Gutes tun für Karlsruher Tierheim, Seniorenzentrum und Co.? Ja, beim KSC-Helfertag!

The Justice Project e.V.

"Der gemeinnützige Verein in Karlsruhe unterstützt Opfer von Menschenhandel und Frauen in der Prostitution mit klienten- und klientinnenorientierter, ganzheitlicher und akzeptierender Hilfe. Zielgruppe der Arbeit sind schwerpunktmäßig Betroffene von Menschenhandel aus (West-)Afrika sowie in der Prostitution tätige Frauen", schreibt der KSC.



Was ist zu tun?

Gesucht werden Helfer für die Einrichtung der neuen Beratungsstellen sowie für eine Putzaktion der Räumlichkeiten. Für Letzteres sollten zusätzlich eigene Putzsachen mitgebracht werden.