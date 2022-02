Analyse zum Spiel: Karlsruhe kann die Bremer Erfolgswelle nicht brechen.

Der Karlsruher SC zieht gegen das Team der Stunde, Werder Bremen, im Weserstadion den Kürzeren. Nur selten konnte die Eichner-Elf den Nordlichtern Paroli bieten. Die Bremer bleiben auch im sechsten Spiel in Folge unter Trainer Ole Werner ohne Punktverlust. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer durch Philipp Hofmann beeindruckte die Grün-Weißen nicht nachhaltig.

Karlsruhes Leihgabe Goller, der aus Bremen kam, durfte aufgrund einer Vertragsklausel nicht mitwirken. Die Anfangsphase verlief zunächst unspektakulär, der KSC trug offensiv gar nichts bei und auch den Bremern fiel wenig ein.

Nach über 20 Minuten näherten sich die Gastgeber durch Füllkrug erstmals an, Ducksch konnte kurze Zeit später einen Fehler von Heise nicht nutzen und schob die Kugel am Tor vorbei. Die Bremer waren insgesamt die auffälligere Mannschaft im ersten Durchgang, allerdings ohne Zählbares zu erzielen.

Ausgleich zu Beginn der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhten die Bremer den Druck und das zahlte sich aus. Ducksch lies Gersbeck bei seinem Abschluss nach 51 Minuten keine Chance. Zuvor hatte Groß den Ball von Hofmann erobert und den Bremer Torjäger nach Maß bedient. Das Tor verlieh den Hanseaten viel Rückenwind, die auf das zweite Tor gingen. Ein genialer Heber konnte Gersbeck gerade noch von der Linie kratzen.

Torwart Marius Gersbeck (KSC 35) am Ball. Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Der plötzliche Ausgleich des KSC kam dann auch quasi aus dem Nichts: Mal wieder schlug der KSC nach einem Standard zu. Hofmann köpfte eine Ecke von Wanitzek in den Winkel und sorgte damit für das 1:1. Das sorgte für Rätsel beim SV Werder, die bis zu dieser Aktion das spielbestimmende und bessere Team waren.

Mbom bringt den sechsten Folgesieg für Bremen

Die Badener hingegen bekamen durch den Ausgleichstreffer etwas Oberwasser, die Bremer mit einfachen Ballverlusten. Einen davon hätte Hofmann beinahe zur Führung nutzen können, blieb im Anschluss aber zu drucklos.

Dann brachte Bremens Trainer Mbom in die Partie, was sich als goldener Schachzug herausstellen sollte. Der bediente kurze Zeit später mit einer gefühlvollen Hereingabe seinen Mitspieler Jung, der zum 2:1 vollendete. Dem KSC fiel in der Folge, wie schon über die gesamte Spielzeit, offensiv nicht mehr viel ein und so wurde es der sechste Erfolg in Folge für die Bremer.