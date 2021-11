Der KSC gewinnt mit 4:0 gegen Hannover 96: Der Liveticker zum Nachlesen

Durch Tore von Choi, Gordon, Wanitzek und Hofmann bezwingt der KSC Hannover 96 mit 4:0. Die 10.000 Zuschauer im Wildpark kamen voll auf ihre Kosten, auch wenn der Sieg sicherlich ein Tor zu hoch ausfällt. Die Badener landen einen wichtigen Befreiungsschlag nach längerer Durststrecke und vergrößern den Abstand auf die Abstiegsränge. Nächste Woche geht es zu Dynamo Dresden.

90. Minute Schlusspfiff Pünktlich nach 90 Minuten ist Schluss. Der KSC gewinnt mit 4:0! 88. Minute Jetzt wird gewechselt ... die bringt aber nichts ein. Heise, Thiede, Gondorf und Choi verlassen das Feld. 87. Minute Feiertag im Wildpark Ein rundum gelungener Auftritt des KSC. Der Wechsel verzögert sich noch, Hannover bekommt eine Ecke. 86. Minute Vierfach-Wechsel beim KSC Batmaz, Jakob, Sihlaroglu und van Rhijn kommen. 84. Minute Hofmann erhöht auf 4:0 Kother bekommt auf der linken Seite auf Höhe des Fünfmeterraums den Ball und findet mit seiner flachen Hereingabe Hofmann. Der Top-Torjäger nimmt den Ball perfekt mit und trifft aus spitzem Winkel durch die Hosenträger von Hansen. 4:0 für den KSC! 82. Minute Letzter Wechsel bei Hannover Der bemühte Muslija verlässt den Platz, Lawrence Ennali ist neu im Spiel. 81. Minute Schlussphase läuft Noch rund zehn Minuten und der KSC ist gefühlt näher am vierten Treffer als Hannover am ersten. 79. Minute Von Hannover kommt nicht mehr viel Die Gegenwehr der Niedersachsen scheint gebrochen. Der KSC kontert über Kother, der einmal quer über den Platz spaziert, einen Doppelpass mit Choi spielt und Heise im Rückraum bedient. Mit seinem schwachen rechten Fuß bekommt er keine Power in den Schuss, dennoch eine gute Aktion. 77. Minute Großchance Choi Wanitzek flankt auf Choi, der aus zehn Metern unbedrängt zum Volley ansetzt. Da war mehr drin, der Ball geht klar drüber. 75. Minute Hannover wechselt Hinterseer und Kerk gehen, Sulejmani und Maina kommen neu in die Partie. 73. Minute Doppel-Ecke KSC Erster Schussversuch von Kother, der zur Ecke geblockt wird. Wanitzek bringt den Ball herein, einer Hannoveraner klärt. Mit der zweiten Flanke findet der Bruchsaler Gondorf, der drüber köpft. 71. Minute Abschluss von Wanitzek Wanitzek versucht es aus 20 Metern mit links, dieses Mal hat Hansen keine Mühen. 70. Minute Schleusener geht Positionsgetreuer Wechsel. Schleusener hat viel geackert, konnte seine Stärken aber nur selten zeigen. 69. Minute Kother kommt Jetzt also doch. Dominik Kother macht sich bereit. 10.000 Zuschauer sind heute im Wildpark, wird währenddessen verkündet. 67. Minute Noch keine Bewegung auf der Karlsruher Bank Kother, Batmaz, defensiv unter anderem van Rhijn: Christian Eichner hätte schon noch einige Alternativen auf der Bank. 64. Minute Spiel flacht ab Das ganz große Tempo hat die Partie nicht, das dürfte den Gastgebern aber nur recht sein. 62. Minute Hofmann noch kein Faktor Hannovers Hintermannschaft hat sich gut auf Karlsruhes Top-Torjäger eingestellt, dafür bekommen seine Mitspieler mehr Räume. Bei dem Spielstand dürfte es dem Karlsruher Angreifer egal sein. 58. Minute Breithaupt ganz lässig Tim Breithaupt sagte diese Woche in einem Interview mit dem "Offenburger Tageblatt", dass Sergio Busquets sein sportliches Vorbild sei. Seine Drehung durch zwei pressende Gegenspieler hindurch erinnert tatsächlich ein wenig an den Spanier, gute Szene von Breithaupt! 56. Minute Weydandt verzieht Erste Szene von Hannovers Hendrik Weydandt, der Sturmtank schließt aus 18 Metern wuchtig ab, zielt aber zu hoch. 55. Minute Spiel für Kother? Die KSC-Führung könnte prädestiniert sein für Dominik Kother, der mit seiner Schnelligkeit sicherlich den ein oder anderen Konter fahren könnte. Aktuell sieht KSC-Trainer Eichner aber noch keinen Anlass, etwas zu verändern. 53. Minute Gute Szene von Schleusener Gondorf flankt von der rechten Seite auf Schleusener, der den Ball sieben Meter vor dem Tor runterpflügt und gegen Muroya verteidigt. Er kommt zum Abschluss, sein Schuss wird aber abgefälscht und von Hansen gefangen. 51. Minute KSC kann sich nur schwer befreien Sechs Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt und die Badener haben Probleme, den Ball eine Weile in den eigenen Reihen zu halten. 49. Minute Abschluss von Hinterseer Und schon versucht es der bundesligaerfahrene Lukas Hinterseer aus 15 Metern aus der Drehung. Gersbeck hätte keine Chance gehabt, der Ball zischt knapp am Winkel vorbei. 47. Minute Gefährliche 96-Angreifer Hinterseer und Weydandt bilden jetzt den erfahrenen Doppelsturm bei Hannover. Da dürfte einiges an Arbeit auf Gordon und Kobald zukommen. 46. Minute Spiel läuft Ernst und Baier sind in der Kabine geblieben. Keine Wechsel beim KSC. Halbzeit Mannschaften kehren zurück Gleich geht es hier weiter. Der KSC führt nicht unverdient, aber sicherlich ein Tor zu hoch. Hannover bringt Weydandt und Kaiser neu ins Spiel. 45. Minute + 2 Halbzeit ... in der Nachspielzeit ist nichts Spannendes passiert. Es geht mit 3:0 in die Pause. 45. Minute Zwei Minuten Nachspielzeit 120 Sekunden gibt es obendrauf. 43. Minute Schlussphase Zwei einhalb Minuten noch regulär, ein, zwei Minuten dürfte es noch drauf geben. Rettet der KSC die Drei-Tore-Führung in die Pause? 41. Minute Schwache Kerk-Flanke 96 schnürt den KSC in dieser Phase ein. Kerk kommt von der Grundlinie zum Flanken, legt aber viel zu viel Power in die Hereingabe und feuert den Ball ins Seitenaus. 39. Minute Hinterseer an den Pfosten Karlsruhe wird nach hinten gedrängt, Hinterseer trifft aus 15 Metern den Pfosten. Muslijas Nachschuss wird geblockt. 36. Minute Handspiel war`s Kein Abseits, Handspiel war wohl das Problem beim Abschluss von Lukas Hinterseer. Hannover bäumt sich auf und versucht, zumindest noch den Anschluss vor der Pause zu erzielen. 35. Minute Hannover-Treffer zählt nicht Die Gäste erzielen das 1:3, der Kölner Keller schält sich ein. Der Treffer zählt nicht, es war wohl Abseits. 33. Minute Fans hüpfen Die Stimmung auf der Südtribüne ist entsprechend gut, die KSC-Fans hüpfen sich warm und das Spiel ihrer Mannschaft passt natürlich dazu. 31. Minute Drei Treffer in zwölf Minuten Der KSC macht kurz mal ernst und trifft dreifach. Herauszuheben beim zweiten Karlsruher Treffer war die scharfe Hereingabe von Heise und wie gefühlvoll Wanitzek den Ball zum 3:0 in die Ecke platziert war auch durchaus sehenswert. 29. Minute KSC erhöht auf 3:0 Was ist denn hier los? Hofmann bedient Wanitzek am linken Strafraumeck. Der Mittelfeldspieler lässt einen Gegenspieler ins Leere laufen und schlenzt mit links unhaltbar ins lange Eck. Wahnsinn! 27. Minute 2:0 für den KSC Nach einer abgewehrten Ecke spielt Breithaupt den Ball zurück zu Heise. Seine zweite Hereingabe findet Gordon, der den Ball über die Stirn rutschen lässt und aus zehn Metern genau ins lange Eck trifft. 24. Minute Wanitzek wieder im Spiel Karlsruhes Spielmacher ist wieder auf dem Feld. Muslija dribbelt durch den Karlsruher Strafraum und weicht einer Grätsche aus, Glück für den KSC, dass er da nicht den Kontakt sucht. 23. Minute Gelb für Ernst Hannovers defensiver Mittelfeldspieler grätscht Wanitzek um und sieht dafür Gelb. Wanitzek wird behandelt. 22. Minute Hannover muss sich schütteln Die Gäste sind sichtlich beeindruckt. Hannover strotzt nach einer bisher schwachen Hinrunde ohnehin nicht gerade vor Selbstvertrauen. Der KSC überlässt den Niedersachen erst einmal den Ball. 19. Minute Zur Karlsruher Führung Die Führung hatte sich nicht unbedingt angedeutet, der KSC war in den letzten Minuten aber besser ins Spiel gekommen. Nächste gute Szene: Hofmann schickt Thiede auf die Reise, der ist aber alleine auf weiter Flur. Seine Hereingabe auf den weit entfernten Schleusener wird abgefangen. 17. Minute KSC führt!! Was für ein Angriff. Wanitzek und Breithaupt setzen Heise auf der linken Seite in Szene, der den Ball von der Grundlinie zurücklegt. Choi rauscht aus 14 Metern heran und platziert den Ball genau in die linke Ecke. Überragend gespielt. 15. Minute Wanitzek scheitert an Hansen Wanitzek versucht es mit einem Schuss ins Torwarteck, Hansen ist auf dem Posten. 14. Minute Strittige Szene Schleusener setzt Hannovers Abwehrspieler unter Druck, Choi erobert den Ball und zieht in Richtung 16er, wird gefoult. Schiedsrichter Hartmann überlegt kurz, gibt aber nur Freistoß. 13. Minute Erste gelungene KSC-Aktionen Wanitzek kombiniert sich mit mehreren Doppelpässen durch das Mittelfeld und verlagert schön auf Heise. Auch wenn der Ball schlussendlich ins Aus geht, der KSC arbeitet sich in die Partie. 10. Minute Nächste Gelbe Hult holt Gondorf von den Beinen, Gelbe Karte. Wanitzek bringt den Freistoß von der rechten Seite diese Mal in den Strafraum, die Aktion bringt aber nichts ein. 9. Minute Verunglückte Freistoßvariante Heise und Wanitzek spielen einen Freistoß aus halbrechter Position kurz aus, verlieren aber den Ball. 7. Minute Kerk aus der zweiten Reihe Der ehemalige Nürnberger und Freiburger Sebastian Kerk zieht aus 17 Metern ab, auch dieser Ball ist kein Problem für Gersbeck. Auf der Gegenseite flankt Thiede, 96-Torhüter Hansen pflügt den Ball sicher. 3. Minute Erster Abschluss Hannovers Maximilian Beier versucht es aus 18 Metern, Gersbeck hält den Ball sicher. Zuvor hatte Gondorf Muslija gefoult, um einen Konter zu unterbinden und dafür nachträglich noch die Gelbe Karte gesehen. 2. Minute KSC im 4-3-3 Schleusener beginnt augenscheinlich auf der linken Seite, Christian Eichner hält an seinem System fest. 1. Minute Spiel läuft Der Ball rollt im Wildpark. 13:30 Mannschaften laufen ein Gleich geht es hier los! 13:27 Badner-Lied läuft Falls irgendjemand der Anwesenden noch nicht wusste, welches das schönste Land in Deutschlands Gau'n ist, spätestens jetzt dürfte es bekannt sein. 13:25 Gute Stimmung Martin Wacker liest die Aufstellung vor, und auch wenn die Ränge im letzten Heimspiel gegen den HSV deutlich voller sein durften: Die Stimmung im Wildpark ist gut. 13:23 Rahmenbedingugen Sechs Grad, Nieselregen – klassisches Novemberwetter. Der Rasen ist in gutem Zustand, was im Wildpark auch nicht immer der Fall war. Schiedsrichter der Partie ist Robert Hartmann, an der Linie stehen Patrick Glaser und Dominik Jolk. Vierter Offizieller ist Lars Erbst und im warmen Kölner Keller sitzt Pascal Müller. 13:20 Spieler sind in den Kabinen Die Aufwärmübungen sind abgeschlossen, beide Mannschaften ziehen sich für letzte taktische Besprechungen zurück. In zehn Minuten geht es hier los. 13:18 Eichner: "Klassisches Zweitliga-Spiel" Der Karlsruher Trainer Christian Eichner, der am vergangenen Mittwoch Geburtstag hatte und 39 Jahre alt wurde, sprach bei der Pressekonferenz am Donnerstag mit Blick auf diesen Samstag von einem "klassischen Zweitliga-Spiel, das in alle Richtungen kippen kann". 13:12 Volles Krankenlager beim KSC Robin Bormuth (Sprunggelenk), Marc Lorenz (Schulter), Fabio Kaufmann (Blinddarm-OP) – die Liste der verletzten KSC-Spieler ist lang, dazu kommen natürlich Langzeitverletzte wie Leon Jensen. Umso besser, dass Christian Eichner mittlerweile über einen breiten Kader verfügt und junge Spieler wie Tim Breithaupt in den letzten Monaten einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. 13:08 Haupttribüne wächst Die Baustelle Wildpark entwickelt sich weiter und die neue Haupttribüne hat schon eine stattliche Höhe erreicht. Auch die Stufen für die Nordtribüne stehen bereits teilweise. 13:03 Blick auf die vergangene Saison In der Spielzeit 2020/21 setzte sich jeweils das Heimteam durch. Am ersten Spieltag bezwang Hannover die Badener mit 2:0, am 18. Spieltag gewann die Mannschaft von Christian Eichner dank eines Eigentors von Kingsley Schindler mit 1:0. 12:57 KSC-Spieler betreten den Rasen Unter epischer Musik machen sich jetzt auch die Karlsruher Feldspieler vor der Südtribüne warm. 12:56 Muslija bei den Niedersachen Florent Muslija, der bei den Gästen im linken offensiven Mittelfeld beginnt, kommt gebürtig aus Sasbach bei Bühl und hat bis 2018 beim KSC gespielt. Aus Karlsruher Sicht kann nur zu hoffen sein, dass der wendige Nationalspieler des Kosovo nicht gerade heute einen Sahnetag erwischt. 12:53 Aufstellung Hannover 96-Trainer Jan Zimmermann beginnt mit folgender Aufstellung: Hansen - Hult, Franke, Krajnc, Muroya - Ondoua, Ernst - Muslija, Beier, Kerk - Hinterseer. 12:50 >Gersbeck macht sich warm Unter dem Applaus der KSC-Fans betritt Marius Gersbeck den Rasen. Bisher sind noch nicht viele Fans im Stadion. Es gilt 2G+ auf den Tribünen, Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen. 12:45 Kother nur auf der Bank Obwohl Dominik Kother am vergangenen Sonntag in Ingolstadt das einzige KSC-Tor beim 1:1 erzielt hatte, sitzt er heute nur auf der Bank. Mit Schleusener kommt dafür natürlich mehr Wucht ins Karlsruher Spiel. 12:45 Kother nur auf der Bank Obwohl Dominik Kother am vergangenen Sonntag in Ingolstadt das einzige KSC-Tor beim 1:1 erzielt hatte, sitzt er heute nur auf der Bank. Mit Schleusener kommt dafür natürlich mehr Wucht ins Karlsruher Spiel. Wenn es beim klassischen 4-3-3 bleibt, muss "Schleuse", wie ihn die Fans rufen, jedoch wieder auf die ungeliebte Außenposition ausweichen. 12:41 Aufstellung des KSC Christian Eichner schickt folgende Startelf ins Rennen: Gersbeck - Heise, Gordon, Kobald, Thiede - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Schleusener, Choi - Hofmann. 12:34 Ausgangssituation Gegen Hannover 96 möchte der KSC unbedingt wieder dreifach punkten, um nicht zu nah an die Abstiegsplätze zu rutschen.

