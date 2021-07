KSC in Aufbruchstimmung: So gut ist der Verein für die kommende Saison aufgestellt - sportlich wie finanziell

Die Saison des Karlsruher SC ist vorüber, die neue steht schon in den Startlöchern. Zeit, einmal auf die internen Vorgänge des KSC zu blicken: Wie steht der Verein aktuell da, woran wird gearbeitet? Und hier fällt es direkt auf: Es herrscht Aufbruchstimmung im Verein. Sportlich - und auch finanziell.

Sportlich ist augenfällig, dass sich im Gegensatz zu den zurückliegenden Jahren etliches ins Positive verändert hat. Es wird mit einem Plan am Kaderaufbau gearbeitet. Es wurden lange vor der Verpflichtung mit Spielern geredet, verhandelt – nicht erst in der Transferperiode, das ein oder andere Mal auf Tipp eines Beraters. Es wurden Schwachstellen im Kader analysiert, darauf basierend zielgerichtet Akteure verpflichtet, um eben diese Schwachstellen auszumerzen.

Die Zeit der Wühltisch-Einkäufe scheint vorbei

Unter den aktuellen Neuzugängen, verpflichtet unter der Prämisse: "Verstärkungen mit schnellen Spielern für die offensiven Außenbahnen und den Angriff", dürften wohl keine Top-Flops wie Stroh-Engel, Siebeck, Möbius, Zawada, Amamoo, Röser, Sané, Sararer und, und, und sein. Die Zeit, als Einkäufe ad hoc am Wühltisch getätigt wurden, scheint beim KSC vorbei.

Cheftrainer Christian Eichner und sein Team beschäftigte sich lange mit den Neuen. Leon Jensen hat er im Auge, seit der vor Jahren bei Bremen II spielte. Fabio Kaufmann wollte Eichner schon vor der vergangenen Saison. Damals unbezahlbar, nach dem Abstieg der Braunschweiger - ablösefrei. Zu Fabian Schleusener hielt er immer Kontakt, wollte "Schleuse" schon im vergangenen Winter aus Nürnberg zurück in den Wildpark holen. Auch Lucas Cueto hatte er seit einiger Zeit im Auge.

Das personelle Gerüst bleibt

Auch erstmals seit vielen Jahren: Kein großer Umbruch beim KSC. Kein Akteur, der über die komplette Saison gesehen Stammspieler war, verließ den badischen Zweitligisten. Das personelle Gerüst bleibt - eine gute Basis für eine gute Saison. Nach Jahren, in denen sich am Ende einer Spielrunde regelmäßig Dutzende von Profis beim KSC die warme Türklinke in die Hand gaben.

Die vergangene Saison beendete der KSC auf Position sechs. Eine hervorragende Platzierung. Das offizielle Ziel nun: Diese Leistung bestätigen. Doch das wird schwer, angesichts der namhaften Konkurrenz. Man denke an Schalke, den HSV, Werder Bremen, Paderborn, Hannover, Düsseldorf, oder auch Kiel und den FC St. Pauli. Dennoch: Dieser KSC ist für eine Überraschung gut – auch in Sachen Aufstieg in Liga eins.

Neue Sponsoren und Partner - es sieht gut aus für die blau-weißen Finanzen

Zum Glück gibt es auch eine KSC-Aufbruchstimmung in Sachen Finanzen: Präsidium und Geschäftsführung haben ihre Hausaufgaben richtig gut erledigt. Als neuer Hauptsponsor ist die "CG Elementum AG" eingestiegen. Dadurch wird jährlich rund eine halbe Million Euro mehr generiert, als in den Jahren zuvor. Zudem wurde mit der "E.G.O.-Gruppe" eine neuer "Ärmel-Partner" im Karlsruher Wildpark als Exklusiv- und aKAdemie-Partner präsentiert. Auch dadurch klimpern etliche Euro in der klammen KSC Kasse.

Noch etwas verbreitet Zuversicht: Die Ruhe, die das Präsidium - allen voran Chef Holger Siegmund-Schultze - ausstrahlt. Keine Alleingänge, keine überflüssigen Kommentare zu jedem und allem. Einfach nur: arbeiten für den KSC. Im Moment arbeiten "HSS" und Geschäftsführer Michael Becker intensiv daran, einen Großinvestor ins KSC-Boot zu bekommen.

Die Verhandlungen mit der die bayrische Unternehmensgruppe Schörghuber sind fortgeschritten – stockten aber zuletzt wegen kleiner Unstimmigkeiten ein wenig. Der mögliche Investor "Schörghuber" ist eine Unternehmensgruppe (Getränke, Hotel, Lachszucht und -verarbeitung, Bauen und Immobilien). Deren Umsatz wird bei Wikipedia mit rund 771 Millionen Euro angegeben. Sollte dieser Coup gelingen, dann sieht die Zukunft der Blau-Weißen rosig aus.