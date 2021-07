Abwehrspieler Marlon Dinger hat das Trainingslager des Karlsruher SC im österreichischen Neukirchen verlassen.

Wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte, wird sich der 20-Jährige in der Heimat einer MRT-Untersuchung unterziehen. Es bestehe der Verdacht auf eine Sehnenverletzung im Knie. Dinger hatte seit Beginn des KSC-Camps am vergangenen Wochenende nur individuell trainiert.