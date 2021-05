KSC-Trainer kritisch nach Remis gegen Fürth: "Foulelfmeter und Gegentor wären vermeidbar gewesen" - die Stimmen zum Spiel

Die kämpferische Leistung des KSC gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth wurde mit einem Punkt belohnt. Enorm viel Qualität traf im Sportpark am Ronhof auf die Karlsruher, doch von den Strapazen und dem engen Spielrhythmus der letzten Wochen war nur wenig zu merken. "Gerade mit so vielen Spielen in den Knochen muss man der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, hier gegen so einen Gegner noch einen Punkt mitzunehmen", resümiert Marco Thiede.

Eine umkämpfte Partie lieferte sich der Karlsruher SC mit dem Aufstiegskandidaten Greuther Fürth am Samstag und trennte sich nach einer leidenschaftlichen Defensiv-Schlacht mit 2:2. "Wir sind glücklich, weil wir einen Punkt bei so einer spielstarken Mannschaft mitgenommen haben", meint Cheftrainer Christian Eichner nach der Partie.

"Wir waren im gegnerischen Sechzehner extrem effektiv und hatten hinten in einigen Situationen das notwendige Quäntchen Glück", resümiert der Cheftrainer. An Offensiv-Aktionen mangelte es auf der Karlsruher Seite im Spiel definitiv, denn die Fürther haben die Blau-Weißen eng in ihre eigene Hälfte geschnürt.

"Hätte mir in der ersten Hälfte mehr Zielstrebigkeit und Genauigkeit gewünscht"

Nichtsdestotrotz hat der KSC in der ersten Hälfte seine wenigen Offensiv-Chancen genutzt und zwei Tore erzielt. "Die Jungs haben sehr viel umgesetzt, was wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben", meint Eichner. "Ich hätte mir in der ersten Halbzeit bei der ein oder anderen Aktion nach vorne mehr Zielstrebigkeit und Genauigkeit gewünscht."

Sebastian Jung (KSC 2) springt zur Abwehr an den Ball. Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Damit hätte man die Kleeblätter auf letzter Linie mehr verunsichern können. In der zweiten Halbzeit nahmen die Offensiv-Aktionen der Karlsruher noch weiter ab und die der Fürther weiter zu. Die Karlsruher Abwehr stand zwar kompakt, kam aber immer wieder ins Bedrängnis.

Foulelfmeter und Gegentor wären vermeidbar gewesen

"Wenn wir mal den Ball hatten, dann war er viel zu schnell und vor allem viel zu einfach weg", so Eichner. "Mit einem Puls von 180 zu verteidigen führt dazu, dass der Gegner zu guten Torchancen kommt." Vermeidbar sei zumindest das Gegentor durch den verursachten und vor allem ebenfalls vermeidbaren Foulelfmeter von Jerôme Gondorf gewesen.

Torwart Marius Gersbeck (KSC 35) hält die Torchance aus dem letzten Freistoß. Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"Ein Elfmeter der uns so nicht passieren darf", meint Christian Eichner. Solche Situationen dürfe man sich nicht erlauben, deshalb nehme man aus Fürth nur einen Punkt mit, über den man dennoch glücklich sei.

"Wir können mit dem Punkt zufrieden sein und nehmen ihn gerne mit"

Auch unter den Spielern ist man sich einig: "Wir können mit dem Punkt zufrieden sein und nehmen ihn gerne mit", so Christoph Kobald. "Ich bin erstmal sehr froh, dass wir einen Punkt geholt haben", sagt auch Torschütze Philipp Hofmann - auch wenn die Mannschaft in der zweiten Hälfte tiefer stand und nicht mehr so viele Chancen hatte.

Das Saisonziel von 50 Punkten ist zwar noch lange nicht erreicht, aber dieses Ziel ist auch nur die Kür. Die Pflichtaufgaben hat die Mannschaft schon lange erledigt, denn der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern. "Wir haben insgesamt eine gute Saison gespielt", so Hofmann, "jetzt warten nochmal zwei Hochkaräter auf uns - und wir wollen die Saison positiv abschließen."

Marco Thiede (KSC 21) schießt den Ball. Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Optimistisch gestimmt ist auch Toschütze Marco Thiede, der sich in seiner neuen Rolle auf der rechten Außenbahn scheinbar wohl fühlt. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte", erzählt Thiede.

Lange Zeit habe die fehlende Torgefährlichkeit des 28-Jährigen für lustige Sprüche unter den Kollegen gesorgt, nun traf der Karlsruher aber schon zum dritten Mal in einer Saison. Doch auf lustige Sprüche muss der gebürtige Augsburger scheinbar trotzdem noch nicht verzichten, wie er erzählt: "Die Jungs haben in der Halbzeit schon aus Spaß gefragt, ob der Schuss mit 5 km/h aufs Tor kam". Unterm Strich ist das aber herzlich egal - denn drin ist schließlich drin.