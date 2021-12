Die Stimmen zum KSC-Sieg: "Wir haben den Kampf angenommen!"

Der Karlsruher SC konnte ein umkämpftes Spiel mit 3:2 gegen den FC Heidenheim gewinnen. Dabei zahlten sich offensive Effektivität und defensive Disziplin aus. Die Stimmen zum Sieg des KSC.

"Ich würde sagen, das war ein sehr intensives Spiel. Da war eine Menge Intensität da, von beiden Mannschaften. Es war auch irgendwie ein klassisches Zweitliga-Spiel mit relativ wenig Fußball aber vielen Zweikämpfen“, sagte Lucas Cueto nach dem Spiel. Er war in der Halbzeit für den verletzten Doppeltorschützen Malik Batmatz ins Spiel gekommen.

“Das haben wir vorher schon gewusst und haben den Kampf auch angenommen. Gegen Ende haben wir dann noch etwas gezittert, aber zum Glück haben wir die drei Punkte dann mitgenommen“, so der Joker weiter.

Christian Eichner wollte den Erfolg nicht allzu hoch hängen. Stattdessen forderte er vollen Fokus auf das Finale vor der Winterpause. “Demütig bleiben, genau einschätzen und nochmal eine Woche vernünftig arbeiten“, forderte er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Dann empfängt der KSC Hansa Rostock zum Rückrundenauftakt.

Dabei blickte er auch nochmal auf die letzten sechs Monate zurück in denen die Mannschaft nicht immer einen leichten Weg hatte. Vor allem die zahlreichen Verletzungsrückschläge wichtiger Spieler.

"Das ist nicht so einfach für den KSC zu verkraften", machte Eichner klar. Für die bisherigen 24 Punkte sei Eichner "dankbar." Letztendlich seien es nur zwei weniger als in den Jahren zuvor, wo "angeblich alles Weltklasse gewesen sein", so Eichner.