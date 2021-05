KSC-Sommerfahrplan: Auftakt am 20. Juni - Kräftemessen mit russischen Meister

Nach dem Urlaub startet der Karlsruher SC am Sonntag, 20. Juni, mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Neben dem Trainingsauftakt wurden auch das Trainingslager in Neukirchen (Österreich) und eine Handvoll Freundschaftsspiele terminiert. Unter anderem messen sich die Blau-Weißen mit der russischen Spitzenmannschaft Zenit St. Petersburg. Alle bereits bekannten Termine gibt es unten in der Übersicht.

Trainingsauftakt: Sonntag, 20. Juni 2021 Zehn Tage Trainingslager in Österreich: Samstag, 03.Juli bis Montag, 12.Juli Bereits feststehende oder geplante Testspiele: Samstag, 26. Juni: (Gegner und Ort noch offen) Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Investitionen in Millionenhöhe im Gespräch: Wird Schörghuber der neue Großinvestor beim KSC? Mittwoch, 30. Juni: Bahlinger SC – KSC (in Bahlingen) Samstag, 3.Juli: (Gegner noch offen, in Wörgl) Mittwoch, 7. Juli: FC Wacker Innsbruck – KSC (in Hippach) Sonntag, 11. Juli: KSC – Zenit St. Petersburg (in St. Johann) & KSC – Türkgücü München (in St. Ulrich) Samstag, 17. Juli: KSC – 1. FC Saarbrücken (im GRENKE Stadion) Kurzfristige Änderungen seien laut KSC möglich, über weitere Termine oder genaue Uhrzeiten möchte der Verein Informieren sobald diese feststehen. "Ob die Spiele eventuell sogar vor Zuschauern stattfinden können, klären wir ab und kommunizieren wir gesondert", schreibt der KSC auf seiner Website.

