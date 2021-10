David gegen Goliath? KSC peilt gegen Leverkusen die nächste Runde im DFB-Pokal an - die Facts zum Spiel

Der Karlsruher SC bekommt mit Bayer 04 Leverkusen ein "Bonusspiel" im DFB-Pokal. Gegen den Europa-League-Teilnehmer ist die Eichner-Elf klarer Außenseiter, möchte sich aber nicht kampflos ergeben. Der letzte Sieg in Leverkusen liegt mittlerweile zwölf Jahre zurück. In seinen Match-Facts blickt Peter Putzing unter anderem auch auf den damaligen Coup zurück.

Durch das 1:3 bei der Fortuna Düsseldorf haben die Karlsruher zum einen in der 2. Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsränge etwas verloren, zum anderen ist das Selbstbewusstsein beschädigt. Trainer Christian Eichner ist froh, dass es nach dieser Niederlage "so schnell wieder weitergeht, dass wir die Möglichkeit haben, im Pokal Wiedergutmachung zu betreiben."

"Nichts zu verlieren"

Das Zweitrundenspiel seiner Elf im DFB-Pokal beim Bundesligateam von Bayer Leverkusen ist für den Karlsruher Fußballlehrer "ein Bonusspiel, in dem wir nichts zu verlieren haben." Leverkusen habe "eine richtig, richtig gute Bundesligamannschaft mit einem hoch spannenden Trainer."

Christian Eichner (KSC Trainer) beim Trainingsbeginn. Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Trainer bei Bayer ist der Schweizer Gerardo Seoane. Der 42-Jährige ist in Luzern geboren, war dort auch Chefcoach, ehe er zu "YB" - Young Boys Bern - wechselte, wo er internationale Erfolge feiern konnte. Sein Punkteschnitt in der Bundesliga: 2,08. KSC Trainer Eichner bringt es bisher im Schnitt auf 1,58 Zähler pro Partie.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC-Schock: Verteidiger Robin Bormuth fehlt nach OP wohl bis zur Winterpause

Aufgrund der Belastung durch die englische Woche und den schmalen KSC-Kader wegen der vielen verletzten Profis, müsse man personell eine gute Mischung finden, "zwischen Struktur im Spiel durch Automatismen und frischen Kräften."

Gersbeck kommt zurück

Sicher ist: Stammkeeper Marius Gersbeck steht wieder im Tor. Möglich, dass auf den Außenbahnen gewechselt wird - dort konnte im bisherigen Saisonverlauf keiner überzeugen. Und: Im Abwehrzentrum könnte der 36 Jahre Daniel Gordon eine Pause erhalten. "Gordi" war in Düsseldorf nicht so souverän wie gewohnt und wird am Wochenende gegen Paderborn dringend in Topverfassung gebraucht.

Torwart Marius Gersbeck (KSC 35) schießt den Ball. Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Eichner müsste für den Routinier allerdings das Risiko eingehen und den gerade mal 19 Jahre alten Felix Irorere zu seinem Startelfdebüt als Profi beim KSC verhelfen. Bei der Klasse in der Offensivabteilung von Gegner Bayer Leverkusen - eine schwierige Entscheidung.

Im DFB-Pokal haben die Fächerstädter das bisher einmalige Aufeinandertreffen gegen die Werkself am Freitag den 11. August 2017 im Wildpark nach Verlängerung und großem Kampf mit 0:3 verloren. Aus der damaligen KSC Elf sind noch Marvin Wanitzek und Marc Lorenz beim KSC unter Vertrag. Trainer zu dieser Zeit: Marc Patrick Meister.

Langkamps verrückter Treffer sichert letzten KSC-Sieg

Insgesamt 36 Wettkampfspiele gab es, davon 34 in der 1. Bundesliga, eines DFB-Pokal und eines im Liga-Pokal. Davon gewann der KSC sechs Spiele, 13 Partien endeten unentschieden. Die bislang letzte Partie in Leverkusen gegen Bayer in der 1. Bundesliga am 25. April 2009 gewannen die Badener mit 1:0. Torschütze: Abwehrspieler Sebastian Langkamp in Minute 72. Der spielte mit:

Miller - Celozzi - Drpic - Eichner - Langkamp - Aduobe - Federico - Mutzel - Silva - Freis - Kennedy

Leverkusens Patrik Schick fällt mit einem Bänderriss im linken Sprunggelenk gegen den KSC aus. Bild: Friso Gentsch/dpa

Im Moment ist Bayer etwas aus dem Tritt, ist nicht in Topform. Leverkusen ist seit drei Wettkampfspielen sieglos. Torjäger ist Patrick Schickt mit acht Treffern, Überflieger Florian Wirtz brachte es schon auf vier Tore.

Bei Bayer fehlt ein Duo

Allerdings muss Bayer vorerst auf seine Leistungsträger Karim Bellarabi und Patrik Schick verzichten. Das Duo verletzte sich beim 2:2 im Rhein-Derby am Sonntag beim 1. FC Köln. Bellarabi, der noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden war, zog sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Unglücklich, aber schuldlos: KSC-Keeper Markus Kuster verhindert gegen Düsseldorf eine höhere Niederlage

Beste Torschützen beim KSC sind Sean Dundee, Rainer Schütterle und Edgar Schmitt mit jeweils drei Toren gegen Bayer. Auf Seiten der Leverkusener brachte es Ex-Nationalspieler Ulf Kirsten auf 13 Treffer gegen die Badener. Die meisten Spiele im KSC-Trikot: Gunther Metz, 15 Einsätze. Der aktuelle Teammanager Burkhard reich brachte es auf 13 Einsätze.