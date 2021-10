KSC-Facts zum Spiel in Düsseldorf: Feiert die Eichner-Elf bei heimschwachen Fortunen den nächsten Dreier?

Am Samstag geht es für den Karlsruher SC gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortunen brachten in der heimischen Arena bisher nicht viel zu Stande und sind noch ohne Heimsieg. Ob sich die KSC-Fans also auf einen Dreier einstellen dürfen? Peter Putzing findet Argumente für und gegen einen Punktgewinn der Badener.

In Düsseldorf soll sich auf keinen Fall das wiederholen, was sich in Regensburg und gegen Aue ereignete: Da verlor das KSC-Team nach einer Zwei-Tore-Führung, als man die Partie bestimmte und eigentlich alles in trockenen Tüchern war, die Spielkontrolle, machte durch Nachlässigkeiten die eigentlich schon besiegte Mannschaft wieder stark.

KSC zuletzt gegen Ende schwach

"Wir haben dem Gegner die Hand gereicht und wieder Zutritt zur Manege gegeben. Sowohl im Spiel in Regensburg wie gegen Aue", so KSC-Coach Christian Eichner, der seiner Mannschaft vor der Partie "beim bärenstarken Team in Düsseldorf", immer wieder verdeutlichen wird: "In dieser Liga sind die Spiele erst entschieden, wenn die Mannschaften vom Hof sind."

Bild: Mia

Beim Gegner Fortuna Düsseldorf herrscht Unzufriedenheit. Denn: nach zehn Partien belegt die hochdotierte Elf nur Rang zwölf in der Tabelle, hat zwölf Zähler auf dem Konto. Die Fortunen erzielten 14 Tore, ließen aber schon 16 Gegentreffer zu.

Aufgrund der bisherigen Aufeinandertreffen zwischen dem Club aus der Hauptstadt von NRW und dem KSC könnte es wieder ein torreiches Spiel werden. Im Schnitt fielen bei den Begegnungen dieser Teams 2,8 Treffer pro Partie.

Fortuna ist heimschwach

Der KSC trifft auswärts im Schnitt 1,91-mal ins gegnerische Gehäuse. Das häufigste Resultat der Begegnungen Düsseldorf gegen den KSC - 1:1. Die Heimbilanz der Fortunen diese Saison: Schwach, ja sogar sehr schwach. Null Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen.

Der Düsseldorfer Rouwen Hennings (2.v.l) erzielt gegen 96-Torwart Michael Esser per Elfmeter das 1:0. Bild: Roland Weihrauch/dpa

Philip Heise, der in der Jugend für die Fortuna spielte und lange in Meerbusch bei Düsseldorf lebte, ist beim KSC der beste Torvorbereiter mit drei Assists. Ex-KSC-Angreifer Rouwen Hennings ist Fortunas Topscorer mit sechs Toren.

KSC-Tormaschine Philipp Hofmann hat nur einen Treffer weniger markiert. Wichtig wäre für den KSC eine 1:0 Führung in der Metropole am Rhein, denn gehen die Badener auswärts so in Front, gewann man 71 Prozent aller Auswärtsspiele. Sollte Düsseldorf in Führung gehen wird es für die Fächerstädter schwierig, denn die Fortuna gewinnt dann 81 Prozent ihrer Heimspiele.

Für Bormuth fällt das Treffen mit der Ex aus

Die Eichner-Elf kassierte in den letzten fünf Spielen immer einen Gegentreffer. Die Fortuna hat in den acht zuletzt ausgetragenen Begegnungen immer mindestens ein Tor erzielt. Der KSC traf fünfmal in Folge.

Robin Bormuth (KSC32) schießt den Ball. Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Von den letzten 23 Partien gewannen die Badener neun, sechsmal trennte man sich unentschieden. Torverhältnis aus KSC Sicht: 33 zu 32. Die Heimbilanz der letzten elf Spiele der Fortuna gegen den KSC – mäßig: Fünf KSC-Siege und ein Unentschieden musste der NRW-Club hinnehmen. Die Gastgeber müssen bis zur letzten Sekunde hellwach sein, denn der KSC erzielte fast die Hälfte seiner Treffer zwischen Spielminute 76 und dem Abpfiff.

Im KSC Kader hat Robin Bormuth die längste Erfahrung in Diensten der Düsseldorfer. Der im Moment verletzte Abwehrspieler stand sieben Jahre bei der Fortuna unter Vertrag, ehe er in den Wildpark wechselte. In den Reihen der Düsseldorfer steht Matthias Zimmermann, der wurde im Wildpark ausgebildet.