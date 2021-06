Bastian Allgeier (KSC U19 Spieler) mit Gesichtsschutz am Ball

Nächstes Eigengewächs an Bord: Bastian Allgeier unterschreibt Profi-Vertrag

Nach Tim Breithaupt und Sven Kronemayer hat mit Bastian Allgeier des nächste Eigengewächs aus der U19 der KSC GRENKE aKAdemie einen Profivertrag bei den Blau-Weißen unterschrieben. Der 19-Jährige wird direkt an den SSV Ulm in die Regionalliga verliehen. Das teilte der Karlsruher SC in einer Pressemitteilung mit

"Bastian Allgeier hat seit 2011 den kompletten KSC-Nachwuchs durchlaufen. Der gebürtige Oberkircher stand in dieser Saison bereits als U19-Akteur vier Mal im Profikader von Christian Eichner und schnupperte auch im Trainingslager schon Profiluft", heißt es seitens des KSC. Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC, erklärt: "Wie schon bei Sven Kronemayer sind wir von Bastians Talent überzeugt, er hat unsere komplette Nachwuchsabteilung durchlaufen und sich sehr gut entwickelt. Der direkte Sprung in die 2. Liga ist aber dennoch groß, sodass eine solche Leihe für alle Seiten eine vielversprechende Lösung ist."

