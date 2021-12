KSC-Verteidiger Robin Bormuth auf dem Weg zum Comeback: OP-Schrauben werden entfernt

Innenverteidiger Robin Bormuth vom Karlsruher SC ist auf dem Weg zum Comeback. Der 26-Jährige bekommt am heutigen Mittwoch Schrauben aus seinem lädierten Sprunggelenk entfernt.

Robin Bormuth macht am heutigen Mittwoch einen Schritt in Richtung Genesung. Dem 26 Jahre alten Innenverteidiger des KSC werden in München – wo er vor einigen Wochen am linken Sprunggelenk und am Syndesmose-Band operiert wurde - Schrauben entfernt. Die wurden bei der OP zur Stabilisation eingesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC-Schock: Verteidiger Robin Bormuth fehlt nach OP wohl bis zur Winterpause

Bormuth, der in dieser Saison bisher auf sechs Startelfeinsätze kam, wird sich sicher vom 2. bis 10. Januar im Trainingslager in Estepona auf die Restsaison vorbereiten. Er soll langsam ins Mannschaftstraining integriert werden. "Wir geben den Verletzten die Zeit, die sie benötigen, um wieder richtig fit zu werden", sagt Cheftrainer Christian Eichner.