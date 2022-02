Der KSC gewinnt mit 4:1 gegen Nürnberg: Der Liveticker zum Nachlesen

Der KSC hat die Englische Woche mit einem Sieg zu Ende gebracht. Gegen schwache Nürnberger gewann die Mannschaft von Christian Eichner verdient mit 4:1. Der Liveticker zum Nachlesen.

Nach einem Freistoßtreffer von Johannes Geis (29.), bei dem Marius Gersbeck nicht gut aussah, mussten sich die bis dahin besseren Karlsruher kurz schütteln. Philipp Hofmann (39.) traf aber noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Gastgeber phasenweise in einen Rausch. Benjamin Goller (55.), wieder Hofmann (59.) und Marvin Wanitzek per Strafstoß (90.) sorgten für den verdienten Karlsruher Heimsieg.

KSC gegen Nürnberg im Wildpark

90. Minute+3 Schlusspfiff

Der KSC gewinnt mit 4:1!

90. Minute+1 Doppelwechsel beim KSC

Hofmann und Heise gehen, Jakob und Batmaz bekommen noch ein paar Minuten.

90. Minute 4:1 KSC

Wanitzek haut das Ding genau in den linken Winkel.

90. Minute Elfmeter KSC!

Nach kurzer Überprüfung der Bilder zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Wanitzek schnappt sich den Ball.

89. Minute Elfmeter KSC?

Der Schiedsrichter hat etwas aufs Ohr bekommen. Schleuesener war im Strafraum zu Boden gegangen.

87. Minute Schlussphase

Inklusive Nachspielzeit dürften es noch etwa sechs Minuten sein.

85. Minute Super Stimmung

Die Fans sind froh, endlich wieder einen Heimsieg ihrer Mannschaft vor rund 10.000 Zuschauern bejubeln zu dürfen.

82. Minute KSC wechselt

Choi und Goller verlassen unter Standing Ovations den Platz. Schleusener und Kaufmann kommen.

82. Minute Wechsel bei Nürnberg

Zunächst wechseln aber die Gäste. Castrop kommt für Krauß.

80. Minute Zehn Minuten noch

Bei den Karlsruhern macht sich Schleusener bereit. Er wird gegen seinen Ex-Club zum Einsatz kommen. Auch Kaufmann zieht sein Trikot an.

78. Minute Foul an O'Shaughnessy

Nürnberg steht sich selbst im Weg. Dovedan foult den finnischen Nationalspieler, obwohl der Ball etwa 20 Meter entfernt im Ballbesitz der Nürnberger ist.

76. Minute Gelb für Goller

Der Rechtsaußen verursacht einen Freistoß 25 Meter vor dem eigenen Tor und sieht für sein Foul Gelb. Schäffler köpft die Hereingabe aus sechs Metern unbedrängt am Tor vorbei.

75. Minute KSC souverän

Die Badner halten die Gäste von ihrem eigenen Tor weg, indem sie selbst den Ball tief in der gegnerischen Hälfte laufen lassen.

73. Minute Nürnberg ideenlos

Tempelmann jagt den Ball ins zweite Obergeschoss. Von den Gästen kommt aktuell nicht mehr viel.

72. Minute Goller wirkt platt

Der Torschütze zum 2:1 könnte ein möglicher Auswechselkandidat sein.

70. Minute Zuschauerzahl

9.265 Zuschauer sind im Stadion, das gilt aktuell als ausverkauft.

69. Minute Noch keine Bewegung auf der Karlsruher Bank

Christian Eichner sieht noch keinen Grund, etwas an seiner Aufstellung zu verändern.

67. Minute Krauß drüber

Seit langem mal wieder ein Abschluss der Gäste. Krauß versucht es aus 18 Metern, sein Schuss ist nicht schlecht, geht aber einen Meter über das Tor.

65. Minute Eichner gestikuliert wild

Der KSC-Trainer dirigiert seine Mannschaft hektisch. Er weiß, wie wichtig ein Heimsieg für seine Mannschaft nach den zwei Niederlagen wäre.

62. Minute Nürnberg wechselt

Geis und Shuranov verlassen das Feld, Duman und Dovedan sind neu im Spiel.

61. Minute KSC spielt weiter nach vorne

Die Gastgeber spielen sich in einen kleinen Rausch. Heise prüft Mathenia mit einem strammen Schuss aus 18 Metern.

59. Minute Hofmann trifft zum 3:1!

Was war das für eine Fackel?! Heise spielt Hofmann flach an. Der dreht sich und jagt das Ding aus 13 Metern und spitzem Winkel aber sowas von humorlos in die Maschen.

59. Minute Nürnberg gefordet

Wie reagieren die Gäste?

57. Minute Mutige Badner werden belohnt

Die Karlsruher sind mutig aus der Kabine gekommen und haben sich die Führung verdient. Einzig der Wackler von O'Shaughnessy sorgte für eine kurze Schrecksekunde. Geis sieht Gelb für ein Foul gegen Goller.

55. Minute KSC führt!

Wanitzek findet mit seiner Ecke Hofmann, der in den Fünfer köpft. Goller geht in den Ball und drückt ihn über die Linie. 2:1!

53. Minute Starker Angriff

Breithaupt treibt den Ball durchs Mittelfeld und verlagert auf Goller. Der flankt auf Hofmann, der wiederrum auf Heise ablegt. Sein Schuss wird abgeblockt, dennoch: schön gespielt vom KSC.

51. Minute KSC mit viel Elan

Die Karlsruher scheinen sich einiges vorgenommen zu haben, sie starten sehr offensiv in die zweite Hälfte.

48. Minute Schrecksekunde

O'Shaughnessy verstolpert als letzter Mann den Ball. Schäffler läuft alleine auf Gersbeck zu, der KSC-Schlussmann wehrt nicht zum ersten Mal stark ab. Damit hat er seinen Stellungsfehler beim 0:1 mehr als wieder wettgemacht.

46. Minute Da war mehr drin

Goller geht über rechts. Choi war auf links mitgelaufen, der Youngster zieht etwas überhastet selbst ab und verzieht deutlich.

46. Minute Spiel geht weiter

Der Ball rollt wieder, Wechsel gab es keine.

Halbzeit Analyse

Der KSC war richtig gut in der Partie, bis Johannes Geis Marius Gersbeck mit einem direkt auf das Tor gezogenen Freistoß aus 35 Metern kalt erwischt hat. Zehn Minuten brauchten die Gastgeber, bis sie sich davon erholt hatten und durch Philipp Hofmann zum 1:1 ausgleichen konnten (39.). Das dürfte noch eine spannende zweite Hälfte werden.

45. Minute+2 Halbzeit

Der Schiedsrichter bittet zum Pausentee.

45. Minute+1 Nur eine Minute

... und davon ist schon die Hälfte abgelaufen.

44. Minute Länger Verletzungspause

Möller Daehli wurde eine Weile behandelt, es dürfte sicherlich zwei Minuten obendrauf geben. Währenddessen erhebt sich die Osttribüne "für den KSC".

43. Minute Geis knapp daneben

Der Nürnberger Mittelfeldspieler versucht es erneut mit einem direkten Freistoß, sein Schuss aus 29 Metern zischt nur Zentimeter am Tor vorbei.

41. Minute Plötzlich ist die Stimmung da

Die gesamte Osttribüne erhebt sich, die Fans sind wieder richtig laut.

39. Minute KSC gleicht aus!

Goller geht über rechts und flankt flach in den Rückraum. Wanitzek spritzt Choi dazwischen und lenkt den Ball zu Hofmann, der aus der Drehung mit links ins kurze Eck trifft.

38. Minute Gersbeck mit dem Fuß

Nach einer Ecke von Geis kommt Handwerker im Fünfmeterraum zum Kopfball, Gersbeck kann gerade noch mit dem Fuß abwehren. Dicke Chance.

35. Minute KSC zeigt sich unbeeindruckt

Auch wenn der Gegentreffer ziemlich aus dem Nichts kam, der KSC spielt weiter nach vorne. Nach einem Konter der Nürnberger zieht Heise gegen Möller Daehli spät ein taktisches Foul, es gibt Gelb für den Linksverteidiger.

34. Minute Wanitzek an die Latte

Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt Wanitzek aus sieben Metern zum Kopfball, der Ball geht an den Querbalken.

31. Minute Gelb für Valentini

Der Club-Kapitän sieht Gelb für ein Foul.

30. Minute Gersbeck geschlagen

Da sieht der KSC-Schlussmann nicht gut aus. Geis gilt als absoluter Standardspezialist und Gersbeck stand schon bei der Ausführung viel zu weit vor seinem Kasten.

29. Minute Nürnberg geht in Führung

Geis zieht einen Freistoß aus 35 Metern frech auf die kurze Ecke. Gersbeck hatte auf eine Hereingabe spekuliert und wird kalt erwischt.

27. Minute Tempelmann harmlos

Da war mehr drin für die Gäste: Möller Daehli findet mit seiner Ecke die SC Freiburg-Leihgabe Tempelmann. Sein Kopfball aus fünf Metern hat aber viel zu wenig Druck. Gersbeck fängt den Ball sicher.

24. Minute KSC jetzt klar spielbestimmend

Die Gastgeber haben deutlich mehr Ballbesitz und kommen immer wieder auf außen durch, richtig gefährliche Abschlüsse konnten sie bislang aber noch nicht kreieren.

22. Minute Gelb für Handwerker

Der Linksverteidiger steigt Goller mit gestrecktem Fuß auf den Schlappen und sieht dafür zurecht Gelb.

21. Minute Wanitzek mit Offensivdrang

Auch der zweite Achter des KSC, Marvin Wanitzek, geht immer wieder mit in den Strafraum. Das macht es für die Nürnberger schwerer, das KSC-Spiel auszurechnen.

18. Minute Goller über rechts

Thiede erobert auf der rechten Seite den Ball und schickt Goller auf die Reise, der mit seiner Hereingabe Hofmann findet. Er wird jedoch entscheidend gestört und kommt nicht zum Schuss.

18. Minute Unterhaltsame Anfangsphase

Beide Mannschaften spielen munter nach vorne, der KSC hat etwas mehr Spielanteile in den ersten Minuten.

16. Minute Nächste KSC-Ecke

Nach einem geblockten Schuss von Wanitzek gibt es Eckstoß. Der Spielmacher bringt den Ball selbst, beinahe kommt Breithaupt im Fünfer zum Abschluss.

15. Minute Kobald im letzten Moment

Tempelmann treibt den Ball über links und schickt Schäffler. Der lässt Thiede aussteigen, scheitert dann aber Kobald. Wichtige Aktion.

12. Minute Gersbeck gefordert

Im Anschluss an die dritte Ecke der Clubberer muss Marius Gersbeck raus und faustet den Ball trotz tiefstehender Sonne sicher weg.

12. Minute Gondorf offensiv

Der Karlsruher Kapitän agiert bislang einen Tick höher als gewohnt.

10. Minute Wanitzek klärt

Möller Daehli bringt den Ball, ein Karlsruher klärt ins Toraus. Neuer Versuch, am Ende klärt Wanitzek.

10. Minute Gefährlich

Kobald spielt einen Fehlpass an der eigenen Eckfahne. Schäffler holt eine Ecke raus.

8. Minute Zweite Ecke

Der KSC belagert kurzzeitig den Nürnberger Strafraum und bekommt zwei Ecken binnen kürzester Zeit. Die bringen jedoch nichts ein.

6. Minute Gondorf drüber

Wanitzek flankt von der rechten Seite und findet Gondorf, dessen Kopfball aus zehn Metern zwei Meter über den Kasten geht.

5. Minute Gewagt

O'Shaughnessy geht als letzter Mann gegen Schäffler ins Dribbling, ein Raunen geht durch die Menge.

3. Minute Erste Annäherung

Heise geht auf links durch und versucht es mit einer flachen Hereingabe in den Rückraum, findet aber keinen Abnehmer.

2. Minute Elegant

Schöne Aktion: Heise tunnelt den heranstürmenden Shuranov.

1. Minute Anstoß

Der Ball rollt.

13:28 Mannschaften laufen ein

Die Spieler betreten den Rasen.

13:23 Badnerlied läuft

Die Hymne an das Badnerland darf natürlich auch heute nicht fehlen.

13:20 Schiedsrichtergespann

Geleitet wird die Partie von Sven Waschitzki-Günther. Die Assistenten an der Linie heißen Martin Speckner und Jochen Gschwendtner. Der Vierte Offizielle ist Asmir Osmanagic, im Köln schaut der erfahrene Tobias Stieler auf die Partie.

13:17 Mannschaften gehen zurück in die Kabine

Nun gibt es noch letzte Besprechungen, in weniger als einer Viertelstunde geht es los.

13:10 Gutes Fußballwetter

Sonnige sechs Grad sind es im Wildparkstadion, der Rasen ist in einem richtig guten Zustand. Die Bedingungen für eine spannende Zweitliga-Partie sind gegeben.

13:02 Beide Mannschaften auf Wiedergutmachung aus

Für die Karlsruher verlief die Englische Woche bisher absolut nicht nach Plan. Nach Niederlagen gegen Werder Bremen und den SV Sandhausen braucht die Eichner-Elf unbedingt einen Dreier, um nicht zu sehr in der Tabelle abzurutschen. Der 1. FC Nürnberg seinerseits ist nach einer 0:5-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg ebenfalls auf einer Versöhnungsmission.

12:55 Beide Mannschaften auf dem Feld

Die Karlsruher Spieler betreten den Rasen. Die Stimmung im Stadion ist gut, dafür sorgen sowohl die mitgereisten Gästefans als auch die Karlsruher Zuschauer.

12:52 Eichner über den heutigen Gegner

"Nürnberg hat viele Spieler auf dem Platz, die gerne Fußball spielen und einfach zocken wollen. Da hat vieles Hand und Fuß in dieser Mannschaft", sagte der KSC-Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag.

12:42 Club-Aufstellung

Nürnbergs Trainer Robert Klauß schickt folgende Elf ins Rennen: Mathenia - Valentini, Suver, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Tempelmann - Möller Daehli - Shuranov, Schäffler.

12:27 KSC-Aufstellung

Der KSC startet mit folgender Aufstellung: Gersbeck - Thiede, Kobald, O’Shaughnessy, Heise - Breithaupt - Gondorf, Wanitzek - Choi, Goller - Hofmann.

12:24 Willkommen zum Liveticker

Der Karlsruher SC empfängt um 13.30 Uhr den 1. FC Nürnberg im Karlsruher Wildpark.

Das Eis wird dünner für die Elf von Christian Eichner: Nur noch sechs Zähler trennen den KSC von dem gefürchteten Relegationsplatz. Zeit für einen Befreiungsschlag raus aus dem drohenden Tabellenkeller - können die Blau-Weißen die drei wichtigen Punkte gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag im Wildpark behalten?