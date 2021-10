Ein Duell gegen die alte KSC-Liebe: "Luki" und "Cello" kommen voller Vorfreude zurück in den Wildpark

"Luki" und "Cello" zwei Namen die einst beim Karlsruher SC zu Hause waren. Gemeint sind Lukas Kwasniok und Marcel Mehlem. Beide kommen am Sonntag zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Die Vorfreude ist während des Gesprächs mit Peter Putzing sehr zu spüren.

Alte Liebe rostet nicht – sagt ein Sprichwort. Auf Lukas Kwasniok und Marcel Mehlem trifft das zu. Allerdings: Obwohl beide im Herzen "Blau-Weiße" sind - am Sonntag ruht die große Liebe. "Da schlägt mein Herz absolut Blau-Schwarz", sagt Kwasniok, der viele Jahre Jugendtrainer beim KSC und kurz auch Interimscoach der Profis war.

Für 90 Minuten ruht die Liebe

Für 90 Minuten plus Nachspielzeit ist der KSC nur die Nummer zwei. Denn: Sowohl Kwasniok wie Mehlem, der im Wildpark in der KSC-Jugend ausgebildet wurde, wollen mit dem SCP bei den Badenern einen Dreier einfahren.

Der 40 Jahre alte Kwasniok als Chefcoach - Mehlem als "Kampfmaschine" im Mittelfeld der Westfalen. Dort steht er seit Saisonbeginn unter Vertrag. Er wäre wohl gerne zum KSC zurückgekehrt, wurde auch von Beraterseite dort ins Gespräch gebracht, aber beim KSC entschied man sich für Leon Jensen aus Zwickau und gegen den Ex-KSC Jugendspieler.

Kwasniok, der Mehlem aus der KSC-Jugend kannte, wollte ihn unbedingt, der erhielt gar einen Dreijahresvertrag. Aus mehreren Gründen: "Cello macht den Kader besser. Er gibt in jedem Training Vollgas, reißt alle mit, hilft so zu Topleistungen", so "Luki" Kwasniok. "Cello", wie Marcel in der Familie nur genannt wird – sonstiger Spitzname: Braveheart! – blickt der Partie im Wildpark mit großer Freude, aber auch Gelassenheit entgegen.

"Es ist ein besonderes Spiel"

"Natürlich ist es für mich ein sehr besonderes Spiel, da ich mehr als 12 Jahre meines Lebens beim KSC Fußball gespielt habe und dort der Traum meines Bruder und mir, Fußballprofi zu werden, in Erfüllung gegangen ist", sagt er und ergänzt: "Ich bin sehr gespannt aufs neue Stadion und freue mich auf die bekannten Gesichter, die ich noch von meiner Zeit beim KSC kenne. Und auf meine Freunde und Familie, die sich das Spiel live im Stadion anschauen."

Papa Thomas ist natürlich im Wildpark. Er ist froh, "Cello" die Daumen drücken zu können, ohne die rund 400 Kilometer nach Paderborn abspulen zu müssen. Meist wechselt der Metzger, der sich auch mit seinen "Pfälzer Wurstspezialitäten" in Karlsruhe und Umgebung einen guten Namen gemacht hat, zwischen Paderborn und Darmstadt ab. Dort steht Sohn Marvin unter Vertrag.

Auch Kwasniok freut sich "riesig auf das Stadion, auch wenn es noch eine Baustelle ist. Ich durfte im alten Wildparkstadion an der Linie stehen und jetzt im halbfertigen neuen Tempel - das wird toll." Natürlich freut er sich auch "auf viele, viele Menschen, die ich sonst so selten sehe." Klar, dass die Familie vor Ort ist. Auch Sohn Brooklyn.

Duell auf Augenhöhe

Der 18-Jährige spielte vergangene Saison noch in der Jugend des KSC, wechselte dann zum Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim. "Die werden wohl mit der kompletten Mannschaft da sein. Eigentlich sind die ja alle KSC-Fans, aber ich glaube, aus Loyalität wollen sie mir die Daumen drücken", sagt er verschmitzt lächelnd.

Kwasniok erwartet eine enge Partie. "Beide Mannschaften haben bisher in der Saison das Optimale herausgeholt. Es gibt etliche Gemeinsamkeiten. Die Qualität ist ähnlich, die Punkteausbeute - das wird eine enge Partie, ein Spiel auf Augenhöhe. Das macht es reizvoll."

KSC Coach Eichner schätzt alles exakt so ein. Die Fußballlehrer Eichner und Kwasniok, die beide ihre Prüfungen mit 1,0 ablegten, haben etliche Eigenschaften gemeinsam: Beide sind fußballverrückt, detailverliebt und enorm fleißig. Dass man vor acht Uhr am Morgen im Büro ist, wenn um 10 Uhr Trainingsbeginn ist - ist für beide ebenso normal, wie die stunden-, ja gar nächtelangen Videostudien des Gegners.