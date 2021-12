Spiel gegen Heidenheim: KSC will Teil der 750 Tickets verlosen

Durch die neue Corona-Verordnung von Baden-Württemberg müssen viele Betriebe gewaltige Abstriche machen. Der Karlsruher SC ist da keine Ausnahme. Da aktuell nur noch 750 Fans ins BBBank Wildparkstadion dürfen, sollen die Karten in gleichen Teilen an Dauerkarteninhaber und im Bereich Public und Hospitality vergeben werden. Das heißt: Die verfügbaren Public-Karten werden im Rahmen einer Ticketverlosung unter allen aktuellen Dauerkarteninhabern verlost. Das teilt der KSC in einer Pressemitteilung mit

"Die Tickets befinden sich ausschließlich auf der Osttribüne in Form von Sitzplätzen, die Südtribüne bleibt geschlossen. Tageskarten für die Spiele wurden bislang noch nicht verkauft", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Weitere Informationen zum genauen Prozedere der Ticketverlosung sollen jedoch schnellstmöglich folgen. Anteilige Rückerstattung von Dauerkarten Ein anderes Thema sei die anteilige Rückerstattung der Dauerkarte, welche nach Angaben des KSC unabhängig von einer Teilnahme an der Ticketverlosung sei. Demnach könne eine Rückerstattung zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht und dennoch an der Ticketverlosung teilgenommen werden. Weitere Informationen über den Ablauf der Rückerstattung sollen folgen, wenn die genaue Zahl der betroffenen Spiele feststeht, sodass eine gesammelte Rückerstattung erfolgen kann.

