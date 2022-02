KSC nach Corona-Schock zurück im Ligaalltag: Ist die Eichner-Elf gegen starke Bremer schon bei 100 Prozent?

Nach überstandenem Corona-Ausbruch mitsamt Quarantäne und der anschließenden Länderspielpause greift der Karlsruher SC am Samstag bei Werder Bremen wieder in das Zweitliga-Geschehen ein. Wie ist die Verfassung der Mannschaft und wie will man die derzeit herausragend aufgelegten Bremer stoppen? Christian Eichner beantwortet auf der Spieltagspressekonferenz diese und andere Fragen.

Vor 10.000 Zuschauern, allerdings ohne zugelassenen Gästefans tritt der Karlsruher SC dieses Samstag um 13.30 Uhr beim SV Werder Bremen an. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag blickt KSC-Trainer Christian Eichner zurück auf "herausfordernde Tage, die hinter uns liegen". Die Karlsruher hatten nach dem Corona-Ausbruch nach dem Pokalspiel in München mit moderatem Training begonnen und ab Montag wieder zum regulären Trainingsbetrieb gewechselt.

"Überzeugt davon, dass die Jungs eine gute Vorbereitung hatten"

"Ich bin überzeugt davon, dass die Jungs eine gute Vorbereitung für das Spiel hatten. Wir werden alles mitbringen, um auch in Bremen in die Nähe der drei Punkte zu kommen", sagt Eichner. Auf die Langzeitverletzten Robin Bormuth, Leon Jensen und Sebastian Jung muss der KSC-Trainer weiterhin verzichten.

Auch Lazar Mirkovic steht aufgrund der Corona-Nachwirkungen nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Lucas Cueto, der im Pokalspiel beim TSV 1860 München einen Schlag abbekommen hatte, steht auf der Kippe.

Choi und Batmaz wieder dabei

Kyoung-Rok Choi und Malik Batmaz werden die Reise nach Bremen dagegen antreten. Ob sie direkt in der Startelf stehen, ließ Christian Eichner auf mit Blick auf die anstehende Englische Woche offen. "Wir müssen gut ausbalancieren, wer zu welchem Gegner passt und was wir in welchem Spiel sehen wollen", so Eichner.

Auch die Nachwirkungen der Corona-Infektionen seien noch unklar. "Es wäre vermessen zu sagen, dass wir das 100-prozentig wissen. Wir wollten sehr stark in den Dialog mit jedem Einzelnen gehen, auf die Daten achten und stehen im Austausch mit dem Arzt und den Physios. Die Rückmeldung werden wir am Samstag bekommen."

Eichner erwartet einen Gegner, "der sich richtig gefunden hat und auf einem guten Weg scheint, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden". Die Bremer hatten alle ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. "Der Kader ist darauf ausgelegt, die Liga schnell wieder zu verlassen. Sie haben zuletzt enge Spiele gezogen und sich auch von einem Rückstand in Paderborn nicht aus der Bahn werfen lassen", so Eichner.

Goller wird nicht auflaufen

Zu der Vertragsklausel, dass Rückkehrer Benjamin Goller gegen seinen Arbeitgeber Werder Bremen nicht auflaufen darf, äußerte der Karlsruher Trainer Verständnis: "Der Fußball hat sich in diese Lage entwickelt, dass man sich vor bestimmten Situationen schützen muss. Lass Benjamin Goller am Samstag zwei Tore machen und am Ende fehlt Werder ein Punkt. Da wissen alle, dass das Bremen dann vorgeworfen bekommt."

In einem Spiel, in dem er von seiner Mannschaft zunächst die kämpferische Komponente erwarte, könnte Christian Eichner auch wieder auf ein 4-4-2 zurückgreifen, das "in manchen Bereichen energiesparender sein kann".