Neuzugang beim KSC: Marcel Franke wechselt von Hannover nach Karlsruhe

Der Karlsruher SC hat sich seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison gesichert: Hannover 96-Innenverteidiger Marcel Franke wird die Blau-Weißen für die nächsten drei Jahre unterstützen. Das hat der KSC in einer Pressemeldung bekanntgegeben.

"Marcel Franke ist genau der Typ Innenverteidiger, der die entstandene Lücke in unserer Defensive mit viel Körperlichkeit und Erfahrung füllen kann. Wir hatten sehr gute Gespräche und freuen uns, dass er sich für den KSC entschieden hat", so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC, in der Meldung des Vereins.

Marcel Franke sagt zu seinem Wechsel: "Ich habe große Lust auf die Aufgabe beim KSC. Der Club ist mittlerweile wieder ein etablierter Zweitligist, seine Entwicklung und Vision hat mich überzeugt. Ich freue mich, in Zukunft meinen Teil dazu beizutragen und vor den Fans im neuen BBBank Wildpark zu spielen."

Marcel Franke (Hannover 28) im Kopfballduell mit Philipp Hofmann (KSC 33) Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Der 29-jährige Innenverteidiger war zuletzt Kapitän bei Hannover 96. Für die Niedersachsen kam er in der laufenden Saison zu 28 Einsätzen in der 2. Bundesliga sowie vier Partien im DFB-Pokal. Insgesamt bestritt er bislang 81 Spiele für Hannover 96, zuvor war er bereits beim SV Darmstadt 98, Dynamo Dresden, Norwich City, Greuther Fürth und dem Halleschen FC aktiv. Geboren und fußballerisch ausgebildet wurde der 1,93 Meter-Mann in Dresden.