KSC-Trainer Eichner vor der Auswärtsfahrt nach Kiel: "Wir wollen die Reibung hoch halten"

Nach dem 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg und einer insbesondere in der zweiten Halbzeit überzeugenden Vorstellung reist der Karlsruher SC am Samstag zum Auswärtsspiel nach Kiel. Seit Marcel Rapp bei Holstein übernommen hat, punkten die Kieler allerdings wie ein Top-Team. Mit welchem Gefühl fahren Christian Eichner und Co. in den hohen Norden?

An diesem Samstag um13.30 Uhr tritt der Karlsruher SC bei Holstein Kiel an. Kiel (31 Punkte, Rang zehn) hat seit dem 4. Dezember nicht mehr in der Liga verloren. Im tabellarischen Nachbarschaftsduell mit dem KSC (29 Punkte, 11.) geht es für beide Mannschaften darum, den Abstand nach unten weiter auszubauen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften, Kiel damals noch unter Leitung von Ole Werner, mit 2:2 im Karlsruher Wildpark. 167 KSC-Gästefans werden in Kiel vor Ort sein.

"Super Trainingswoche"

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag sprach Christian Eichner von einer "super Trainingswoche bis hierher". Der KSC-Trainer führt aus: "Nahezu alle Spieler sind wieder an Bord. Das erhöht das Trainingsniveau. Die Attribute vom Nürnberg-Spiel nehmen wir mit nach Kiel. Dann ist sicherlich vieles möglich in alle Richtungen am Samstag." Ob Lucas Cueto bei der Fahrt mit an Bord sein wird, will Christian Eichner erst am Freitag entscheiden.

Bild: Mia

Mit Blick auf den Gegner sagt Eichner: "Der ganze Club hatte keine einfache Zeit. Da sollte man Verständnis dafür zeigen, dass es nicht automatisch normal weitergelaufen ist. Marcel Rapp leistet richtig gute Arbeit. Das ist für mich eine richtig gute Fußballmannschaft mit dem ein oder anderen Unterschiedsspieler in der Mannschaft. Sie haben zuletzt auch Stabilität in die Ergebnisse reinbekommen."

Goller heizt den Konkurrenzkampf an

Bei der eigenen Mannschaft hat der KSC-Trainer aktuell vor allem offensiv die Qual der Wahl. Benjamin Goller hat gegen den SV Sandhausen in Ansätzen und zuletzt gegen Nürnberg nicht nur wegen seines Treffers gezeigt, warum die Karlsruher in zurückgeholt haben. Eichner ist es aber so lieber: "Einfach ist es nicht immer. Wenn ich mich entscheiden darf, habe ich aber lieber öfters die Qual der Wahl. Wir wollen die Reibung im Kader hochhalten, das ist etwas ganz Normales in einer Profimannschaft."

Einen breiten Kader sieht Eichner nur als Vorteil: "Man darf nicht vergessen. Die Spiele werden in dieser Liga oft von draußen entschieden. Wir können jetzt anders nachlegen als in der Phase, in der wir viele Verletzungen hatten. Ich habe immer wieder betont, dass wir diese Konkurrenz brauchen, sie kann, in einem gewissen Maße, leistungsfördernd sein."