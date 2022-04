Grundsätzliche Einigung im Wildpark-Streit zwischen Stadt Karlsruhe und Zech: Termin für Fertigstellung aber weiter unklar

Es kommt Bewegung in den Stadion-Streit zwischen Zech Hochbau und der Stadt Karlsruhe. Ein Wiedersehen der beiden Parteien vor Gericht scheint nun wohl vom Tisch, einen neuen Termin für die endgültige Fertigstellung der neuen KSC-Heimat gibt es aber weiterhin nicht.

Gute Nachrichten für den Karlsruher SC und seine Fans: Im Streit zwischen der Stadt Karlsruhe und Totalunternehmer Zech Hochbau scheint sich eine außergerichtliche Einigung abzuzeichnen, wie Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup gegenüber ka-news.de verrät.

"Gute Gespräche in den letzten Wochen"

Wie berichtet, herrscht zwischen Stadt und Bauunternehmen Uneinigkeit über bestimmte Vertragsinhalte. Als Folge verschiebt sich die Fertigstellung des neuen Wildparkstadions auf bisher unbestimmte Zeit. Sogar ein Rechtsstreit drohte. Nachdem eine Einigung im März gescheitert war und auf Ende April verschoben wurde, scheinen sich die Parteien nun grundsätzlich geeinigt zu haben.

Mentrup, Fluhrer und Nenninger vor der Baugrube der Haupttribüne. Bild: Thomas Riedel

"Wir haben in den letzten Wochen gute Gespräche gehabt, jetzt müssen wir die Ergebnisse vertraglich fixieren und erst danach können wir endgültig darüber reden", erklärt der Oberbürgermeister am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung am 26. April. "Ich denke bis zu den Sommerferien werden wir alles unter Dach und Fach haben", so Mentrup.

Bedeutet auch: Einen neuen Termin für die Fertigstellung gibt es weiterhin nicht, aber "wir konnten sogar noch mehr regeln, als ich gedacht habe, deshalb werden die Vertragsgespräche jetzt komplizierter und dadurch dauert alles ein wenig länger."

Mentrup spricht deshalb von einem guten Zeichen, "auch, wenn es im ersten Moment ein wenig Paradox klingt." Kurz vor Ostern wurde zwischen der Stadt und Zech eine Einigung erzielt, nun würden durchgehend Gespräche zwischen den Anwälten der beiden Seiten stattfinden.