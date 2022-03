Transfer-Gerücht bestätigt: Kelvin Arase wird der erste KSC-Neuzugang 2022/2023

Aus dem Gerücht wird nun Gewissheit. Der Karlsruher SC bestätigt in einer Pressemitteilung, dass der 23-jährige Kelvin Arase zur kommenden Saison von Rapid Wien in den BBBank Wildpark wechselt. Der Österreicher mit nigerianischen Wurzeln hat einen Vertrag über die kommenden drei Spielzeiten unterschrieben.

KSC-Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer dazu: „In Kelvin haben wir einen flinken und technisch versierten Außenbahnspieler gefunden, der rechts wie links zum Einsatz kommen kann. Unser Flügelspiel gewinnt mit ihm noch mehr an Variabilität.“

In der laufenden Bundesliga-Saison kam der ehemalige U-Nationalspieler in 21 von 24 möglichen Spielen für Rapid Wien zum Einsatz. Auch international lief der gelernte Rechtsaußen für Rapid in der Champions League Qualifikation, der Europa League, der Europa League Qualifikation sowie in der Conference League auf.

