KSC empfängt Paderborn: Treffen mit einem alten Freund und "ein Spiel auf Augenhöhe" - die Facts zum Spiel

Wenn der SC Paderborn am Sonntag im BBBank Wildpark gastiert, wird mit Lukas Kwasniok ein ehemaliger KSC-Cheftrainer zu Gast sein. "Luki" war in der Jugend und als Chefcoach der Profis angestellt. In Paderborn läuft es für den Ex-Coach aktuell gut. Trotz eines größeren Umbruchs steht der SCP gut in der Tabelle da. Davon will sich der KSC um Christian Eichner aber nicht beeindrucken lassen, wie Peter Putzing in den Facts zum Spiel feststellt.

Das Ziel der Karlsruher Profis ist klar: Gegen den SC Paderborn will man den zweiten Heimsieg in Folge feiern. Da sieht auch Cheftrainer Christian Eichner so. Er erwartet zwar ein "Spiel auf Augenhöhe. Aber: Das gehört zu der Kategorie von Spielen, bei denen wir unbedingt schauen müssen, dass wir in die Punkte kommen." Muss der KSC seine "Rückspiegel" putzen? Am liebsten wäre dem Coach natürlich, wenn man drei Zähler verbuchen könnte. Denn: Nach einem zweiten Heimsieg in Serie wäre man für einige Zeit sorgenfrei. "Sonst müssen wir den Rückspiegel wieder etwas mehr putzen", so der KSC-Coach, der dann flugs ergänzt: "Aber bei uns ist er eigentlich immer richtig geputzt." Christian Eichner Trainer des Karlsruher SC. Bild: Carmele/TMC-Fotografie Auf Seiten des SC Paderborn schwingt Lukas Kwasniok sehr erfolgreich das Trainingszepter. Der Ex-Jugendcoach des KSC, der noch immer seinen Hauptwohnsitz in Muggensturm hat, freut sich enorm auf die Partie, auch weil er im Wildpark etliche einstige Weggefährten wieder trifft. So waren "Luki" und "Eiche" einst Kollegen im Trainerstab des NLZ, haben ein sehr respektvolles Verhältnis. SCP im Umbruch Doch der ein oder andere Spruch fällt immer wieder. Aber: Nie böse! Das war schon beim ersten Duell so, als Kwasniok Cheftrainer des damaligen Regionalligisten Saarbrücken war - und den KSC aus dem DFB-Pokal warf. Der Cheftrainer des SC Paderborn: Lukas Kwasniok. Bild: Oliver Dietze/dpa Insgesamt verloren die Westfalen, im Gegensatz zum KSC, vor der Saison etliche Stammkräfte. Die Angreifer Chris Führich und Christopher Antwi-Adjei wechselten in die erste Bundesliga. Auch Mittelfeldmann Sebastian Vasiliadis zog es in Liga eins, zur Bielefelder Arminia. Abwehrchef Sebastian Schonlau unterschrieb beim Hamburger SV, wurde dort sofort zum Kapitän ernannt. Kwasniok gelang es bisher, diesen Aderlass problemlos zu kompensieren. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe David gegen Goliath? KSC peilt gegen Leverkusen die nächste Runde im DFB-Pokal an - die Facts zum Spiel Der FCP ist auswärts enorm erfolgreich - bisher das beste Team in Liga zwei. Fünf Begegnungen wurden ohne Niederlage überstanden, dabei gab es vier Siege und ein Remis. Torverhältnis: 14 zu 4, 13 Punkte wurden dadurch eingefahren. KSC zuletzt sechsmal nicht gegen Paderborn verloren Am treffsicheren bisher: "Maschine" Sven Michel, wie Kwasniok seinen Mittelstürmer nennt. Der traf schon neunmal. Sein Sturmpartner Felix Platte brachte auf fünf Tore. Während der KSC Rang acht mit 16 Punkten belegt, hat Paderborn Position fünf inne, mit 18 Zählern auf dem Konto. Das Torverhältnis im Vergleich: Paderborn 23-13, KSC 17-15. Paderborns Torschütze Sven Michel. Bild: Marius Becker/dpa Insgesamt gab es 18 Duelle zwischen den Badenern und Westfalen. Davon gewann der KSC sieben, drei endeten remis. In den letzten sechs Aufeinandertreffen blieben die Fächerstädter unbesiegt. Fröhling und Kwasniok setzen auf Offensivfußball Der Co-Trainer von Kwasniok: Ein "waschechter" Karlsruher! Frank Fröhling. Der wurde vor 43 Jahren in Durlach geboren - hat aber einen "Makel": Er stand nie beim KSC unter Vertrag. Fröhling arbeitete als Jugend-Coach bei der TSG Hoffenheim, dann als Co-Trainer beim HSV und auf Schalke. Jetzt assistiert er Kwasniok. Man kannte sich aus Karlsruhe. Dieses Duo setzt auf Offensivfußball. Das könnte dem KSC entgegenkommen. Denn: Mit dem FCP steht eine Mannschaft auf dem Feld, die den Ball will, die aktiv ist und nicht abwartend agiert. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe 2G Regel im Wildparkstadion: KSC lässt 20.000 Zuschauer ohne Maske zum Paderborn-Heimspiel Beste Torschützen im Trikot der Badener bisher, mit jeweils zwei Toren: Giovanni Federico, Alexander Iashvili und Edmond Kapllani. Für die Fächerstädter absolvierte der Elsässer Gaetan Krebs - inzwischen Jugendtrainer bei Racing Straßburg - die meisten Einsätze gegen den SCP: acht. Godfried Aduobe brachte es auf sieben, Trainer Eichner auf sechs Spiele gegen die Westfalen.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden