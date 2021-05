Fährt der KSC auch ohne Torjäger Philipp Hofmann den letzten Auswärts-Dreier ein? Die Facts zum 34. Spieltag

Am Sonntag um 15.30 Uhr steht für den Karlsruher SC das letzte Spiel der Saison 2020/21. Im Gegensatz zur letzten Saison können Christian Eichner und sein Team deutlich entspannter nach Heidenheim reisen. Der Klassenerhalt steht schon lange fest und der KSC steht sicher im Mittelfeld der Tabelle. Nichtsdestotrotz: Auch im letzten Spiel gibt es ein Ziel, welches es zu erreichen gilt - die 50 Punkte-Marke.

Der KSC tritt zum Saisonabschluss beim Tabellennachbar an - dem 1. FC Heidenheim. Die Schwaben haben zwei Punkte mehr als die Karlsruher auf dem Konto, allerdings eine schlechtere Tordifferenz. KSC Trainer Christian Eichner ist zuversichtlich.

50-er Marke in Sicht

"Eiche" freute sich, dass seine Mannschaft nun beim Saisonabschluss in Heidenheim, "die Möglichkeit hat, die 50-Punkte-Marke zu knacken und somit unser Ziel zu erreichen." Nach dem 3:2 Heimsieg gegen die Störche aus Kiel haben die Wildparkprofis stolze 49 Zähler auf dem Konto.

Christian Eichner (KSC Trainer) kommt vor Spielbeginn ins Stadion. Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Besonders beachten müssen die Karlsruher auf Seiten der Gastgeber Christian Kühlwetter. Der Stürmer erzielte schon 13 Tore - genau wie Philipp "Hoffi" Hofmann. Aber: Hofmann ist nicht dabei, der Angreifer ist gelbgesperrt.

Heidenheims Innenverteidiger Oliver Hüsing ist in der "Kicker"-Rangliste die Nummer fünf unter allen Zweitligaprofis! Hüsing spielt knallhart, kassierte daher schon acht Verwarnungen. Beim KSC ist Kapitän Jerome Gondorf mit elf gelben Karten der am meisten verwarnte Spieler.

Schmidt seit 2007 Trainer beim FCH

Am häufigsten trennten sich die Teams 1:1. Der FCH trifft im Schnitt 1,6-mal gegen die Fächerstädter, der KSC bringt es auf 0,8 Tore gegen Heidenheim. In Heimspielen ist die Elf von Trainer Frank Schmidt enorm torgefährlich, markiert 2,05 Treffer pro Partie.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Bild: Stefan Puchner/dpa

Schmidt ist in Heidenheim an der Brenz seit 2007 Cheftrainer! Er ist der Dauerbrenner unter den Trainern in Liga zwei. Dass die Schwaben konditionell topfit sind, belegt ein Fakt: 35 Prozent der Heidenheimer Treffer fallen gegen Spielende, zwischen Minute 76 und 90.

Der KSC gewann letztmals 2015 in Heidenheim. Im Team des FCH stand damals als Linksverteidiger: Philip Heise, aktuell als Leihspieler beim KSC unter Vertrag. Torschütze des Siegtreffers zum 1:0 des KSC vor rund sechs Jahren: Rouwen Hennings. Seither, seit drei Spielen, wartet der KSC auf einen Sieg in der Voith-Arena.

Ein FCH-Trio hat KSC-Vergangenheit

Ein Heidenheimer-Trio hat KSC-Erfahrung: Marc Schnatterer bringt es auf acht Einsätze gegen den KSC. Von 2006 bis 2008 stand Schnatterer, der den FCH am Ende der Saison verlässt, im Wildpark unter Vertrag. Zum Durchbruch bei den Profis reichte es nicht.

Marc Schnatterer vom FC Heidenheim. Bild: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Im FCH-Kader auch: Jonas Föhrenbach. Der Linksverteidiger spielte in der Saison 2017/2018 in der Fächerstadt. Angreifer Denis Thomalla, gebürtiger Pforzheimer, wurde in der Jugend des KSC ausgebildet. Am zurückliegenden Spieltag kassierte der FCH eine 1:5 Klatsche in Darmstadt. Es war ein Auftritt zum Vergessen des Teams, das im Schnitt 25,8 Jahre alt ist.