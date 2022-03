KSC empfängt Jahn Regensburg: Das Spiel im Liveticker

Nach der bitteren Hamburg-Reise mit Niederlagen gegen den Hamburger SV im Pokal und einer desaströsen ersten Halbzeit beim FC St. Pauli hatte der Karlsruher SC eine Woche Zeit, sich mental und körperlich zu erholen. Nun kommt der SSV Jahn Regensburg in den Wildpark – mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts.

13:06 Eichner über das Spiel KSC-Trainer Eichner sagte auf der Pressekonferenz am Freitag: "Das wird ein klassisches 50:50-Spiel in dieser Liga." 12:56 Regensburger Höhenflug ist vorbei Als der KSC am 9. Spieltag nach Regensburg musste, ging es für die Badener noch zum Tabellenführer. Auch nach 16 Spieltagen stand die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic immerhin noch auf Rang drei. In der Rückrundentabelle rangiert Jahn Regensburg mit vier Punkten aus acht Spielen jedoch auf dem letzten Platz, sodass die Karlsruher mittlerweile im Gesamtklassement an ihnen vorbeiziehen konnte. 12:49 Aufstellung Regensburg "Der Jahn" beginnt folgendermaßen: Meyer - Saller, Elvedi, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Boukhalfa, Makridis - Albers. 12:39 Zur KSC-Aufstellung Christoph Kobald muss nach einer gebrauchten Hamburg-Reise auf der Bank Platz nehmen. Für ihn rückt Daniel Gordon an die Seite von Daniel O'Shaughnessy. Marco Thiede (Bänderanriss im Sprunggelenk) und Kyoung-Rok Choi (Muskelfaserriss im Unterschenkel) fehlen wie schon gegen St. Pauli. Kapitän Jerôme Gondorf kehrt nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurück. Fabian Schleusener steht das erste Mal seit dem 21. Spieltag wieder in der Startelf. 12:32 KSC-Aufstellung Folgende Mannschaft beginnt beim KSC: Gersbeck - van Rhijn, Gordon, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Gondorf - Goller, Schleusener - Hofmann. 12:30 Willkommen zum Liveticker! Um 13.30 Uhr empfängt der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC den SSV Jahn Regensburg im Karlsruher Wildpark.

