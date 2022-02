KSC tut gut Förderpreis 2022: Bewerbungsphase läuft noch bis Sonntag

Gemeinnützige Vereine und soziale Organisationen aufgepasst! Auch in diesem Jahr wird der "KSC tut gut Förderpreis" vergeben. Das heißt: Auf die Gewinner wartet ein Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro. Bis Sonntag, 20. Februar, können sich Interessierte noch über das digitale Anmeldeformular auf der KSC-Website bewerben. Mit dem Startschuss im letzten Jahr fördert der "KSC tut gut Förderpreis" einmal jährlich soziale Projekte und gemeinnützige Einrichtungen in der Region, die sich ganz besonders im Bereich sozial-gesellschaftliches oder ökologisches Engagement hervortun.

"Wir freuen uns sehr, dass der KSC tut gut Förderpreis in diesem Jahr bereits in die zweite Runde geht. Die Treffen mit den Gewinnern im letzten Jahr haben uns gezeigt, dass wir mit dieser Form der Förderung den richtigen Weg eingeschlagen haben. Besonders in der aktuellen Situation ist die direkte Unterstützung für gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen aus der Region viel wert und unsere Art 'Danke‘ zu sagen“, erklärt Michael Becker, Geschäftsführer des KSC.

40 Bewerbungen im vergangenen Jahr

Ob die Organisation oder das Projekt aus dem Bereich Sport, Bildung, Umwelt, Kultur, Musik oder aus der Wissenschaft komme, spiele bei der Bewerbung keine Rolle. Die Jury besteht aus Vertretern der fünf KSC tut gut Partner sowie KSC-Geschäftsführer Michael Becker.

Geschäftsführer Michael Becker Bild: ps/Screenshot

"Durch den KSC tut gut Förderpreis erhalten gemeinnützige Organisationen die Möglichkeit, auf ihre Projekte aufmerksam zu machen und schnell und einfach Unterstützung zu bekommen,“ so Stephanie Gerst, Marketing Managerin CG Elementum AG.

Bereits im letzten Jahr konnten sich insgesamt sieben der knapp 40 eingereichten Projekte über Unterstützung freuen.

Die Bewerbungen für den KSC tut gut-Förderpreis 2022 finden über das digitale Anmeldeformularstatt. Füllt das Formular einfach online aus, speichert es ab und sendet es per Mail an ksctutgut@ksc.de.