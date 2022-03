Der KSC gewinnt mit 3:0 in Aue: Der Liveticker zum Mitlesen

Das Wichtigste vorweg: Marc Lorenz trifft zum ersten Mal seit dem 16. Spieltag der Saison 19/20. Sein 3:0 nach 85 Minuten markierte gleichzeitig den Endstand. Zuvor hatten Philipp Hofmann (54.) und Marvin Wanitzek (67.) gegen über weite Strecken sogar überlegene Gastgeber die KSC-Treffer erzielt. Beide Vorlagen kamen vom eingewechselten Lorenz. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Abpfiff Das war's an dieser Stelle Danke für's Mitlesen. Nach der Länderspielpause empfängt der KSC am 3. April Fortuna Düsseldorf im Wildpark. Bis dahin: gute Zeit! 90. Minute+1 Schlusspfiff Das Spiel ist zu Ende. 89. Minute Gersbeck auf der Linie Nach einer Flanke von links zwingt Hochscheidt Gersbeck aus kurzer Distanz zu einem starken Reflex. 88. Minute Großchance Jonjic Jonjic tanzt Breithaupt aus und verzieht aus 13 Metern. Der KSC wechselt im Anschluss. Schleusener und Batmaz kommen für Hofmann und Wanitzek. 85. Minute Gelb für Lorenz Da zieht er sein Trikot aus und sieht Gelb. Sein Schuss aus 14 Metern von links in den Winkel war aber absolut sehenswert. 85. Minute Lorenz trifft!!! Wanitzek bedient Lorenz, der hier sein erstes Pflichtspieltor unter Eichner erzielt!! 83. Minute Wechsel bei Aue Majetschak und Baumgart kommen für Kühn und Schreck. 82. Minute Kobald am Boden Hochscheidt trifft Kobald mit dem Fuß am Kopf und sieht Gelb. Für Kobald geht es aber weiter. 81. Minute Aue bereitet Doppelwechsel vor Die Gastgeber kommen zu keiner klaren Chance mehr, der KSC steht gut. 79. Minute KSC auf Kurs "Klassenerhalt" Wenn hier nichts mehr Weltbewegendes passiert, dann steht der KSC nach diesem Spieltag bei 37 Punkten und hat damit den Klassenerhalt sieben Spieltage vor Schluss so gut wie sicher. 77. Minute George drüber Der eingewechselte Angreifer versucht es aus der Drehung, sein Schuss aus elf Metern geht aber über den Kasten. 76. Minute Gordon Zentimeter vorbei Wanitzek findet mit seiner Ecke Gordon, der per Kopf nur ganz knapp verfehlt. 75. Minute Kaufmann holt die Ecke raus Barylla lässt dem Rechtsaußen wenig Raum. 74. Minute O'Shaughnessy geht Erneut ein positionsgetreuer Wechsel beim KSC. 74. Minute Kobald macht sich bereit Der Innenverteidiger steht an der Linie und scheint gleich ins Spiel zu kommen. 72. Minute KSC jetzt mit mehr Kontrolle Die Gastgeber scheinen gebrochen zu sein. Die Karlsruher halten den Ball jetzt immer wieder lang in den eigenen Reihen. 69. Minute Gordon im Glück Der Innenverteidiger stolpert im Eins-gegen-Eins mit Jonjic über den Ball und bereinigt damit die Situation. 69. Minute Dreifach-Wechsel Aue Lazarov, Zolinski und Owusu sind draußen. Hochscheidt, George und Jonjic sind neu im Spiel. 68. Minute Wieder Vorlage Lorenz Zuerst flankte Kaufmann auf Hofmann, der links Lorenz mitnimmt. Die Wechsel haben sich also bezahlt gemacht. 67. Minute Wanitzek in den Winkel!! Der KSC im Stile einer Spitzenmannschaft, zweite Chance, zweites Tor. Lorenz legt auf Wanitzek ab, der aus 20 Metern in den Winkel trifft. 64. Minute Ereignisarme zweite Hälfte Bis auf den Treffer von Hofmann ist hier bisher wenig passiert. 61. Minute Owusu drüber Der Stürmer wird von Nazarov bedient und visiert aus 18 Metern den Winkel an. Er verfehlt um einen guten Meter. 61. Minute Gersbeck sicher Der Keeper fischt eine Flanke von links ohne Mühe. 58. Minute Gordon stark Der KSC-Oldie ist bisher der Fels in der Brandung und zeigt eine richtig gute Partie! 58. Minute Heise zur Ecke Aue schüttelt sich kurz und greift dann erneut an. Heise klärt zur Ecke. Gordon köpft die Kühn-Flanke aus dem Strafraum. 55. Minute Flanke Lorenz Die Vorlage kam vom eingewechselten Lorenz. Hofmann konnte den halbhohen Ball im Strafraum noch annehmen und dann ganz locker ins lange Eck schießen. Stark gemacht. 54. Minute Hofmann trifft!! Aus dem Nichts: Der KSC kontert über links. Am Ende schiebt Hofmann aus sieben Metern überlegt ein. 52. Minute Aue fordert Elfmeter Hofmann bekommt den Ball nach einem Freistoß an den Kopf, das war ganz klar kein Elfmeter. Proteste gibt es trotzdem. 51. Minute Gelb O'Shaughnessy Der Finne trifft Fandrich am Fuß. 49. Minute Abschluss Wanitzek Hofmann legt per Kopf auf Wanitzek ab, der den springenden Ball mit links in Richtung Tor hämmert. Weit drüber. 48. Minute Ecke Heise... ... kommt zu kurz. 46. Minute System bleibt gleich Die Wechsel sind positionsgetreu, am 4-3-3 wird sich nichts ändern. Mal schauen, ob Kaufmann (über rechts) und Lorenz (über links) ihre Sache besser machen als ihre Vorgänger. 46. Minute Weiter geht's Der Ball rollt wieder. Lorenz und Kaufmann sind beim KSC neu im Spiel. Goller und Cueto sind in der Kabine geblieben. Halbzeit Analyse Die Gelbe Karte des KSC-Kapitäns nach dem Pausenpfiff sagt viel über den Frust aus, der sich bei den Karlsruhern angestaut hat. Es ist bislang ein gebrauchter Tag ohne echte Gelegenheit. Die Gastgeber hätten dagegen in Führung gehen müssen, allein Owusu boten sich schon zwei, drei aussichtsreiche Gelegenheiten. Wir dürfen gespannt sein, ob Christian Eichner in der Pause reagiert. 45. Minute+2 Halbzeit Jetzt ist Pause. Gondorf sieht noch Gelb für eine verbale Entgleisung. 45. Minute+2 Ecke Heise Der Linksverteidiger bringt die Ecke auf Gordon, der den Ball volley weit am Tor vorbeischießt. 45. Minute+1 Zwei Minuten... ... gibt es obendrauf. 45. Minute Abschluss Breithaupt Ein Einwurf von O'Shaughnessy landet bei Breithaupt, der es aus 16 Metern direkt versucht. Sein abgefälschter Schuss wird zur Bogenlampe, die Klewin sicher fischt. 44. Minute Über rechts geht bisher nichts Benjamin Goller findet noch nicht statt. Wenn etwas geht, dann eher über links. Aber auch da nicht viel. 42. Minute Nazarov gegen drei Der ehemalige KSCler nimmt es direkt mit drei Gegenspielern auf. Der Spielmacher der Gastgeber ist bislang der beste Mann auf dem Platz. 40. Minute Nicht ungefährlich Die Ecke von Kühn segelt einmal durch den Strafraum, keiner kommt dran. 39. Minute Nächste Chance Aue Cueto verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball und dann geht es schnell. Nazarov steckt auf Owusu durch. Gordon rettet im allerletzten Moment zur Ecke. 36. Minute Cueto zu verspielt Der Linksaußen könnte am Sechszehner schießen, geht aber nochmal ins Dribbling und rennt sich fest. 35. Minute Gute Aktion KSC Cueto erobert an der Eckfahne den Ball. Gondorf bekommt die Kugel und findet in der Mitte Hofmann, der auf Goller ablegt. Zum Abschluss kommen die Karlsruher nicht, immerhin aber mal ein vernünftiger Angriff. 33. Minute KSC hält den Ball Die Gäste sind um Kontrolle bemüht. Heise flankt mal von links, der Ball ist aber viel zu weit für Goller. 30. Minute Gersbeck gefordert Nazarov will den Ball flach und scharf vor die Karlsruher Kette spielen, Gersbeck passt auf und fischt Owusu den Ball vor den Füßen weg. 30. Minute Nächste Druckphase der Gastgeber Strauß flankt von rechts, van Rhijn klärt. Das Geschehen spielt sich aber beinahe ausschließlich in der Karlsruher Hälfte ab. 28. Minute Gelb für Breithaupt Der Sechser der Karlsruher rasiert Nazarov im Mittelfeld. Das war zwar sein erstes Foul, da ging er aber schon sehr rüde zur Sache. Kann man geben. 27. Minute Dürftiger KSC-Auftritt bislang Das dürfte Christian Eichner nicht gefallen, was seine Mannschaft bisher zeigt. Dennoch: Ein guter Angriff über die schnellen Außen, und schon kann sich das Spiel direkt wenden. 25. Minute Nächste Chance Aue Barylla flankt von links auf Zolinski. Dessen Versuch blockt O'Shaughnessi. Der Nachschuss von Owusu aus 13 Metern geht nur ganz knapp drüber. 23. Minute Großchance Aue Owusu kommt aus zehn Metern zum Abschluss. Breithaupt bekommt den Ball an den Oberschenkel, sonst wäre das vermutlich ein Treffer gewesen. 21. Minute Aue zwingender Owusu legt den Ball von links in den Rückraum, O'Shaughnessy klärt. 20. Minute Kaum Abschlusskationen beim KSC Die Karlsruher tun sich in der Anfangsphase schwer, in gute Schusspositionen zu kommen. Es gab bislang noch keinen Versuch auf das Tor von Klewin. 18. Minute Einwurf O'Shaughnessy You know what time it is: Der Innenverteidiger bringt den Ball auf Höhe des Fünfmeterraums in den Strafraum. Aue kann klären. 15. Minute Fehler Klewin Der Torhüter der Gastgeber spielt den Ball beinahe in den Fuß von Cueto, der aber nur mit den Fußspitzen an den Ball kommt. 13. Minute Großchance Aue Kühn steht im Strafraum völlig blank und scheitert aus sieben Metern an dem herauseilenden Gersbeck. 13. Minute Aue jetzt besser im Spiel Die Gastgeber haben nach einer kurzen Karlsruher Überlegenheit gerade das Spielgeschehen übernommen. 11. Minute Erster Abschluss Nazarov Owusu stochert im Strafraum gegen zwei Karlsruher, der Ball landet bei Nazarov. Sein Schuss aus zwölf Metern ist jedoch zu mittig und damit kein Problem für Gersbeck. 10. Minute Scheint für ihn weiterzugehen Nach kurzer Behandlungspause läuft die Partie wieder. 9. Minute Owusu am Boden Der Stürmer von Aue bekommt den mächtigen Unterarm von Gordon an den Hinterkopf und muss behandelt werden. 8. Minute Gondorf findet Goller Der KSC-Kapitän schickt Goller über rechts, der den Ball gerade noch vor dem Toraus holt. Keine Gefahr, lange Bälle könnten gegen Aue heute aber ein gutes Mittel sein. 6. Minute Cueto hilft mit Heise verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Sein Vordermann auf der linken Seite bügelt den Fehler direkt wieder aus. 4. Minute Gute Aktion Nazarov Der Spielmacher der Gastgeber schickt Owusu, der durch gewesen wäre, aber knapp im Abseits steht. 4. Minute Viel Platz für den KSC Aue geht früh drauf. Schafft es der KSC in die gegnerische Hälfte, dann bietet sich den Karlsruhern viel Fläche. Gut für die schnellen Cueto und Goller. 2. Minute Erste gute KSC-Chance Wanitzek bedient Cueto am linken Strafraumeck, der sich den Ball etwas zu weit vorlegt und dessen Hereingabe mit links geblockt wird. Da hätte er es direkt selbst versuchen müssen. 1. Minute Ball rollt Das Spiel läuft. 18:27 Spieler laufen ein Gleich geht's los! 18:26 Zuschauerzahl Am gestrigen Freitag vermeldete der FC Erzgebirge Aue 6.000 verkaufte Tickets für das Spiel. Rund 160 Karlsruher sind heute im Erzgebirgsstadion. 18:20 Schiedsrichtergespann Patrick Alt ist der Schiedsrichter der heutigen Begegnung. Christian Ballweg und Katrin Rafalski stehen an der Linie. Der Vierte Offizielle an diesem Tag heißt Jochen Gschwendtner und in Köln beobachtet Video-Assistent Robert Kampka die Begegnung. In zehn Minuten geht es los! 18:10 Eichner zur Tabelle Die Tabellensituation des Gegners soll für seine Spieler keine allzu große Rolle spielen, sagte KSC-Trainer Eichner am Donnerstag. "Ich denke nicht, dass der Gegner von Beginn an 'all in' geht." 18:04 Noch kein Aufatmen beim KSC Die Karlsruher stehen mit 34 Punkten und Platz neun zwar aktuell im soliden Mittelfeld der Tabelle, Dynamo Dresden auf Platz 16 ist aber nur sieben Punkte entfernt. Mit einem Sieg heute und dann 37 Punkten bei noch sieben verbleibenden Spielen könnten sich Spieler und Trainer auf der Heimfahrt beinahe schon ein Glas Sekt genehmigen. Beim Vorletzten Aue (19 Punkte, ein Spiel weniger) ist die heutige Begegnung dagegen fast schon so etwas wie die letzte Chance, noch einmal heranzurücken. 18:00 Eichner auf der PK KSC-Trainer Eichner sagte mit Blick auf den heutigen KSC-Gegner: "Die Spiele gegen Aue waren meist ähnlich strukturiert. Sie haben uns den Ball überlassen und es dann sehr schlau gemacht. Das ist dann nicht einfach." 17:52 "Angstgegner" Aue Von den letzten sechs Zweitliga-Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften konnte der KSC nur eins gewinnen – das 2:1 in der Hinrunde. Der letzte Zweitliga-Sieg in Aue liegt weit zurück. Am 7. August 2011 gewannen die Karlsruher mit 2:0. Die Torschützen damals hießen Alexander Iashvili und Gaetan Krebs. 17:41 Aufstellung Aue Aues Trainer Pavel Dotchev schickt folgende Startformation ins Rennen: Klewin - Strauß, Gonther, Cacutalua, Barylla - Schreck, Fandrich - Kühn, Nazarov, Zolinski - Owusu. 17:33 Aufstellung KSC Christian Eichner setzt auf folgende Startelf: Gersbeck - van Rhijn, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Goller, Cueto - Hofmann. Im Vergleich zum 1:1 gegen Jahn Regensburg sind die Karlsruher damit nur auf einer Position verändert, Lucas Cueto bekommt den Vorzug vor Fabian Schleusener. 17:30 Willkommen zum Liveticker Um 18.30 Uhr wird die Zweitliga-Begegnung zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem Karlsruher SC angepfiffen. Mit dem Liveticker von ka-news.de verpasst ihr nichts!

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden