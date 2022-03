St. Pauli gewinnt mit 3:1 gegen den KSC: Der Liveticker zum Nachlesen

Der FC St. Pauli gewinnt dank einer herausragenden ersten Halbzeit verdient gegen den Karlsruher SC. Zweimal Daniel-Kofi Kyereh (14., 25.) und Simon Makienok (34.) sorgten für eine klare Pausenführung der Gastgeber. Philipp Hofmann verkürzte nach 66 Minuten auf 1:3. Trotz einer deutlich verbesserten zweiten Halbzeit konnten die Karlsruher den Heimsieg des FC St. Pauli nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach dem Schlusspfiff Danke fürs Mitlesen Am kommenden Sonntag empfängt der KSC Jahn Regensburg um 13.30 Uhr im heimischen Wildpark. Bis dahin: eine gute Zeit euch! 90. Minute+4 Abpfiff Das Spiel ist vorbei, St. Pauli gewinnt mit 3:1. 90. Minute+4 Gersbeck herausragend Paqarada zielt von der linken Seite auf den Winkel. Gersbeck ist mit den Fingerspitzen noch an dem Schuss aus 13 Metern dran und lenkt ihn zur Ecke. 90. Minute+3 Cueto ins Toraus Cueto versucht einen Rückzieher als Flanke, der Ball landet im Aus. Das dürfte es gewesen sein. 90. Minute+2 St. Pauli steht vor Heimsieg Im Stile einer Spitzenmannschaft halten die Hamburger den Ball in den eigenen Reihen. 90. Minute+1 Nachspielzeit läuft Vier Minuten sind es. 90. Minute Pauli klärt Wanitzek bekommt gleich doppelt die Chance zur Flanke, sie kommen beide aber nicht optimal. 89. Minute Batmaz holt Ecke raus Jetzt muss es klingeln. 88. Minute Doppelwechsel St. Pauli Kyereh geht, Becker kommt. Burgstaller verlässt das Feld für Matanovic. 87. Minute Entlastung St.Pauli Paqarada zieht aus 17 Metern ab, gefährlicher Versuch aber drüber. 86. Minute Fünf Minuten noch... ... regulär, es dürfte aber noch mindestens drei Minuten obendrauf geben. 84. Minute Powerplay der Gäste Der KSC versucht wirklich alles. 83. Minute Gelb für Aremu Nächste Gelbe für die Gastgeber. Im Anschluss kommt Batmaz für van Rhijn. 82. Minute Gute Chance KSC Nach einer Ecke von Wanitzek rutscht der Ball auf O'Shaughnessy durch, der überrascht ist und das leere Tor aus sechs Metern per Kopf verfehlt. Kein Vorwurf, war schwer zu nehmen. 81. Minute Batmaz kommt KSC zieht bald den letzten Wechsel. 79. Minute Wanitzek geblockt O' Shaughnessy schleudert die Kugel per Einwurf in den Strafraum. Breithaupt legt auf Wanitzek ab, Dwigala rettet in höchster Not. 78. Minute Großchance St. Pauli Erneutet Konter der Gastgeber. Am Ende kommt Burgstaller zum Schuss, van Rhijn schmeißt sich gerade noch dazwischen 77. Minute KSC läuft die Zeit davon Zwei Tore brauchen die Badener noch 76. Minute St. Pauli kontert Burgstaller geht über links und sucht Kyereh im Zentrum. Gersbeck ist gerade so noch vor dem Hamburger am Ball. 75. Minute Nächster Wechsel St. Pauli Zander geht, Dzwigala kommt. 74. Minute Wechsel St. Pauli Aremu kommt für Hartel 73. Minute Großchance Cueto Jakob bedient Schleusener, der auf Cueto durchsteckt. Der Ball hüpft unglücklich aus, sodass Cueto aus aussichtsreicher Position deutlich verzieht. 73. Minute KSC bemüht St. Pauli lässt den Ball im Mittelfeld laufen, die Karlsruher sind aber dicht an ihren Gegenspielern 70. Minute Kaufmann kommt Eichner wechselt: Goller geht aus dem Spiel, Kaufmann geht auf die rechte Seite. 70. Minute Spiel unterbrochen Beifus ist mit einem Mitspieler zusammengeprallt und wird behandelt. Er scheint ein wenig benommen zu sein. 68. Minute Nächster KSC-Angriff Goller bringt die Hereingabe von der rechten Seite, findet aber keinen Abnehmer. 67. Minute Geht da noch was? Der Treffer könnte nochmal Kräfte freilegen. 66. Minute Hofmann trifft! O'Shaughnessy bringt den Freistoß in den Strafraum auf Gordon, der auf Hofmann querlegt. Dieser bleibt im Zweikampf gegen Beifus stabil und hämmert das Leder aus kurzer Distanz unter die Latte. 65. Minute Gelb für Kyereh Der Doppeltorschütze zieht Cueto an der Mittellinie zu Boden. 64. Minute Gelb für Irvine Der Mittelfeldspieler der Gastgeber foult Jakob auf der linken Seite. 63. Minute Gute Chance Burstaller Nach einem Doppelpass mit Kyereh kommt Burgstaller aus spitzem Winkel zum Abschluss. Gersbeck macht sich breit und bekommt den Chip an den Körper. 61. Minute KSC tut sich schwer... ... eine klare Chance herauszuspielen. Ein schneller Anschluss und schon wäre plötzlich was drin. 60. Minute Gutes Tackling van Rhijn Der Rechtsverteidiger zeigt bislang einen soliden Auftritt nach seinem Fehlschuss am Mittwoch. 59. Minute Starke Moral der Gäste Die zweite Hälfte ist bislang sehr ausgeglichen. 56. Minute Schleusener knapp daneben Cueto zieht im Strafraum ab und wird geblockt. Der zweite Ball landet bei Schleusener, der technisch anspruchsvoll nur knapp das lange Eck verfehlt. 55. Minute Hofmann sucht Goller Mit einer Drehung lässt Hofmann Beifus ins Leere laufen und sucht Goller am langen Pfosten. St. Pauli kann die Situation jedoch bereinigen. 53. Minute Stark von Gersbeck Paqarada prüft den KSC-Keeper mit einem strammen Schuss aus 17 Metern. 52. Minute Gelb für Zander Der Rechtsverteidiger verhindert einen schnellen Einwurf der Badener und sieht zu Recht Gelb. 51. Minute Pauli fordert Elfmeter Burgstaller flankt, Jakob bekommt den Ball an den Arm. Der Schiedsrichter entscheidet jedoch auf Eckball. 50. Minute Gute KSC-Phase Nach einem Foul an Cueto gibt es Freistoß auf der linken Seite. Wanitzek sucht Hofmann, Torhüter Vasilj faustet das Leder jedoch weg. 48. Minute Breithaupt drüber Nach einem Einwurf von O`Shaughnessy kommt der Ball zu Breithaupt, der überhastet aus 16 Metern über das Tor schießt. Dennoch: Die Karlsruher versuchen es zumindest. 47. Minute Abschluss Wanitzek Goller bedient Wanitzek im Rückraum. Medic blockt zur Ecke, die bringt nichts ein. 47. Minute KSC jetzt im 4-4-2 Schleusener spielt neben Hofmann, Goller auf rechts, Cueto auf links. 46. Minute Spiel läuft wieder Beim KSC sind jetzt Gordon, Schleusener und Jakob im Spiel. Kobald, Heise und Lorenz sind in der Kabine geblieben. Halbzeit Analyse Der FC St. Pauli führt verdient mit 3:0 zur Pause. Die Mannschaft von Timo Schultz ist den Karlsruhern in allen Belangen überlegen. Zweimal Daniel-Kofi Kyereh (14., 25.) und Simon Makienok (34.) sorgten für die klare Führung der Gastgeber, denen allerdings auch beinahe alles gelingt. Der KSC braucht einen deutlichen Aufschwung und ein kleines Wunder in der zweiten Hälfte, wenn er nicht ohne Punkte zurück in den Süden fahren will. 45. Minute+1 Halbzeit Der Schiedsrichter pfeift zur Pause. 45. Minute Hofmann per Kopf Erster Abschluss von Hofmann: Van Rhijn findet den Kopf des Angreifers, der aus zwölf Metern aber deutlich am Tor vorbeiköpft. Auf der Gegenseite sieht Wanitzek Gelb für ein Foul an Kyereh. 44. Minute Noch kein Wechsel Vielleicht wartet Eichner doch noch bis zur Pause. 42. Minute Gordon kommt Der KSC wechselt wohl vor der Hälfte. Kobald sieht derweil wegen eines taktischen Fouls an Buchtmann die Gelbe Karte. 40. Minute Burgstaller mit der nächsten Chance Der Top-Torjäger verzieht vom rechten Strafraumeck nur knapp. 38. Minute Goller mit der Hacke Wanitzek flankt von links und findet Goller. Der versucht es artistisch, trifft den Ball aber nicht richtig. 36. Minute 4:0 zählt nicht Hartel trifft zum vermeintlichen 4:0, davor war es aber Abseits. 34. Minute St. Pauli erhöht auf 3:0 Makenov trifft aus 17 Metern per Aufsetzer genau an den Innenpfosten, von dort aus geht der Ball ins Tor. Bei den Hamburgern klappt bislang alles. 32. Minute Ecke KSC Lorenz holt eine Ecke raus, richtig gefährlich wird es aber nicht. 31. Minute Nächster Angriff Paqarada hat auf links viel Platz, der Pass ist aber etwas zu weit. Die Gastgeber sind klar spielbestimmend, der KSC wartet noch auf die erste richtige Chance. 29. Minute Unglücklich Der Schuss von Hartel war gleich zweimal abgefälscht, auch O'Shaughnessy war noch dran. Jetzt wird es richtig schwer für die Karlsruher. 27. Minute Treffer zählt Hartel hatte aus der Distanz abgezogen. Kobald fälscht ab, der Ball landet bei Burgstaller, der auf Kyereh querlegt. Es lag keine Abseitsposition vor, St. Pauli führt mit 2:0. 26. Minute Überprüfung läuft Köln schaut drauf. 25. Minute Tor St. Pauli? Kyereh trifft, aber es war wohl Abseits. 24. Minute Keine Gefahr Lorenz bereinigt die Situation. 23. Minute Freistoß St. Pauli Van Rhijn holt Kyereh im rechten Halbraum von den Beinen, Freistoß für die Gastgeber. 21. Minute Kein Elfmeter Der Abwehrspieler hatte auch den Ball gespielt, kann man so geben. 21. Minute Elfer KSC? Wanitzek ist vor Beifus am Ball, es gibt aber wohl Ecke. 20. Minute Beinahe Hofmann Wanitzek flankt von links und findet beinahe Hofmann, ein paar Zentimeter fehlen. 19. Minute Cueto emsig Der Mittelfeldspieler ist bislang auf dem ganzen Platz unterwegs, Laufbereitschaft ist ihm keinesfalls abzusprechen. 17. Minute Nächster Abschluss St.Pauli Makienok legt auf Hartel quer, der aus 17 Metern knapp verzieht. 16. Minute Flanke Lorenz Der Linksaußen flankt auf Hofmann, ein Hamburger Abwehrspieler ist aber vor dem Karlsruher Top-Stürmer am Ball und köpft ihn aus der Gefahrenzone. 14. Minute St. Pauli führt Dann geht's auf einmal schnell. Kyereh spielt einen Doppelpass mit Hartel. Den ersten Versuch von Kyereh blockt Kobald noch ab, den Nachschuss aus zwölf Metern hämmert er dann aber unhaltbar in die Maschen. 13. Minute Ruhiger Spielbeginn Nach einer kurzen Drangphase der Gastgeber ist es jetzt eher ein Abtasten beider Mannschaften. 10. Minute Freistoß für den KSC Nach einem Foul an Heise gibt es Freistoß aus dem linken Halbfeld. Wanitzek bringt den Ball weit in den Strafraum, etwas zu weit für Hofmann allerdings. 9. Minute Links variabel Cueto hinterläuft Lorenz auf links auch mal, es sieht aber wirklich danach aus, dass Cueto die defensivere Rolle übernimmt und Lorenz klassisch als Linksaußen spielt. 6. Minute Ecke bringt nichts ein Die KSC-Hintermannschaft kann klären. 6. Minute St. Pauli lässt den Ball laufen Es lässt sich bereits erkennen: Das ist eine sehr ballsichere Mannschaft. Nach einer guten Kombination holt Burgstaller gegen Kobald die nächste Ecke raus. 4. Minute Ecke St. Pauli Burgstaller holt die erste Ecke raus. Die Gastgeber spielen kurz, am Ende schießt Buchtmann aus 17 Metern weit am Tor vorbei. 2. Minute KSC geht früh drauf Wanitzek und Goller attackieren Paquarada an der gegnerischen Eckfahne. 1. Minute Ungewohnte Rolle Cueto im Mittelfeld? Lucas Cueto ordnet sich zunächst an der Seite von Wanitzek ein, Lorenz spielt links offensiv. 1. Minute Ball rollt Das Spiel läuft. 13:30 Mannschaften laufen ein Mit etwas Verspätung betreten die Spieler den Rasen. 22.000 Zuschauer sind im Millerntor-Stadion mit dabei. 13:20 Schiedsrichtergespann Geleitet wird die Partie von Tobias Reichel aus Stuttgart. An der Linie stehen Christian Bandurski und Marc-Philip Eckermann. Der Vierte Offizielle heißt Tim-Julian Skorczyk und Video-Assistent der heutigen Begegnung ist Pascal Müller. In zehn Minuten ist Anpfiff! 13:10 Klare Sache in der Hinrunde Beim 3:1-Sieg der Hamburger in der Hinrunde führten die Gäste in Karlsruhe nach 58 Minuten klar mit 3:0. Der Treffer von Fabian Schleusener (79.) war dann nur noch Ergebniskosmetik. Für die beiden Pokal-Viertelfinalisten dürfte es heute auch ein Kampf gegen die eigene körperliche und geistige Müdigkeit sein, bei den Karlsruhern nach 120 Minuten inklusive Elfmeterschießen noch einen Tick mehr als bei den Gastgebern. 13:00 Eichner ist gewarnt Der KSC-Trainer sagte auf der Pressekonferenz am Freitag mit Blick auf den Gegner: "Das ist offensiv, wenn alle auf dem Platz stehen, mit das Beste, was die Liga zu bieten hat." 12:52 Viel Wucht im Angriff Guido Burgstaller (1,87 Meter) und Simon Makienok (2,01 Meter) sind zwei physisch starke Angreifer mit Stärken im Kopfballspiel. Der langjährige Schalker Burgstaller steht mit 17 Treffern aktuell auf Rang eins der Torjägerliste der 2. Bundesliga. Karlsruhes bester Torjäger Philipp Hofmann belegt mit zwölf Treffern momentan Platz sieben. 12:46 Aufstellung St. Pauli St. Paulis Trainer Timo Schultz schickt folgende Elf ins Rennen: Vasilj - Zander, Beifus, Medic, Paqarada - Irvine - Buchtmann, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Makienok. 12:39 Zur Aufstellung Ob der KSC nun im 4-4-2 oder im 4-3-3 beginnt, ist noch abzuwarten. Sowohl Benjamin Goller als auch Lucas Cueto wären auch als (hängende) Spitze neben Philipp Hofmann vorstellbar. Alternativ könnte Marc Lorenz im 4-3-3 möglicherweise auch die Position neben Marvin Wanitzek bekleiden. Kapitän Jérôme Gondorf fehlt gelbgesperrt und Kyoung-Rok Choi fällt mit einem Muskelfaserriss im Unterschenkel noch einige Wochen aus. 12:36 Aufstellung KSC Christian Eichner beginnt mit: Gersbeck - van Rhijn, Kobald, O'Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Wanitzek, Lorenz - Cueto, Goller - Hofmann. 12:31 Willkommen zum Liveticker! Um 13.30 Uhr tritt der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli an.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden