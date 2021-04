KSC muss am Montag gegen Aue ran: "Ich hoffe, wir haben aus dem Hinspiel gelernt"

Für den Karlsruher SC geht es Schlag auf Schlag: Nach ihrem Freitagsspiel gegen Würzburg empfangen die Blau-Weißen mit Erzgebirge Aue am Montagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) bereits ihren nächsten Gegner. Doch KSC-Cheftrainer Christian Eichner bleibt ob der Dauerbelastung seiner Mannschaft zuversichtlich und "tiefenentspannt".

Training, Spiel, Training, Spiel - der Terminkalender der Eichner-Elf ist aktuell proppenvoll. Nach dem 2:2 gegen die Würzburger Kickers am Freitag geht es nun am Montag gegen die Veilchen. Dass die Spiele so nahe beieinander stattfinden, sei laut Trainer Christian Eichner zwar gut für die Konzentration, habe aber auch einen Nachteil: die kurze Regenerationszeit der Spieler.

KSC muss personell Abstriche machen

So wird wahrscheinlich Marc Lorenz, der sich gegen Würzburg am Sprunggelenk verletzte, nicht gegen die Auer auflaufen können. "Er ist zwar heute schon wieder locker Rad gefahren, aber man muss von Tag zu Tag schauen, wie es sich entwickelt. Da bin ich aber auch für das Spiel am kommenden Donnerstag gegen den Hamburger SV noch pessimistisch", sagt Eichner bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag.

Die Spieler kommen ins Stadion, Alexander Groiss (KSC 20), Daniel Gordon (KSC 3), Marc Lorenz (KSC 7). Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Auch Babacar Gueye, der am Sonntagmittag zwar schon wieder das Abschlusstraining absolviert hatte, wird nach den Belastungen der vergangenen Tage eventuell nicht auf dem Platz stehen können. "Es gibt noch zwei drei kleinere Fragezeichen bei Spielern nach muskulären Problemen. Hier müssen wir bis zum Spieltag abwarten und dann entscheiden - das ist der Nachteil bei kurz hintereinander stattfindenden Spielen", so Eichner.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Analyse zum Spiel: Würzburg schockt KSC nach Corona-Pause ganz spät

Auch Lukas Fröde und Robin Bormuth werden am Montag noch fehlen, da sie Kontakt zu einem Corona-positiv getesteten Betreuer hatten. Trotz der unklaren Personalsituation bleibe der Cheftrainer aber "tiefenentspannt" - und das ist vor der anstehenden Aufgabe auch notwendig, denn: Mit den Veilchen treffen die Blau-Weißen am Montag auf einen starken und erfahrenen Gegner.

"Ich hoffe, wir haben aus dem Hinspiel gelernt"

"Die Mannschaft hat viele erfahrene Spieler, die gefühlt schon 15 Jahre für Aue spielen. Im Umschaltspiel nach vorne sind sie unter den Top drei der Liga und verstehen das Spiel in seiner Ganzheit", so Eichner über die Elf von Dirk Schuster, die den KSC im Hinspiel mit einem 1:4 nach Hause schickte.

Fürchtet, dass ein Graben entstehen kann, zwischen Profifußball und Fans: Aues Trainer Dirk Schuster. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich hoffe, wir haben aus dem Hinspiel gelernt, was für ein Gegner da am Montag auf uns zukommt", sagt der KSC-Trainer. "Wir müssen daher sehr clever und intelligent sein, aber auch kaltschnäuziger und klarer im Abschluss. Und wir müssen unbedingt Rückstände vermeiden."

Christian Eichner (KSC Trainer) und Zlatan Bajramovic (KSC Co-Trainer) kommen ins Stadion. Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"Habe am Freitag viele ordentliche Dinge gesehen"

Obwohl es gegen Würzburg zuletzt "nur" zum Remis gereicht hat, könne man aus der Partie für das anstehende Match einiges mitnehmen: "Ich habe am Freitag viele ordentliche Dinge gesehen und was man auch betonen muss: Wir sind kurz zuvor erst aus der Quarantäne gekommen und haben ohne Weiteres insgesamt 117 Kilometer abgespult - das ist keine Selbstverständlichkeit", meint Eichner.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Stimmen zum Spiel: Gondorf bricht Lanze für Kollege Gersbeck - "Wir konnten uns bisher immer auf Marius verlassen"

Der Trainer blicke daher zuversichtlich auf das anstehende Match: "Unsere Spiele in diesem Jahr waren - bis auf ein paar wenige Ausnahmen - alle interessant. Und das verspreche ich mir auch für morgen", so Eichner.