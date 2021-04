KSC empfängt Tabellenschlusslicht: Bleiben die Blau-Weißen gegen Würzburg weiter ungeschlagen?

Bisher konnte sich der Karlsruher SC gegen die Würzburger Kickers behaupten - ob das am Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) im Heimspiel erneut gelingt? Zwar empfangen die Blau-Weißen mit dem FWK das Schlusslicht der Tabelle - aber für die Eichner-Elf wird es das erste Spiel nach der gezwungenen Quarantäne-Pause sein. ka-news.de hat die Fakten des Matches für euch.

In einer Tabelle sind die Würzburger in Liga zwei ganz vorne mit dabei: Bei der Anzahl von Trainern, die in der laufenden Spielrunde das Zepter bei den Kickers schwingen duften. In die Saison startete man mit Aufstiegstrainer Michael Schiele musste im September 2020 gehen, Nachfolger Marco Antwerpen schaffte es bis November 2020, dann kam Bernhard Trares. Auch der hatte "durchwachsenen" Erfolg - und wurde entlassen. Interimscoach Ralf Santelli wurde installiert. Aber: Besser wurde es nicht.

Der Würzburger Trainer Ralf Santelli (l) und der Würzburger Sportvorstand Sebastian Schuppan. Bild: Daniel Karmann/dpa

Die Franken sind die wenig stolzen "Träger der Roten Laterne". Mit mageren 20 Punkten auf dem Konto, ist es nichts sehr wahrscheinlich, dass man den Ligaerhalt doch noch realisiert. Würzburg muss sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16 aufholen.

Magere Auswärtsbilanz der Gäste

Daher ist die Partie beim KSC eine Art Endspiel, ein Sieg geradezu überlebenswichtig. Aber: Die Auswärtsbilanz des Aufsteigers ist wenig furchteinflößend. In der laufenden Spielrunde reichte es zwei Siegen, keinem Remis – aber 13 Niederlagen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Felsenfeste Überzeugung zu gewinnen": KSC geht optimistisch in das erste Spiel nach der Quarantäne - sofern es stattfindet

Daher sind die Würzburger Vorletzter in der Auswärtstabelle, mit sechs ergatterten Punkten. Nur der SV Sandhausen war schlechter. Diese mäßige Auswärtsbilanz ist mit ein Grund, dass die Kickers schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang haben.

Würzburger Abwehr zu "naiv"?

Die Abwehrarbeit der Kickers wurde von einem Moderator des Sportsenders "Sky" beim 1:3 gegen Darmstadt am vergangenen Spieltag als "oft naiv" bezeichnet. Ein anderer sprach davon, dass die Kickers-Profis wie "kleine Kinder hinterhergelaufen" seien.

Darmstadt 98 feierte am Dienstag mit Torjäger Serdar Dursun (2.v.l) einen Sieg bei den Würzburger Kickers. Bild: Timm Schamberger/dpa

Schon 62 Gegentore wurden hingenommen. In der zweiten Halbzeit kassierte kein Zweitligateam derart viele Gegentreffer wie der kommende KSC Gegner - über 40! Aber auch der KSC ist nicht in Topform, ist seit vier Spielen sieglos, im heimischen Wildpark gar seit fünf Begegnungen.

KSC gegen Würzburg noch ungeschlagen

In Heimspielen sind die Badener gegen die Franken ohne Niederlage. Im Schnitt erzielt er KSC 1,6 Tore gegen die Franken. Die Kickers treffen gegen die Fächerstädter im Schnitt nur 0,6 mal. Führt der KSC im Wildparkstadion mit 1:0, werden 85 Prozent der Spiele gewonnen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona-Quarantäne und verschobene Spiele: Wie konkurrenzfähig wird der KSC zum Saisonende sein, Herr Eichner?

Gerät die Elf von Trainer Christian Eichner allerdings mit 0:1 ins Hintertreffen, dann wurde noch kein Spiel siegreich gestaltet. Der KSC Gegner kassierte in den letzten 15 Ligaspielen immer ein Tor, in sieben Auswärtsspielen blieben die Kickers torlos. In den letzten Partien zwischen den Teams blieb der KSC ungeschlagen. Die Bilanz: vier Siege, drei Remis.