Deal fix?! KSC-Stürmer Philipp Hofmann wechselt im Sommer wohl zum VfL Bochum

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) unter Berufung eigener Informationen berichtet, wechselt Philipp Hofmann vom Karlsruher SC im Sommer zum VfL Bochum. Der KSC-Torjäger soll für mindestens zwei Jahre unterschreiben und würde Karlsruhe ablösefrei verlassen.

Der VfL Bochum soll bereits im vergangenen Sommer und in der Winterpause Interesse an Hofmann bekundet haben, der Wechsel kam aber bekanntlich nicht zu Stande. Nun soll der Stürmer beim Bundesligisten unterschrieben haben. Laut einem Bericht der "Westdeutschen Allgemeine Zeitung" (WAZ) wird Hofmann einen Vertrag bis mindestens 2024 unterschreiben. Der Vertrag des Torjägers soll, aber nur für die Bundesliga gültig sein, weshalb offiziell noch kein Vollzug gemeldet werden könne. Ein Bestätigung beider Vereine steht aktuell aus.

Hofmann kam im Sommer 2019 in den Wildpark und entwickelte sich in Karlsruhe zum wichtigsten Torjäger. In bisher 100 Spielen in DFB-Pokal und Liga erzielte der 1,95 Meter-Mann 50 Tore und gab 18 Vorlagen. In der aktuelle Saison kommt der Stürmer auf 17 Saisontore.