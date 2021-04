"Felsenfeste Überzeugung zu gewinnen": KSC geht optimistisch in das erste Spiel nach der Quarantäne - sofern es stattfindet

Die Profis des Karlsruher SC sind aus der Quarantäne heraus und stehen vor dem Heimspiel gegen die Würzbuger Kickers am Freitagabend. Ob dieses Spiel angepfiffen wird, ist allerdings noch unklar, denn die Unterfranken bestätigten am Donnerstag zwei Corona-Fälle in ihrer Mannschaft. Das Team von Christian Eichner geht die Sache dennoch optimistisch an, will - wenn möglich - auf Sieg spielen und die Heimflaute endlich beenden.

Kaum ist der Karlsruher SC aus der Quarantäne heraus, steht schon am Freitag um 18.30 Uhr das erste Heimspiel nach der vierzehntägigen Isolation auf dem Spielplan. Im Wildpark gastieren dann die abstiegsbedrohten Würzburger Kickers, die sich aktuell auf dem letzten Tabellenplatz befinden. "Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir morgen die drei Punkte hierbehalten", sagt KSC-Kapitän Jerôme Gondorf bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Bestätigte Corona-Fälle beim Gegner Doch ob das Spiel am Freitag angepfiffen wird, steht derzeit noch in den Sternen, denn bei den Unterfranken sind vor der Abreise nach Karlsruhe zwei positive Corona-Fälle in der Lizenzspielermannschaft aufgetreten. Die infizierten Spieler haben sich sofort nach Bekanntgabe der Testergebnisse in häusliche Isolation begeben, wie der Karlsruher SC berichtet. Würzburgs Ridge Munsy (l) und Douglas Franco Teixeira bejubeln das Tor zum 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Bild: A999 Matthias Merz/dpa Währenddessen berichten die Badischen Neusten Nachrichten von einem weiteren Verdachtsfall im Funktionsteam des Karlsruher SC. Ein Schnelltest sei am Donnerstag positiv ausgefallen, nun soll ein PCR-Test Gewissheit bringen, ob die Person mit dem Corona-Virus infiziert ist. "Die Freude ist sehr groß, dass wir wieder zurück auf dem Platz sind" Das Abschlusstraining fand am Donnerstagnachmittag dennoch wie geplant statt, denn alle Tests der Spieler seien negativ ausgefallen. Ob das Spiel am Freitagabend angepfiffen wird, entscheidet die Deutsche Fußball Liga (DFL) voraussichtlich am Freitagmorgen. Nichtsdestotrotz steht der KSC seit Mittwoch wieder auf dem Feld und trainiert für das Aufeinandertreffen gegen die Unterfranken. "Bei uns ist die Freude sehr groß, dass wir wieder zurück auf dem Platz sind", erklärt Christian Eichner. Während der häuslichen Quarantäne habe sich die Mannschaft jeden Morgen zu einer Einheit per Videokonferenz getroffen und sich mit einem Spinning-Rad und anderen Übungen fit gehalten. Christian Eichner (KSC Trainer) kommt ins Stadion Bild: Carmele|TMC-Fotografie "Die Zeit ging schneller vorbei, als wir es gedacht haben", meint Kapitän Jerôme Gondorf. Wie sich die zwei Wochen ohne Fußballplatz, Torschüsse, Dribblings und Zweikämpfe auf die Mannschaft ausgewirkt hat, wisse zum derzeitigen Zeitpunkt niemand, denn die Erfahrungswerte aus solchen Situationen fehlen dem Trainerstab. "Ich erwarte eine Mannschaft, die voll auf Sieg spielen wird" "Morgen werden wir eine erste Antwort auf die vielen Fragen bekommen", meint Eichner. Gleichzeitig sei er aber ein Freund davon, die Dinge optimistisch anzugehen. Die Karlsruher kommen ins Stadion Bild: Carmele|TMC-Fotografie "Ich erwarte eine Mannschaft, die voll auf Sieg spielen wird", so der KSC-Coach über die Würzburger Kickers. Der FWK steckt derzeit mitten im Abstiegskampf, denn auf einen rettenden 15. Platz fehlen den Unterfranken zehn Punkte. Damit sich Würzburg dem rettenden Ufer nähert, muss das Team von Ralf Santelli im Wildpark punkten, gleiches gilt aber auch für den KSC, der das Saisonziel von 50 Punkten anvisiert. "Ich bin guter Dinge, dass wir morgen unseren KSC auf den Platz bringen können", meint Jerôme Gondorf. Torwart Marius Gersbeck (KSC 35) zuversichtlich beim Aufwärmen. Bild: Carmele|TMC-Fotografie "Wir tun gut daran, das Ganze positiv anzunehmen, morgen auf den Platz zu gehen und uns zu erfreuen, dass wir zurück sind", meint Eichner optimistisch. Wer dann auf dem Feld stehen könnte, liegt in den Händen des Trainerteams. Gewiss ist allerdings, dass es durch den eng getakteten Spielplan zu mehr Rotationen kommt, als es die Fans bisher gewohnt waren. 1. und 2. Bundesliga muss in Quarantäne "Wir haben dieses Jahr ein gutes Gerüst an Spielern", erklärt Eichner, "da werden wir sicherlich den ein oder anderen frischen Spieler von Beginn an, während des Spiels oder früher als sonst, auf dem Platz sehen." Man könne auch einmal mit vier oder fünf neuen Spielern oder einem dreifachen Wechsel rechnen. "Uns fehlt der Erfahrungswert solch einer Geschichte", sagt Eichner über die Auswirkungen der 14-tägigen Quarantäne. Um die Saison ohne Verzögerungen zu Ende zu spielen, hat die DFL unterdessen ein Quarantäne-Trainingslager für alle Vereine der 1. und 2. Bundesliga ab dem 12. Mai beschlossen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die letzten beiden Spieltage bis zum 23. Mai planmäßig stattfinden können. Die Karlsruher Mannschaft beim Aufwärmen Bild: Carmele|TMC-Fotografie "Ich kann dafür Verständnis aufbringen, dass man diesen Schritt geht", meint der Cheftrainer. Gleichzeitig müsse man aber auch einen differenzierten Blick auf die Sache haben, denn "hinter jedem Spieler und Funktionär stehen auch Familien". Vor dem Traingslager sollen sich die Spieler und Mannschaftsmitglieder ab dem 3. Mai in eine "Quasi-Quarantäne" begeben, welche laut DFL der "Kontaktreduzierung sowie einer weiteren Minimierung des Infektionsrisikos" dienen soll. Daher sollen sich alle Beteiligten laut der DFL ausschließlich im häuslichen Umfeld oder auf dem Trainingsgelände oder im Stadion aufhalten.

