Nach "Baby-Jubel" in Lotte: KSC-Stürmer Fabian Schleusener wird Papa

Aufmerksamen Fans des Karlsruher SC wird es im Stadion am Lotter Kreuz und vor dem Fernsehen sicher nicht entgangen sein. Nach seinem Tor jubelt Stürmer Fabian Schleusener mit dem Ball unter dem Trikot und mimt mit einer Hand am Mund einen Schnuller nach. Das Offensichtliche bestätigt der KSC-Neuzugang am Mittwoch gegenüber der Redaktion. "Schleuse" wird Papa!

Der Jubel nach seinem wichtigen Führungstreffer für den KSC beim 4:1-Pokalsieg in Lotte war eindeutig. Fabian Schleusener schnappte sich den Ball, schob ihn unter sein Trikot, streichelt alles und gab Küsschen in die Kamera - ganz bestimmt für Ann-Kathrin. Der Grund liegt auf der Hand: Schleusener wird Papa, wie der ka-news.de bestätigt. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Der verlorene Sohn des KSC: "Dass ich wieder da bin, hat viel mit Christian Eichner zu tun", sagt Fabian Schleusener Vor fast zwei Jahre heiratete der 29-Jährige seine Freundin Ann-Kathrin in Freiburg. Jetzt freut sich das Paar erstmals auf Nachwuchs. Im November wird ein kleines Mädchen die Familie Schleusener bereichern. Ob sich "Schleuse" dann auf Auswärtsspiele mit Hotelübernachtung freut? Eine ungestörte Nachtruhe hätte er dort dann ganz sicher.

