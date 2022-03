Ganz bitter - KSC scheidet gegen den HSV im Elfmeterschießen aus: Der Liveticker zum Nachlesen

Nach einem hochspannenden Pokal-Viertelfinale steht der Hamburger SV als glücklicher Gewinner da. Nach einem direkten Freistoßtor von Heise (40.) und einem Abstauber von Hofmann (50.) verkürzte Glatzel zum 1:2 (52.). In der 71. Minute entschied Felix Zwayer nach langem Zögern auf Elfmeter und Gelb-Rot für Kobald. Gersbeck parierte, Glatzel traf in der Nachspielzeit dennoch zum 2:2 (91.), Im Elfmeterschießen waren die Hamburger nervenstärker. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Spiel Danke fürs Mitlesen Ein bitterer Tag für alle KSC-Fans, der Mannschaft ist aber nichts vorzuwerfen. Am Samstag (13.30 Uhr) geht es beim FC St. Pauli weiter. Elfmeterschießen O'Shaughnessy an den Pfosten Der KSC ist raus. Elfmeterschießen Glatzel trifft Der HSV führt. Noch ein Schütze auf beiden Seiten. Elfmeterschießen Van Rhijn verschießt Heuer Fernandes hält auch den. Elfmeterschießen HSV gleicht aus Vuskovic trifft. Elfmeterschießen Wanitzek verschießt Heuer Fernandes ahnt die Ecke und pariert. Elfmeterschießen Vagnoman trifft Genau in die Mitte. Elfmeterschießen Heise trifft Der Linksverteidiger bleibt cool. Elfmeterschießen Schonlau verschießt Der HSV-Kapitän vergibt gegen Gersbeck!!! Elfmeterschießen Gondorf trifft Heuer Fernandes ist dran, viel Glück dabei. Elfmeterschießen Gondorf beginnt Der Kapitän schnappt sich den Ball. Elfmeterschießen Münzwurf Der KSC fängt an. Elfmeterschießen Mögliche KSC-Schützen Van Rhijn dürfte auf jeden Fall schießen und auch Wanitzek ist gesetzt. Gondorf und Schleusener bieten sich an, auch Heise wäre ein Kandidat. Dürfte auch eine Kraftfrage sein. 120. Minute+1 Aus! Es gibt Elfmeterschießen! 120. Minute Breithaupt geht Der Niederlänger van Rhijn verfügt natürlich über viel (internationale) Erfahrung. 120. Minute van Rhijn kommt Ein möglicher Elfmeterschütze steht bereit. 119. Minute Zwei Minuten noch Es riecht nach Elfmeterschießen 118. Minute Duden-Definition von Pokalfight? HSV-KSC. 117. Minute O'Shaughnessy standhaft Reis will flanken, der Finne stellt sich ihm in den Weg. 116. Minute Jatta drüber Zum wiederholten Male schießt Jatta den Ball über das Tor, aber sehr stark, wie viel Energie der Flügelspieler noch hat. 115. Minute Fünf Minuten noch Gersbeck hat heute schon einmal bewiesen, dass er ein Elfmeterkiller sein kann. 113. Minute Gordon prügelt das Ding raus Der Routinier zeigt hier eine starke Leistung nach seiner Auswechslung. 112. Minute KSC steht gut Die Karlsruher zeigen hier wirklich ein absolut bemerkenswertes Spiel und stehen hier trotz Unterzahl kurz vor dem Elfmeterschießen. 110. Minute Gersbeck herausragend Der Keeper hält zweimal gegen Kittel, der Ball war aber davor schon im Aus, Zwayer unterbricht spät. 110. Minute Gordon mit einem Querschläger Das wäre fast ins Auge gegangen. 109. Minute Etwas mehr als zehn Minuten... ... trennen uns hier vom Elfmeterschießen. Schleusener ist alleine vor Heuer Fernandes, der Keeper ist aber eher am Ball. 107. Minute Gelb für Jatta Der Offensivspieler holt Breithaupt von den Beinen. Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Wanitzek bringt die Flanke weit auf O'Shaughnessy, der HSV kann die Szene bereinigen. 106. Minute Spiel läuft Der KSC in Ballbesitz. 106. Minute Wechsel beim HSV Heyer kommt für Alidou. 105. Minute Seitenwechsel Die erste Hälfte der Verlängerung ist vorbei. 104. Minute Großchance HSV Glatzel setzt sich gegen Gordon durch und legt zurück auf Kittel, der aus fünf Metern an Gersbeck scheitert. Der KSC-Keeper hat sich bei dieser Aktion wehgetan. 103. Minute Erste Halbzeit fast vorbei Die erste Hälfte der Verlängerung neigt sich dem Ende zu. 101. Minute Gelb für Breithaupt Der Youngster unterbindet mit seinem Foul an Breithaupt einen Konter. 100. Minute Zehn Minuten überstanden Die Karlsruher scheinen nochmal Kräfte freizulegen. Bemerkenswerte Leistung! 99. Minute Alidou drüber Der eingewechselte Hamburger jagt das Leder aus 23 Metern mindestens fünf Meter über die Querlatte. 98. Minute Heuer Fernandes zur Stelle Der HSV-Keeper pflückt die Heise-Flanke. 97. Minute KSC in der Offensive Die Karlsruher wagen sich nach vorne und holen sogar eine Ecke raus. 95. Minute Freistoß Wanitzek Der Mittelfeldspieler bringt den Ball von der rechten Seite und findet Gordon, der aus zwölf Metern freistehend zum Kopfball kommt, jedoch zu weit nach rechts zielt. 95. Minute Vier Minuten... ... hat der KSC bereits überstanden. Ein Elfmeterschießen würde jeder Karlsruher Spieler vermutlich sofort unterschreiben. 93. Minute Gleiches Bild Der KSC steht weiter tief in der eigenen Hälfte. 92. Minute KSC in Unterzahl Wer jetzt erst reinklickt: Der KSC ist seit der 71. Minute nach einer Gelb-Roten Karte von Christoph Kobald in Unterzahl. 91. Minute Weiter geht's Der Ball rollt wieder. Verlängerung Gleich geht's weiter Eine richtige Pause gibt es nicht, es ist nur Zeit für kurze Besprechungen. 90. Minute+6 Schluss Es gibt Verlängerung. 90. Minute+6 Letzte Minute läuft Es sieht nach Verlängerung aus. 90. Minute+5 Kaufmann im Abseits Da wäre beinahe noch eine Konterchance gewesen, aber Kaufmann steht zu weit vorne. 90. Minute+3 Jatta drüber Der Rechtsaußen geht bis an die Grundlinie und verzieht von dort. 90. Minute+2 Verlängerung? Der KSC hat noch Wechselmöglichkeiten, da sind einige Spieler an ihrer Grenze. 90. Minute+1 Glatzel trifft Der HSV-Stürmer lenkt eine Flanke von rechts aus kurzer Distanz ins Tor. 2:2. 90. Minute Sechs Minuten Nachspielzeit Wow. 90. Minute Letzte Minute Es läuft die 90. Minute, danach ist aber sicher noch nicht Schluss. Mindestens vier Minuten gibt es drauf. 88. Minute Wilde Szene Vagnoman geht auf die rechte Grundlinie und passt scharf in die Mitte, irgendwie klären die Karlsruher. So viele Beine im Strafraum. 88. Minute Endstadion Gersbeck Wintzheimer schießt aus 15 Metern, O'Shaughnessy fälscht ab und Gersbeck packt zu. 87. Minute Kaufmann defensiv im Einsatz Der Rechtsaußen köpft eine Flanke aus der Gefahrenzone. 86. Minute Doppelwechsel beim KSC Kaufmann und Schleusener kommen für Goller und Hofmann. 84. Minute Heise schmeißt sich dazwischen Der Torschütze zum 1:0 unterbindet einen Pass auf der rechten offensive Seite des HSV. Hofmann ist von Krämpfen geplagt. 82. Minute Keine Entlastung mehr Die Karlsruher verlegen sich nur noch aufs Verteidigen, aber das machen sie bislang fehlerlos. 81. Minute Gordon sicher Der Fels in der Brandung köpft eine Flanke von rechts aus dem Strafraum. 80. Minute Wintzheimer kommt ... Muheim geht. 79. Minute HSV läuft die Zeit weg Die Karlsruher verteidigen aufopferungsvoll. Zehn Minuten sind es noch regulär. 78. Minute Jatta von rechts Gordon kann die Flanke klären. 76. Minute Goller am Boden Der Rechtsaußen hat einen aufs Knie bekommen. Es geht aber weiter. 75. Minute Jatta drüber Der Rechtsaußen schlenzt aus 13 Metern mit links am langen Eck vorbei. 74. Minute Wechsel beim KSC Gordon kommt für Cueto. Es wird mindestens vier Minuten obendrauf geben, der KSC muss also noch 20 Minuten Unterzahl überstehen. 72. Minute Gersbeck hält!! Gegen Kittel!! 71. Minute Platzverweis Kobald sieht auch noch Gelb-Rot. 71. Minute Elfmeter! Zwayer bleibt dabei. 70. Minute Er schaut es sich an Zwayer läuft zum Monitor. 69. Minute Prüfung läuft Noch ist Hoffnung da aus KSC-Sicht. 68. Minute Elfmeter für den HSV? Kobald klammert gegen Glatzel, Zwayer entscheidet auf Elfer. War das echt elfmeterwürdig? 67. Minute Heuer Fernandes spielt mit Goller will Cueto schicken, der HSV-Schlussmann ist aber auf der Hut und klärt 45 Meter vor seinem Tor. 66. Minute Kommt Schleusener? Wie schon in den letzten Wochen bieten sich Eichner noch viele Möglichkeiten von der Bank. 65. Minute Gondorf-Foul Nach einem O'Shaughnessy-Einwurf foult der KSC-Kapitän Schonlau, sein Gegenüber vom HSV. 63. Minute Halbe Stunde noch 30 Minuten trennen die Karlsruher noch vom DFB-Pokal-Halbfinale (!!). Jatta derweil mit einer guten Aktion, sein Schuss aus 20 Metern zischt nur knapp über den Winkel. 62. Minute Ecke HSV Kittel lässt Breithaupt aussteigen und zieht aus 20 Metern ab. Breithaupt fälscht noch zur Ecke ab. Kittel bringt den Ball weit, die zweite Welle verpufft. 60. Minute Foul zum Einstand Alidou rempelt Thiede im rechten Halbfeld um, Zwayer entscheidet auf Freistoß. Wanitzek findet Hofmann im Zentrum nicht. 59. Minute Noch ein Wechsel! Und da ist er doch. Alidou kommt für Chakvetadze. 58. Minute Noch ein Wechsel? Eigentlich waren drei "Rothosen" an der Linie gestanden, egal. Weiter geht's. 56. Minute Doppelwechsel beim HSV Zwei Spieler stehen bereit. Reis und Vagnoman kommen für Kinsombi und Gyamerah. 54. Minute Was ist denn hier los? Etwa 100 Sekunden lagen zwischen den beiden Treffern. 52. Minute Glatzel verkürzt Chakvetadze flankt von links an den langen Pfosten. Glatzel köpft gegen die Laufrichtung von Gersbeck ins lange Ecke. Nur noch 1:2 aus HSV-Sicht. 51. Minute Tor zählt!! Wanitzek zieht aus 17 Metern ab. Der Ball wird noch leicht abgefälscht. Heuer Fernandes lässt nach vorne abprallen und Hofmann kann aus kurzer Distanz abstauben. 2:0 für den KSC! 50. Minute Hofmann trifft!! Der KSC erhöht auf 2:0. Zählt das Tor? 50. Minute Jatta drüber Kinsombi bedient Jatta auf rechts. Dessen Flanke zischt über das Tor. Schwacher Auftritt des HSV-Rechtsaußen bislang. 48. Minute Gersbeck in höchster Not Jatta ist auf rechts durch und legt flach quer. Gersbeck schnappt die Kugel vor dem einschussbereiten Glatzel. 47. Minute 12:6 Torschüsse für den KSC Auch in dieser Statistik führen die Gäste. 46. Minute Weiter geht's Der Ball rollt wieder. Wechsel gab es keine, der KSC musste ja bereits früh Cueto für den verletzten Choi bringen. Pause Analyse Der KSC führt verdient zur Pause. Linksverteidiger Philip Heise traf mit einem Freistoß aus 23 Metern an der Mauer vorbei zum 1:0 (40.). Zuvor hatten Benjamin Goller (19.) und Kyoung-Rok Choi (21.) ausgezeichnete Gelegenheiten. Choi musste im Anschluss jedoch mit einer Wadenverletzung raus, für ihn ist Lucas Cueto im Spiel. 45. Minute+3 Pause Felix Zwayer bittet zum Pausentee. 45. Minute+2 Gelb für Kobald Der Innenverteidiger foult Glatzel kurz hinter der Mittellinie. 45. Minute+2 Cueto aus zwölf Metern Der Joker zieht nach innen und zieht ab. Flach und zu mittig kommt der Ball aufs Tor, kein Problem für den HSV-Keeper. 45. Minute+1 Zwei Minuten Nachspielzeit 30 Sekunden sind bereits vorbei. 45. Minute Kurze Variante Der HSV spielt Handball um den Strafraum, am Ende fischt Gersbeck die Flanke von Gyamerah. 45. Minute Ecke HSV Heise klärt vor Jatta mit dem Kopf. 43. Minute Stille im Volkspark... ... nur die Karlsruher Fans sind aktuell zu hören. 41. Minute 1:0 für den KSC Wo stand denn da die Mauer? Heise zirkelt den Ball ganz locker und halbhoch um die Mauer. 40. Minute Heise trifft!!! Der Linksverteidiger schweißt das Ding rein!! 39. Minute Gelb für Gyamerah Cueto hat über links viel Platz und zieht nach innen. Der Rechtsverteidiger zieht an seinem Trikot und bringt ihn 24 Metern, zentral vor dem Tor, zu Fall. Gute Freistoßchance für den KSC. 37. Minute Schlussphase der ersten Hälfte Noch etwa acht Minuten sind es und soviel lässt sich schon sagen: Es ist ein Viertelfinale, das seinen Namen verdient. Beide Mannschaften geben Vollgas. 35. Minute Abschluss Hofmann Die Karlsruhe kontern und Wanitzek steckt auf Hofmann durch. Sein Schuss aus 23 Metern ist kein Problem für Heuer Fernandes. Auf der Gegenseite flankt Meffert von links und trifft Breithaupt. Der Ball kullert nur ganz knapp am Tor vorbei, das wäre beinahe ein Eigentor geworden. 34. Minute Rutschige Angelegenheit Erst rutscht Jatta bei der Ballannahme mit, dann zieht sein Gegenspieler Heise nach und sitzt ebenfalls auf dem Hosenboden. Da hat es der Hamburger Platzwart wohl besonders gut mit der Bewässerung gemeint. 33. Minute Glatzel beinahe Gyamerah flankt auf Glatzel, der sich mit Kittel nochmal den Ball im Strafraum hin- und herschiebt. Am Ende klärt Kobald. 31. Minute KSC steht tief Jetzt lassen sich die Karlsruher mal weit in die eigene Hälfte fallen und überlassen den Hamburgern den Ball. 28. Minute Gute Chance KSC Nach einem O'Shaughnessy-Einwurf kommt Gondorf am Fünfer-Eck zum Abschluss, trifft aber ein Bein eines HSV-Spielers. Die Ecke bringt nichts ein. 26. Minute Cueto im Spiel Nun folgt der Wechsel: Der Torschütze aus der 2. Runde gegen Leverkusen, Lucas Cueto, ist nun auf dem Feld. 25. Minute Choi am Boden Der Südkoreaner fasst sich an die Wade. Lucas Cueto macht sich bereit. 24. Minute KSC spielt auf Konter Goller und Choi sind für dieses Spiel natürlich bestens ausgelegt. Letzterer scheint sich aber gerade verletzt zu haben. 22. Minute Hier ist Feuer drin Ihr merkt schon: Es geht hin und her. Die zwei größten Chancen des Spiels hatten bisher die Karlsruher! 21. Minute Handspiel Hofmann Der KSC-Kapitän bekommt 27 Meter vor dem eigenen Tor den Ball an den Arm. Vuskovic jagt den Ball in die Mauer. Der KSC kontert und Goller findet Choi, der alleine vor dem HSV-Keeper auftaucht und diesen an der Brust trifft. 19. Minute Großchance Goller Goller wird tief geschickt und ist vor Heuer Fernandes am Ball. Er spielt den Torhüter aus, Schonlau schmeißt sich aber dazwischen. 18. Minute Gute Chance HSV Chakvetadze flankt von links und findet Kittel. Dessen Anschlussaktion ist eine Mischung aus Pass und Schuss, die aus neun Metern knapp am langen Pfosten vorbeizischt. 16. Minute Flanke Goller Die Werder-Leihgabe bekommt an der rechten Grundlinie den Ball, flankt aber zu weit. Im Rückraum steht kein Karlsruher. 14. Minute Gute Aktion Wanitzek schickt Choi in den Strafraum. Vuskovic schmeißt sich in dessen Flachpass, aber das war schön gespielt. 13. Minute HSV-Konter Jatta kontert über rechts, findet mit seiner Hereingabe aber keinen Abnehmer. 12. Minute Nervöse Karlsruher Der HSV presst extrem früh. Bislang gelang es den KSC-Spielern nicht, die erste Linie zu überspielen. Dahinter bietet sich naturgemäß viel freie Wiese. Auf der Gegenseite dann aber doch die erste Chance: Hofmann kommt aus 7 Metern zum Kopfball, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. 10. Minute Erster Abschluss Thiede versucht es trotz schlechtem Stand zum Ball aus 23 Metern. Der Ball geht weit vorbei, wichtig dennoch, dass er hier den HSV-Konter unterbindet. 9. Minute Kittel trifft Wanitzek Duell der Regisseure: Kittel will den Ball spielen und trifft Wanitzek an der Brust, der hält sich das Gesicht. Hat er eigentlich nicht nötig, der Bruchsaler. 7. Minute Bälle sind schnell weg Den Gästen gelang es bislang nicht, die Kugel mal in den eigenen Reihen zu halten. 6. Minute O'Shaughnessy beim Einwurf Der Finne schnappt sich wie gewohnt den Ball auf Sechzehnerhöhe. Thiede verlängert, der HSV kann klären. 4. Minute KSC kontrolliert das Geschehen Kittel hat über links viel Platz, Kobald klärt zur Ecke. Der HSV führt schnell aus, der Ball kommt zu Chakvetadze im Rückraum. Der Georgier verzieht deutlich. 3. Minute Standprobleme Gleich mehrere Spieler hatten bislang Probleme mit dem rutschigen Rasen, bei Kobald am eigenen Sechzehner ging das gerade nochmal gut. 2. Minute Frühes Pressing Die Karlsruher gehen früh drauf. 1. Minute Zeichen für den Frieden Kurz vor dem Anpfiff klatschte das gesamte Stadion noch in Gedenken an die Situation in der Ukraine. Jetzt rollte der Ball und Chakvetadze versucht es direkt mal aus 24 Metern, der Ball geht einen Meter am langen Eck vorbei. 1. Minute Ball rollt Das Spiel läuft. 18:27 Mannschaften laufen ein Gleich geht's hier los, die Anspannung steigt! 18:24 Wer folgt Union? Zeitgleich zu dieser Partie empfängt Hannover 96 noch RB Leipzig. Um 20.45 Uhr kommt es dann zum einzigen Duell zweier Bundesligisten, wenn der VfL Bochum auf den SC Freiburg trifft. Gestern Abend bezwang Union Berlin den FC St. Pauli und löste das erste Halbfinalticket. In spätestens zwei Stunden, bei Verlängerung und Elfmeterschießen ein bisschen später, wissen wir mehr. Es ist angerichtet! 18:20 Schiedsrichtergespann Geleitet wird die Partie vom erfahrenen Felix Zwayer mit seinem Gespann Rafael Foltyn und Marco Achmüller. Vierter Offizieller ist Sven Jablonski, der Video-Assistent des heutigen Tages heißt Benjamin Brand. 18:15 Revanche für die Relegation? Das Relegationsspiel von 2015 wird oft herangezogen, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. Durch die enorme Bedeutung des heutigen Spiels bietet sich dem KSC aber nun, im Gegensatz zu "normalen Ligaspielen" wirklich die Gelegenheit, sich in einem K.o.-Spiel für die bittere Niederlage von vor sieben Jahren zu revanchieren. 18:08 Badische Unterstützung im Norden 1.400 Fans aus Karlsruhe begleiten ihren Verein nach Hamburg. Insgesamt sind 25.000 Zuschauer im Volkspark zugelassen. 18:00 Enge Partie in der Vergangenheit 1:1, 1:1, 2:1 für den HSV - so lauteten die letzten Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften. "Das waren immer enge Spiele, zumindest unter meiner Regie. Das erwarte ich auch am Mittwoch, wenn nicht auf einmal eine Mannschaft durchdreht und 3:0 führt. Das wird intensiv mit vielen Emotionen, auch an der Linie. Es sollten alle Voraussetzungen für einen Pokalfight gegeben sein", meinte Eichner auf der PK. 17:50 Eichner ist sich Bedeutung bewusst "Uns muss keiner darauf hinweisen, was das für eine Chance ist", sagte KSC-Coach Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Montag. "Das sind die Spiele, über die man in einigen Jahren noch sprechen wird. Wir freuen uns über diese Chance und wollen den KSC ins Halbfinale bringen" 17:41 HSV-Aufstellung Hamburgs Trainer Tim Walter beginnt mit dieser Startaufstellung: Heuer Fernandes - Gyamerah, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Kinsombi - Kittel, Jatta - Glatzel, Chakvetadze. 17:36 Kobald für Gordon Im Vergleich zum 1:1 in der Liga gegen den FC Schalke 04 gab es folglich nur eine Änderung: Christoph Kobald rückt nach seiner Oberschenkelverletzung, die er sich beim Spiel gegen Holstein Kiel zugezogen hatte, für Daniel Gordon in die Innenverteidigung. 17:32 KSC-Aufstellung KSC-Trainer Christian Eichner geht dieses so wichtige Spiel mit folgender Startelf an: Gersbeck - Thiede, Kobald, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Goller, Choi - Hofmann. 17:30 Willkommen zum Liveticker! Der Karlsruher SC kämpft heute beim Hamburger SV um den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Um 18.30 Uhr ist Anpfiff im Hamburger Volksparkstadion und mit dem Liveticker von ka-news.de verpasst ihr nichts.

