Ex-KSC-Coach Markus Kauczinski wird neuer Trainer bei Wehen Wiesbaden

Der ehemalige Cheftrainer des Karlsruher SC, Markus Kauczinski, hat einen neuen Job. Der 51-Jährige wurde heute als neuer Cheftrainer des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden vorgestellt.

"Markus Kauczinski ist ein sehr souveräner Trainer, der viel Erfahrung aus der 3. Liga und der 2. Bundesliga mitbringt. Wir haben in dieser Woche sehr gute Gespräche geführt und sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft weiterentwickeln und stabilisieren wird, um in der Liga oben mitzuspielen“, sagt Wiesbaden-Geschäftsführer Nico Schäfer auf der Website des Vereins.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Vom KSC bis nach Griechenland: Kauczinski und Co erklären, warum der Wildpark auch für Trainer-Talente ein gutes Sprungbrett ist

Kauczinski blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe. "Der SVWW ist ein seriös geführter Verein. Die Verantwortlichen haben eine klare Vorstellung hinsichtlich der langfristigen Entwicklung einer Mannschaft. Nach den Gesprächen war mir schnell klar, dass ich ein Teil dieser Entwicklung sein möchte."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Trainer-Quelle KSC: Eichner und Kwasniok wirbeln Liga zwei auf - Meister schafft Sprung zum DFB

Nach seiner erfolgreichen Zeit beim KSC war Kauczinski in Ingolstadt, St. Pauli und zuletzt Dynamo Dresden Trainer. In Wiesbaden erhält der gebürtige Gelsenkirchener einen Vertrag bis 2023. Sein erstes Spiel bestreitet Kauczinski bereits am Mittwoch, 10. November. Im Hessenpokal geht es gegen Türk Gücü Friedberg. Danach ist der SVWW beim 1.FC Kaiserslautern zu Gast.