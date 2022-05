Der KSC kassiert den späten 2:2-Ausgleich gegen Dynamo: Der Liveticker zum Nachlesen

Nach einer schwachen ersten Karlsruher Hälfte, in der Weihrauch das 1:0 (26.) für die Gäste erzielte, steigerten sich die Gastgeber nach dem Seitenwechsel. Erst glich Gondorf aus (65.), dann erzielte Hofmann das 2:1 (70). In der 94. Minute gelang Akoto dann aber doch noch das 2:2. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Schlusspfiff Danke fürs Mitlesen

90. Minute+5 Treffer zählt

Das Spiel ist aus, es endet mit 2:2.

90. Minute+4 Zählt der Treffer?

Vlachodimos hatte sich davor auf links gegen Breithaupt durchgesetzt, der Ball war zwar im Aus aber war es ein ganzer Umfang??

90. Minute+4 Akoto trifft

War der Ball davor im Aus??

90. Minute+3 KSC spielt das souverän runter

Breithaupt holt den nächsten Freistoß raus.

90. Minute+2 Freistoß für den KSC...

... an der Mittellinie, wertvolle Sekunden für die Gastgeber.

90. Minute Vier Minuten Nachspielzeit

Dynamo hat theoretisch noch genug Zeit.

90. Minute Letzte reguläre Minute läuft

Es dürfte aber mindestens noch drei Minuten obendrauf geben

88. Minute Dreifachwechsel bei Dynamo

Stark, Becker undVlachodimos kommen für Diawusie, Königsdörffer und Sollbauer.

88. Minute Gelb für Knipping, Königsdörffer und Gordon

Gleich drei Spieler sehen die Gelbe Karte.

86. Minute Rudelbildung

Nach einem Foul an einem KSC-Spieler in der Karlsruher Hälfte gibt es einen Tumult. Auch die Fans sind nochmal laut.

85. Minute Choi geht

Jetzt darf Kaufmann rein.

85. Minute KSC hat alles im Griff

Die Moral der Gäste scheint gebrochen zu sein.

83. Minute Kaufmann kommt

Der KSC bereitet den nächsten Wechsel vor.

80. Minute Nächste Ecke KSC

Choi und Wanitzek spielen es kurz aus. Die Flanke von Choi ist aber zu kurz und auch der zweite Versuch von Wanitzek wird abgewehrt.

78. Minute Doppelwechsel bei Dynamo

Drchal und Kade kommen für Daferner und Will.

77. Minute Bringt der KSC die Führung über die Zeit?

Noch etwas mehr als 15 Minuten dürften es sein.

75. Minute 19. Saisontor von Hofmann

Eine starke Zahl.

74. Minute Hofmann trifft zum Abschied!!

Einen Freistoß von Wanitzek an der Eckfahne drückt Hofmann per Kopf über die Linie! Der Wildpark steht Kopf!!

72. Minute Offizielle Zuschauerzahl

18.649 Zuschauer sind heute im Wildpark.

71. Minute Lorenz neu im Spiel

Direkt im Anschluss an diese Aktion wird Schleusener ausgewechselt, Lorenz kommt neu ins Spiel. Dynamos Torhüter Broll sah außerdem bei der KSC Chance noch die Gelbe Karte.

70. Minute Schleusener an die Latte

Der muss rein: Hofmann legt den Ball an der Fünfmeterlinie quer auf Schleusener, der nur die Latte trifft. Das Tor war leer, der Ball muss einfach rein.

69. Minute Gelb für Weihrauch

Der Torschütze zum 1:0 rauscht an der Mittellinie mit offener Sohle in Wanitzek rein.

69. Minute 20 Minuten noch

Es ist nun ein absolut offenes Spiel. Akoto versucht es aus 20 Metern, zielt aber drei Meter zu hoch.

66. Minute Erster Saisontreffer

Der KSC-Kapitän hat mit seinem ersten Tor lange gewartet, dieses kommt aber zu einem guten Zeitpunkt.

65. Minute Gondorf trifft!!!

Nach einer Ecke von Wanitzek steht Gondorf am langen Pfosten ganz frei und knallt den Ball volley in die lange Ecke! 1:1!

64. Minute Ungebrochener Support

Die KSC-Fans peitschen ihre Mannschaft weiter nach vorne.

63. Minute Nächste Chance Dresden

Die Gäste kontern. Bormuth schmeißt sich im letzten Moment in den Abschluss von Diawusie rein und lenkt die Kugel aber beinahe noch ins eigene Tor.

61. Minute Zu ungenau

Sowohl die Freistoßflanke von Wanitzek als auch der zweite Versuch von Choi kommen nicht an.

60. Minute Gelb für Diawusie

Der rechte Mittelfeldspieler der Gäste foult Jakob im linken Halbraum.

59. Minute Bormuth souverän

Der Innenverteidiger läuft Daferner lässig ab.

58. Minute Chance für Rossmann?

Der KSC-Youngster bekam kürzlich einen Profivertrag. Bekommt er heute auch noch ein paar Einsatzminuten?

55. Minute Unverändertes Bild

Die Gäste konzentrieren sich vor allem aufs Kontern und machen das sehr gut. Die Badener tun sich dagegen schwer, sich Chancen zu erspielen.

54. Minute Breithaupt holt die Ecke raus

Der Sechser geht mal mit nach vorne und schießt Löwe an. Die Ecke bringt im Anschluss nichts ein.

51. Minute Gute Gelegenheit Dynamo

Die Dresdner lassen den Ball stark laufen. Giorbelidze versucht es aus neun Metern halblinks und trifft nur das Außennetz.

49. Minute Gute Chance Schleusener

Hofmann verlängert einen langen Ball in den Lauf seines Sturmpartners, der dann noch einen Abwehrspieler aussteigen lässt und sich den Ball etwas zu weit vor legt.

48. Minute Ecke KSC

Nach einem geblockten Schuss von Choi gibt es Ecke. Wanitzek bringt den Ball vom Tor weg, Hofmann zieht den Kopf ein und fliegt unter dem Ball durch.

47. Minute Jakob aus der zweiten Reihe

Der neue Linksverteidiger versucht es aus 15 Metern zentrale Position mit rechts, schießt den Ball aber genau in die Arme des Dresdner Schlussmanns.

46. Minute Kein guter Beginn

Gordon spielt einen Ball unbedrängt in die Füße eines Dresdners.

46. Minute Spiel läuft

Der Ball rollt wieder. Jakob ist auf Seiten des KSC neu im Spiel, er ersetzt Heise. Dynamo bleibt unverändert.

Zusammenfassung Dresden führt verdient

Die Gäste begannen deutlich besser und gingen nach 26 Minuten durch Weihrauch in Führung. Auch wenn der KSC sich danach deutlich gesteigert hat, ist da noch viel Luft nach oben. Nach einer Verletzung von Kobald (27.) ist Bormuth neu im Spiel auf Seiten der Karlsruher.

45. Minute+2 Halbzeit

Jetzt ist Pause.

45. Minute+1 Gute Aktion

Wanitzek auf links sucht Schleusener im Zentrum, der im letzten Moment am Abschluss gehindert wird.

45. Minute+1 Zwei Minuten Nachspielzeit

30 Sekunden sind bereits vorbei.

45. Minute Viel Platz für die Karlsruher

Wenn der KSC die erste Pressingreihe der Dresdner überspielt hat, bietet sich ihm viel Platz vor der gegnerischen Abwehrreihe. Das gelang jedoch in der ersten Hälfte zu selten.

44. Minute Schlussphase läuft

Bekommt der KSC noch eine Gelegenheit vor der Pause?

41. Minute Großchance Hofmann

Schleusener flankt gefühlvoll von rechts auf Hofmann, der aus vier Metern zum Kopfball kommt. Broll pariert hervorragend.

41. Minute Eichner und Bajramovic beraten

Ich könnte mir gut vorstellen, dass es bereits zur Pause den nächsten Wechsel auf Seiten des KSC gibt.

39. Minute Überragend von Rabold

Dynamo kontert und läuft in einer 3-gegen-1-Situation aufs Tor. Am Ende rettet Rabold mit einer starken Grätsche gegen Daferner.

37. Minute Choi aus der Distanz

Die Karlsruher kommen näher: Schleusener nimmt Choi am rechten Strafraumrand mit, der den springenden Ball deutlich drüber jagt.

34. Minute Nächste Verletzung

Kurz vor dieser Situation war Löwe umgeknickt, er versucht es aber nochmal.

33. Minute Großchance Choi

Einen langen Ball auf Hofmann legt dieser auf den mitgelaufenen Choi ab, der frei vor Broll auftaucht und diesen aus kurzer Distanz anschießt.

31. Minute 21. 0:1-Rückstand für den KSC

Die Karlsruher sind es in dieser Saison gewohnt, zurückzuliegen.

30. Minute Schleusener mit der Chance

Der Linksaußen kommt im Strafraum beinahe zum Schuss, Akoto schiebt mit dem Oberkörper aber das reicht auch nicht für einen Elfmeter. Bormuth kommt für Kobald.

29. Minute Kobald am Boden

Der Innenverteidiger krümmt sich noch immer am Boden. Der KSC ist zunächst in Unterzahl.

27. Minute Nächste Großchance

Daferner schickt Königsdörffer, der alleine vor dem Tor auftaucht. Gordon rettet auf der Linie, Heeger hätte keine Chance gehabt. Kobald ist kurz davor umgeknickt und muss behandelt werden, das sieht gar nicht gut aus bei ihm.

26. Minute Dresden führt

Königsdörffer bedient Weihrauch im Strafraum, der noch einmal aufzieht und aus elf Metern in den Winkel trifft.

25. Minute Spiel flacht ab

Es ist ereignisarm geworden im Karlsruher Wildpark. Die Gäste sind nach wie vor konsequenter in ihren Aktionen nach vorne. Der KSC ist bemüht, es kommt aber noch sehr wenig dabei rum.

22. Minute Nächste Parade Heeger

Königsdörffer zieht aus spitzem Winkel ab. Der KSC-Schlussmann ist auf dem Posten, wäre aber Abseits gewesen.

20. Minute Zu umständlich

Schleusener bedient Gondorf von links, der dann aber erst einen und dann noch einen Haken macht und nicht zum Abschluss kommt.

18. Minute Ecke von Weihrauch

Der Spielmacher bringt den Ball vom Tor weg, der Kopfball von Knipping gerät zur Bodenlampe und ist kein Problem für Heeger.

17. Minute Fahrige Anfangsphase

Die Badener spielen auffällig viele Fehlpässe.

15. Minute Kein Elfmeter

Auch wenn Gordon etwas mit dem Ellenbogen gestoßen wurde, ist das zu wenig für einen Strafstoß.

14. Minute Elfmeter KSC?

Gondorf hat auf der rechten Seite viel Platz und flankt aus dem Halbraum. Die Hereingabe wird zur Ecke geklärt. Heise bringt den Ball mit Zug zum Tor, Gordon bleibt liegen.

12. Minute Großchance Daferner

Nach der Freistoßflanke von Weihrauch taucht Daferner ganz alleine vor Heeger auf und versucht es mit der Picke. Heeger ist schnell unten und kann den Schuss parieren, Glanztat!

11. Minute Gute Freistoßsituation für die Gäste

Schleusener foult Akoto 27 Meter vor dem Karlsruher Gehäuse.

10. Minute Ruhephase

Dynamo lässt den Ball an der Mittellinie laufen.

8. Minute Warten auf den ersten KSC-Abschluss

Noch kam nichts auf den Kasten von Broll.

7. Minute Nächste Ecke für Dresden

Ein Schuss von Daferner wird zur Ecke geblockt, diese bringt jedoch nichts ein.

5. Minute Hofmann als Spielmacher

Der Mittelstürmer lässt sich etwas fallen und bedient Schleusener am Strafraumrand, der auf Wanitzek ablegen will. Dieser Ball kommt jedoch nicht an, Dynamo kann klären.

4. Minute Hier ist Zug drin

Von einem lauen Sommerkick ist nichts zu spüren, das sieht man allein an der Intensität der ersten Zweikämpfe.

2. Minute Offensiver Beginn

Dynamo mit der ersten Großchance: Nach einer Hereingabe von links zwingt Weihrauch Heeger zu einer Glanzparade.

1. Minute Ball rollt

Das Spiel läuft. Die Stimmung auf den Rängen ist top.

13:29 Hofmann und Co. werden verabschiedet

Parallel zur Platzwahl werden die Spieler geehrt, die den Verein verlassen.

13:24 Rahmenbedingungen

21 Grad, Sonne, Rasen in gutem Zustand –es ist angerichtet im Wildpark. In wenigen Minuten geht es hier los. Geleitet wird die Partie von Robin Braun mit Asmir Osmanagic und Manuel Bergmann an der Linie. Mario Hildendbrand ist der Vierte Offizielle und in Köln wirft Videoassistent Johann Pfeifer ein Auge auf die strittigen Situationen.

13:16 Großer Abschied beim KSC

Philipp Hofmann, Robin Bormuth, Marc Lorenz, Markus Kuster, Paul Löhr, Niklas Heeger, Ricardo van Rhijn und Jannis Rabold bestreiten heute allesamt ihr letztes Heimspiel im KSC-Trikot. Gerade Torjäger Hofmann, der in die Bundesliga zum VfL Bochum wechselt, will sich heute mit einem Erfolgserlebnis und im Idealfall mit einem eigenen Treffer von den Karlsruher Fans verabschieden.

13:09 Respekt vor dem Gegner

Mit Blick auf Dynamo Dresden und die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft in der Hinrunde sagte Eichner: "Dresden war im Hinspiel von der Intensität und der Dynamik her einer der Top-Drei-Gegner und hat verdientermaßen das Spiel in der zweiten Halbzeit auf seine Seite gezogen."

12:59 Eichner auf der Pressekonferenz

Von fehlender Spannung bei seiner Mannschaft wollte KSC-Trainer Eichner auf der Pressekonferenz am Freitag nichts wissen: "Für uns geht es noch um Tabellenplätze und Fernsehgelder. Wir tun gut daran, nach diesem sehr anständigen Jahr einen vernünftigen Abschluss hinzukriegen."

12:50 Keine Rotation beim Gegner

Dynamo Dresden steht, unabhängig von den Ergebnissen an den letzten beiden Spieltagen, in der Abstiegsrelegation. Die große Frage vor dem Spiel war deshalb, ob Capretti seine Stammspieler schonen und möglicherweise den ein oder anderen Ersatzspieler testen will. Die klare Antwort lautet: nein. Dynamo beginnt mit der gleichen Startelf wie beim 1:1 gegen Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende.

12:41 Aufstellung Dresden

Dynamo-Trainer Guerino Capretti beginnt mit Broll - Sollbauer, Knipping, Löwe - Diawusie, Giorbelidze - Akoto, Will - Weihrauch - Daferner, Königsdörffer.

12:39 KSC-Aufstellung

Karlsruhes Trainer Christian Eichner schickt folgende Mannschaft ins Rennen: Heeger - Rabold, Gordon, Kobald, Heise - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Choi, Schleusener - Hofmann.

12:30 Herzlich willkommen zum Liveticker!

In einer Stunde empfängt der Karlsruher SC die SG Dynamo Dresden zum letzten KSC-Heimspiel der Fußball-Zweitliga-Saison 2021/22.