden, ein Vollspannschuss aus 15 Metern wäre aber die bessere Variante gewesen. 61. Minute Unsicherheiten beim 1860-Keeper Wanitzek steckt auf Cueto durch. Hiller ist da, lässt die Kugel aber auf dem Boden liegend wieder fallen. Im Nachfassen hat er den Ball. 59. Minute Heise mit Wucht Philip Heise zieht zum wiederholten Male aus weiter Entfernung ab, Hiller muss nicht eingreifen. 57. Minute Wanitzek technisch anspruchsvoll Der Regisseur wird geschickt und versucht es aus 16 Metern per Aufsetzer direkt, zwei Meter rechts vorbei. 57. Minute Heise ins Seitenaus Kurios: Heise wirft einen Einwurf vom Aus ins Aus. 55. Minute Wilder Klärungsversuch Nach einem Diagonalball von O'Shaughnessy in Richtung Hofmann klärt Salger den Ball gefährlich knapp am eigenen Tor vorbei. 53. Minute Schleusener am Boden Nach einer starken Aktion von Wanitzek gegen zwei Mann liegt Schleusener im Strafraum am Boden, die Elfmeterrufe verhallen aber schnell. Der Offensivmann war ausgerutscht. 51. Minute Abseitstor Cueto Schleusener schießt aus der Drehung und trifft aus zehn Metern mit links den Innenpfosten. Cueto köpft den Abpraller über die Linie, stand aber knapp im Abseits. 51. Minute Mehr Tempo im Spiel Jetzt geht es hin und her. In der ersten Halbzeit spielten vor allem die Münchner schnell vertikal, jetzt überbrücken auch die Karlsruher schneller das Mittelfeld. 49. Minute Gersbeck auf dem Posten Lex zieht von links nach innen und schießt aus 13 Metern wuchtig, aber zu zentral. Gersbeck hält den Ball fest. 47. Minute Giftige Karlsruher Die Gäste kommen schwungvoll aus der Kabine und gewinnen viele Zweikämpfe. Schon früh gibt es auch die erste Ecke. Heise findet Schleusener, der aber zu wenig Druck hinter den Ball bekommt und drüberköpft. 46. Minute Keine Wechsel Beide Trainer haben zunächst auf Veränderungen verzichtet. 46. Minute Wiederanpfiff Der Ball rollt wieder an der Gründwalder Straße. Pause Zwischenfazit Dem KSC ist es anzumerken, dass hier einiges auf dem Spiel steht. Während die junge Münchner Mannschaft unbekümmert nach vorne spielt, tun sich die Gäste aus Baden schwer und hatten bis auf den Freistoßkracher von Heise kurz vor der Pause keine echte Gelegenheit. Möglicherweise könnte Christian Eichner schon zur Pause reagieren, Marc Lorenz oder Fabio Kaufmann wären mögliche Wechseloptionen. 45. Minute+1 Halbzeit Martin Petersen pfeift zur Pause. 45. Minute+1 Nachspielzeit läuft Gleich dürfte Schluss sein. 45. Minute Karlsruher Geheimwaffe O'Shaughnessy kommt mit nach vorne, um einen Einwurf auszuführen. Er entscheidet sich aber für die kurze Variante und der Angriff verpufft. 43. Minute Bär kunstvoll Deichmann flankt von rechts und Bär versucht es mit der Hacke schräg am eigenen Körper vorbei. Schön anzusehen, der Ball geht aber deutlich am Tor vorbei. 42. Minute Nächster Versuch Heise scheint Gefallen an Distanzschüssen gefunden zu haben, 35 Meter waren dann aber doch etwas sehr weit. 41. Minute Heise aus der Distanz Nach einem Foul an Hofmann versucht es Heise aus 29 Metern direkt und zwingt Hiller zu einer guten Parade. 39. Minute KSC-Ersatzspieler machen sich warm Noch vor der Pause schickt Christian Eichner die Bank zum Aufwärmen. 38. Minute Gelb für Gondorf Der KSC-Kapitän zieht an Neudecker und sieht für das taktische Foul die Gelbe Karte. 35. Minute 1860 gewinnt wieder die Oberhand Noch zehn Minuten bis zur Pause und die Gastgeber sind hier spielbestimmend. Klare Strafraumszenen gab es bisher nur im Bereich vor Marius Gersbeck. 33. Minute Breithaupt rettet Dressel zieht aus 18 Metern volley ab. Der Schuss wäre auf jeden Fall aufs Tor gekommen aber Breithaupt hält den Fuß dazwischen. 31. Minute Ecke 1860 Cueto spielt einen haarsträubenden Fehlpass. Bär zieht aus 25 Metern ab, Wanitzek ist noch dran. Lex bringt die Hereingabe von links. Hofmann klärt, Greilinger jagt den zweiten Versuch weit am Tor vorbei. 29. Minute Einfacher Ballverlust Der KSC kontert über links. Heise will auf die andere Seite auf Gondorf wechseln, der Ball geht aber ins Toraus. 26. Minute Erste Ecke Nach einem geblockten Schuss von Hofmann gibt es den ersten Eckball für den KSC. Kurz gespielt, Heise bringt dann doch die Flanke, am Ende vertändelt O'Shaughnessy. Sehr umständlich gespielt. 24. Minute KSC jetzt besser im Spiel Die Gäste haben die erste Drangphase der Löwen augenscheinlich überstanden. 23. Minute Wanitzek aus der dritten Reihe Nach einem groben Fehlpass von Salger legt Cueto auf Wanitzek quer, der es aus 30 Metern versucht aber verzieht. 21. Minute Wanitzek will einen Elfmeter Der Mittelfeldmann liegt am Boden, wurde von Steinhart aber nur touchiert. Kein Elfmeter. 20. Minute Flanke geblockt Lucas Cueto versucht es von der rechten Seite mit einer Hereingabe, bleibt aber an Steinhart hängen. 18. Minute Guter Angriff vom KSC Wanitzek schickt Heise über die linke Seite. Die Flanke des Außenverteidigers ist dann etwas zu scharf für Hofmann. 16. Minute Nächste Chance München Lex dringt von der rechten Seite in den Strafraum ein und will auf Greilinger querlegen. Thiede stört im letzten Moment entscheidend. 15. Minute Starke Bälle vom Neuzugang O'Shaughnessy spielt nicht den ersten sehenswerten Ball diagonal auf Thiede. 13. Minute Dicke Chance 1860 Greilinger erobert gegen Thiede den Ball auf der linken Angriffsseite und läuft mutterseelenallein in den Strafraum. Aus sieben Metern zieht er mit links aufs kurze Eck, Gersbeck reißt gerade noch die Fäuste hoch. 12. Minute Es geht um einiges ... und das ist beiden Mannschaften anzumerken. Diese Nervosität müssen sie wohl erst noch ablegen. 10. Minute Kopfball Hofmann Nach einer Flanke von Marvin Wanitzek von der linken Seite köpft Philipp Hofmann per Bogenlampe in Richtung Tor, keine Mühe für Marco Hiller. Auf der Gegenseite dringt Bär in den Sechzehner ein und knallt die Kugel aus 16 Metern nur einen halben Meter über die Latte. 9. Minute Warten auf die erste Chance Richtige Gelegenheiten gab es bisher auf beiden Seiten noch nicht. 7. Minute KSC um Kontrolle bemüht Die Karlsruher lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. 6. Minute Nächste Unterbrechung Wieder liegt Lex am Boden, dieses Mal hat er von Gondorf eine mitbekommen. Spielfluss sieht anders aus. 5. Minute Erster Freistoß 1860 Kobald lässt gegen Lex das Bein stehen und hat Glück, dass er nicht Gelb sieht. Den Freistoß aus dem linken Halbfeld bringt Neudecker aber viel zu kurz. 3. Minute 1860 kontert Erste Annäherungsversuche von beiden Mannschaften. Nach Flanken von Heise und Thiede, die nichts einbringen, versucht es auch München mal mit einer Hereingabe von der linken Seite. Keine Gefahr für die KSC-Hintermannschaft. 2. Minute Cueto über rechts Der Flügelspieler beginnt auf der rechten Seite, Schleusener wie gewohnt über links. 1. Minute Frühes Pressing Der KSC geht sehr früh drauf. 1. Minute Anpfiff Der Ball rollt. 18:28 Mannschaften laufen ein Die Teams betreten den Rasen. 18:24 Schiedsrichtergespann Geleitet wird die Partie von Martin Petersen aus Stuttgart. Assistenten an der Linie sind Sascha Thielert und Guido Kleve. Der vierte Offizielle heißt Patrick Hanslbauer und der Video-Assistent ist Matthias Jöllenbeck. Gleich geht es hier los im Stadion an der Grünwalder Straße im Süden Münchens. 18:20 Matchwinner Cueto? Lucas Cueto erzielte beim überraschendem Weiterkommen bei Bayer Leverkusen (2:1) das Tor zum 1:0 und präsentierte sich auch gegen Darmstadt 98 in blendender Verfassung. Er bereitete unter anderem das 2:2 von Fabian Schleusener mit einer starken Einzelaktion vor. 18:15 Kampfansagen aus München Zurück in die Gegenwart. 1860-Verteidiger Stephan Salger, der mit Christian Eichner beim 1. FC Köln noch zusammengespielt hatte, sagte mit Blick auf die heutige Partie unter anderem folgendes: "Wir wollen den KSC zum Verzweifeln bringen." In gut 15 Minuten wird sich zeigen, ob die Gastgeber diesen Worten Taten folgen lassen können. 18:10 Letztes Aufeinandertreffen gegen 1860 Auf die Münchner Löwen traf der KSC zuletzt am 27. April 2019, damals noch in der 3. Liga. Die von Alois Schwartz trainierten Karlsruher gewannen nach Treffern von David Pisot und Marvin Wanitzek mit 2:0 in München. In der Bundesliga begegneten sich die beiden Teams übrigens das letzte Mal am 13. Dezember 1997. Der damalige KSC-Keeper Claus Reitmaier hielt seinen Kasten sauber, das Spiel endete mit 0:0. 18:04 Starke Pokalphase Mitte der 1990er-Jahre In den Spielzeiten 1994/95 und 1996/97 erreichte der Karlsruher SC dreimal in Folge mindestens das Viertelfinale. Seither war immer spätestens nach dem Achtelfinale Schluss. Vor allem die Niederlage im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Saarbrücken am 5. Februar 2020 schmerzt bei vielen KSC-Fans noch immer. Heute bietet sich den Karlsruhern die nächste große Gelegenheit. 17:59 KSC-Trainer zur Favoritenrolle Um die Frage, ob der KSC als Zweitligist als Favorit in die Partie gehe, machte sich Eichner wenige Gedanken. "Das ist für mich nicht so wichtig und spielt in der Vorbereitung keine Rolle. Wir müssen einiges leisten." Er rechne mit einem "50:50-Spiel" und sei "wie die Jungs motiviert bis in die Haarspitzen". 17:55 Eichner auf der PK "Wir freuen uns auf diesen anderen Wettbewerb und dieses Alles-oder-Nichts-Spiel", sagte KSC-Trainer Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Montag. "Für uns wird es darum gehen, unsere Kugel weiterhin in den Topf zu legen." 17:51 Unruhen um Mölders Bei den Gastgebern gab es in der Winterpause große Unruhen um den damaligen Top-Stürmer Sascha Mölders, der mittlerweile zur SG Sonnenhof Großaspach in die Regionalliga gewechselt ist. Nicht nur deshalb geht der höherklassige KSC als Favorit in diese Partie, auch wenn Christian Eichner davon nichts wissen möchte. 17:47 Zum Gegner Der TSV 1860 München steht aktuell auf dem neunten Platz der 3. Liga. Am Wochenende bezwang die Mannschaft von Michael Köllner den SV Wehen Wiesbaden nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2, das spielentscheidende Tor erzielte dabei Richard Neudecker per Freistoß. 17:43 Fast perfekte Bedingungen Für ein packendes Pokalspiel sind eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt: zwei offensiv agierende Teams, Flutlicht und ein Stadion an der Grünwalder Straße, das das Herz von Fußballromantikern höherschlagen lässt. Einziger, aber großer Wermutstropfen: Zuschauer sind nach den aktuellen Corona-Bestimmungen in Bayern nicht erlaubt. 17:39 Startelf 1860 München Die Gastgeber spielen in folgender Formation: Hiller, Belkahia, Salger, Steinhart - Deichmann, Tallig, Dressel, Greilinger - Neudecker - Bär, Lex. Der Trainer auf der Gegenseite heißt Michael Köllner. 17:36 Zur Aufstellung Tim Breithaupt kehrt damit wie erwartet nach seiner Gelbsperre in der Liga wieder in die Startelf zurück. Neuzugang Daniel O'Shaughnessy bekommt nach seinem guten Einstand in Darmstadt ebenfalls die erneute Chance wie auch Lucas Cueto, der beim 2:2 am Samstagabend der absolute Aktivposten in der KSC-Offensive war. Systematisch dürften sich die Karlsruher wieder im gewohnten 4-3-3 anordnen, nachdem Christian Eichner am Wochenende zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein 4-4-2 versucht hatte. 17:33 KSC-Aufstellung Christian Eichner schickt folgende Aufstellung ins Rennen: Gersbeck - Thiede, O'Shaughnessy, Kobald, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Gondorf - Cueto, Schleusener - Hofmann. 17:30 Willkommen beim Pokal-Ticker In einer Stunde steigt das Pokal-Achtelfinale zwischen dem TSV 1860 München und dem Karlsruher SC.

