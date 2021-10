Baustellen-Rundgang wieder möglich: KSC und Stadt bieten Stadionführungen im Wildpark an

Aufgrund der Corona-Pandemie waren Besuchertouren über die Baustelle Wildparkstadion nicht möglich. Dies ändert sich nun. Gemeinsam bieten der Karlsruher SC und der städtische Eigenbetrieb Fußballstadion (EibS) wieder Touren über das Baufeld an. Besucher müssen mindestens 12 Jahre alt sein, Minderjährige müssen in Begleitung ihrer Eltern sein.

"Angeboten wird eine kombinierte Führung: Zunächst verspricht der Vortrag des Karlsruher SC Einblicke und Hintergründe über die bereits in Betrieb befindlichen Teile des Stadions. Im Anschluss bietet der EiBS eine Begehung der Baustelle an – mit Informationen zu den laufenden Arbeiten. Für die kombinierte Tour ist eine Buchung im Online-Ticketshop des Karlsruher SC nötig", wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des KSC und der Eibs heißt.

Touren ab 15. Oktober möglich

Ab Freitag, 15. Oktober 2021, sind die Touren im wöchentlichen Rhythmus geplant. Die verfügbaren Termine werden jeweils zu Monatsbeginn zur Buchung freigegeben. Die Touren starten dann am Präsentationscontainer des Eibs, der sich direkt neben dem KSC-Fanshop befindet.

Ansicht auf die Baustelle an der Haupttribüne. Bild: Camele/TMC-Fotografie

Zunächst werden zu Beginn der Führung Hintergründe zum Projekt vorgetragen, bevor es in den BBBank Wildpark geht. Im Container herrscht eine Maskenpflicht, die Besucher sind daher aufgefordert, einen entsprechenden medizinischen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Zusätzlich ist für die Teilnahme an der Veranstaltung derzeit ein 3G-Nachweis erforderlich.

Schutzausrüstung wird gestellt

Für den Weg über die Baustelle werden die Besucher mit einer Schutzausrüstung, bestehend aus Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhen (Schuhgrößen von 36 bis 45 verfügbar) ausgestattet. Die Führung über die Baustelle ist nicht barrierefrei und kann daher von mobilitätseingeschränkten Personen derzeit leider nicht besucht werden.

Die Kosten für eine Tour liegen je Besucher bei fünf Euro für Erwachsene und bei drei Euro für Personen bis 18 Jahren. Bei Interesse an Führungen für geschlossene Gruppen, hat der Karlsruher SC eine Mailadresse eingerichtet: stadionführung@ksc.de

Weitere Informationen zu den Stadiontouren gibt es unter stadionneubau-karlsruhe.de