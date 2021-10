Ersatz für Rechtsverteidiger Sebastian Jung: KSC verpflichtet Ricardo van Rhijn

Der Karlsruher SC ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Ricardo van Rhijn verstärkt die Blau-Weißen als Ersatz für den verletzten Rechtsverteidiger Sebastian Jung. Das gab der KSC nun in einer Pressemitteilung bekannt. Van Rhijn war vor einigen Wochen bereits als Testspieler im Wildpark in Erscheinung getreten. Zuletzt war der 30-Jährige für den FC Emmen in seinem Heimatland aktiv.

"Nach der Verletzung von Sebastian Jung haben wir uns nochmal veranlasst gesehen, auf dessen Position tätig zu werden. Mit Ricardo haben wir uns für einen international erfahrenen Spieler entschieden, der uns mit seiner Qualität definitiv helfen wird“, so KSC-Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer. Ricardo van Rhijn erklärte nach der Vertragsunterschrift am heutigen Dienstagmorgen: "Ich freue mich sehr, nun fest Teil der Mannschaft zu sein und werde alles geben, um das Team so gut wie möglich zu unterstützen.“

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden