Sponsoren-Deal offiziell: Neue KSC-Heimat heißt künftig "BB Bank Wildpark"

Das (offene) Geheimnis ist nun offiziell gelüftet. Ab dem 1. Juli 2021 hört das Karlsruher Wildparkstadion auf den Namen "BB Bank Wildpark." Auf der neuen Osttribüne wurde der Deal am Mittwoch zwischen Stadt, Verein und Kreditinstitut verkündet.

Es ist offiziell! Die neue Heimat des Karlsruher SC trägt künftig den Namen: BB Bank Wildpark. Dies gaben Oberbürgermeister Frank Mentrup, KSC-Geschäftsführer und BB Bank-Vorsitzender Oliver Lisch am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt.

"Beispiel für gute Zusammenarbeit"

Alle Verantwortlichen waren sichtlich über den Vertragsabschluss erfreut. "Es ist eine erfreuliche Entwicklung und ein positives Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Vereine und Bank", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup. "So sollten wir weitermachen."

OB Frank Mentrup bei der Präsentation des neuen Namen für das Wildparkstadion. Bild: Carsten Kitter

Auch Oliver Lisch, aktuell noch stellvertretender Vorstandsvorsitzender und ab dem 1. Juli dann an vorderster Front bei der BB Bank, ist begeistert von der Entwicklung am Adenauerring. "Es ist ein besonderes Stadion und verbindet Tradition und Fortschritt. Unsere Wurzeln sind hier in der Region und wir wollen die Region und die Vorteile der bundesweiten Vermarktung zusammenbringen."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Gerüchte um KSC-Stadionname: Legt eine Karlsruher Bank einen siebenstelligen Betrag auf den Tisch?

Über die Vertragsmodalitäten machten die Verantwortlichen keine Angaben, bestätigen lediglich auf Nachfrage, das der Vertrag am 1. Juli in Kraft tritt und über fünf Jahre gültig ist. Mentrup verrät aber: "Mit der Vermarktung hat die Stadt plötzlich Einnahmen, die sie die letzten zehn Jahre durch die Stadionpacht nicht hatte."

Pacht hängt von der Liga ab

Die Pacht des KSC ist dabei an die Ligazugehörigkeit gekoppelt. Als Zweitligist zahlt der Verein 1,5 Millionen Euro, in der Bundesliga 3,5 Millionen Euro und in der Dritten Liga 400.000 Euro an die Stadt. Nach Informationen von ka-news.de, soll die Bank pro Vertragsjahr rund eine Millionen Euro überweisen und erhält dafür verscheiden Marketingmöglichkeiten im und außerhalb des Stadions.

Michael Becker und Oliver Lüsch bei der Pressekonferenz im Wildpark. Bild: Carsten Kitter

Dabei wird in zwei "Pakete" unterschieden. Der KSC ist für die Werbeflächen im Stadioninneren und die Vermarktung an Spieltagen verantwortlich, die Stadt für alle Flächen, die außerhalb und von außen ersichtlich sind.

"Namensvermarktung ist etwas großes"

"Die Namensvermarktung ist etwas ganz großes", so Becker. "Als einer der wenigen Vereine in Deutschland, haben wir den Namen des Stadions bisher nicht vermarktet. Mit dem Neubau wurde dann aber klar, dass wir ein Namensrecht vermarkten wollen, weil es sehr attraktiv ist und eines der wichtigsten Rechte ist", so Becker weiter. "Mit dem neuen Stadion haben wir ganz andere und neue Vermarktungsmöglichkeiten als mit dem alten Wildpark", ergänzt Mentrup.

Martin Wacker (links) führte durch die Pressekonferenz. Bild: Carsten Kitter

Gemeinsam mit der Stadt wurde laut Becker ein erstes Angebot formuliert und aufgrund des jahrelangen Engagements der Bank präsentiert. Vom ersten Angebot bist zur Vertragsunterschrift vergingen drei Monate, wie Becker gegenüber ka-news.de erklärt. "Eine wirklich sehr kurze Zeit und einer der schnellsten Abschlüsse, die wir je getätigt haben."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Nächstes Eigengewächs an Bord: Bastian Allgeier unterschreibt Profi-Vertrag

Eine wichtige Rolle bei der Namensfindung spielten auch die Fans des KSC. "Wir haben mit unserem Standort eine Besonderheit und sind hier sehr glücklich. Die Tradition und Identifikation können wir nur hier leben", meint Becker. Auch deshalb seien Verein und Fans in engen Austausch in Sachen Namensfindung gewesen.

Zweiter Deal in kurzer Zeit

Mit der BB Bank, kann der KSC den nächsten Sponsoren-Deal unter Dach und Fach bringen. Erst kürzlich wurde CG Elementum als neuer Hauptsponsor vorgestellt. Dadurch dürfte sich die angespannte finanzielle Situation verbessern. "Mit neuen Sponsoren erhofft man natürlich immer das sich die Einnahmesituation verbessert", so Becker.

Bild: Carsten Kitter

Die Deals seien für den KSC-Geschäftsführer eine Honorierung des Prozesses im Wildpark. "Ich, denke wir werden attraktiver und bieten eine einmalige Plattform, um sichtbar zu werden und um Werte zu transportieren. Wir freuen uns sehr, die letzten Engagements verkünden zu dürfen und in den nächsten Wochen und Monaten dürfte noch viel passieren."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Dreijahresvertrag unterschrieben: Philip Heise bleibt beim KSC!

Bis die Veränderungen im und am Stadion sichtbar werden, müssen die Fans aber noch weiter Geduld beweisen. "Wir werden die Partnerschaft lebbar und sichtbar machen, verraten dazu aber noch nicht zu viel", so Becker und Lisch übereinstimmend.

Gemeinderat muss noch zustimmen

Werner Merkel, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Wildparkstadion, ergänzt dazu: "Wir müssen die geplanten Maßnahmen behördlich freigeben lassen und es wird ein Puzzle geben, welches nach und nach wächst."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Mit 19 Jahren schon "Shootingstar" des KSC: Tim Breithaupt würde gerne "noch ein paar Spiele draufpacken"

Zusätzlich muss der Karlsruher Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 22. Juni, der Namensvermarktung zustimmen. Unter Tagesordnungspunkt 16 geben die Stadträte ihre Stimme zur Namensvermarktung ab.