KSC-Spieler am Limit: Die englischen Wochen "waren absolut anstrengend, aber wir mussten da durch"

Vier Gegner in elf Tagen - die Nachholspiele nach der Corona-Quarantäne haben dem Karlsruher SC in den vergangenen Tagen einiges abverlangt. Das, so verrät KSC-Innenverteidiger Christoph Kobald, zehrt langsam aber sicher an der Substanz der Spieler.

Christoph Kobald ist absoluter Stammspieler beim KSC. Diese Position hat sich der 23 Jahre alte Österreicher durch konstant gute Auftritte im Abwehrzentrum der Badener erarbeitet. Er ist schnell, zweikampfstark und hat eine gute Spieleröffnung. Im Gespräch mit Peter Putzing erklärt Kobald, dass er "sehr froh ist, dass wir schon vor dieser Terminhatz die magische 40 Punkte-Marke überschritten haben und so den Klassenerhalt gesichert haben". Herr Kobald, die Belastung mit vier Zweitligaspielen in elf Tagen war enorm. Bemerken Sie etwas davon? Ja, es war absolut anstrengend. Das macht sich echt bemerkbar, auch weil der Körper so etwas so gut wie gar nicht kennt, weil wir ja selten englische Wochen haben. Es ist anstrengend, aber es nutzt ja alles nichts - wir mussten da durch. Das heißt: Sind Sie langsam körperlich am Limit? Man merkte in den Spielen, dass da gegen Ende die Kraft fehlt. Da gibt es aber schon Unterschiede bei den Positionen. Im Angriff muss man öfter längere Sprints machen, im Mittelfeld grundsätzlich mehr laufen als im Abwehrzentrum. Aber anstrengend ist es für uns alle. Das könnte Sie auch interessieren Düsseldorf/Karlsruhe KSC-Eigenkritik nach Schluss-Krimi in Düsseldorf: "Wir haben das letzte Tor schlecht verteidigt" - die Stimmen zum Spiel Was bedeutet für Sie regenerieren? Gut essen und etwas länger schlafen. Und: viel Pflege des Körpers durch die Physios, Massagen, das Kältebecken nutzen - alles nutzen, was geht und gut tut. Ziehen Sie es vor, so oft zu spielen, anstatt zu trainieren? Ja, es macht schon Spaß, alle drei, vier Tage zu spielen, es ist eine echt interessante Situation. Vor allem in dieser Liga. In Hamburg, in Düsseldorf - es geht richtig rund. Das ist interessant und abwechslungsreich. Man hat meist weniger Lust auf das Training als auf Spiele, die sind entscheidend, die will man gewinnen. Stichwort gewinnen: Der KSC hat damit bei Heimspielen öfters Probleme - bei Auftritten auswärts weniger. Woran liegt das? Eigentlich gibt es ohne Zuschauer keinen so großen Unterschied. Wir haben auswärts oft gut gespielt, auch weil wir da sehr selbstbewusst sind. Inzwischen kann das schon ein kleiner Vorteil für uns sein. Christoph Kobald (KSC 22) in der Abwehr und Zweikampf Bild: Carmele/TMC-Fotografie Worauf basiert dagegen die KSC-Auswärtsstärke? Der heimische Platz war nicht so richtig gut, auswärts war das oft perfekt. Da konnten wir unser Spiel besser durchbringen und haben uns belohnt. Sie sind in der Startelf gesetzt. Im Moment Fluch oder Segen? Ein Segen. Ich bin froh, dass ich dieses Vertrauen bekommen habe, dass ich jedes Spiel spielen darf. Jedes Spiel, das ich bekomme, freut mich, in jeder Partie will ich mich positiv zeigen, will der Mannschaft helfen. Das könnte Sie auch interessieren Düsseldorf/Karlsruhe Analyse zum Spiel: Später Fortuna-Schock versetzt dem KSC die erste Niederlage nach der Quarantäne Mal spielt Gordon, dann Bormuth, dann Wimmer an Ihrer Seite, dann spielen Sie mal rechts, mal links im Abwehrzentrum. Wie und mit wem sind Sie am liebsten aufgestellt? Einen kleinen Unterschied macht es, wenn man als Rechtsfuß - und ich bin Rechtsfuß - rechts spielt, dann ist es etwas einfacher. Aber ich habe oft genug in meiner Karriere links gespielt, das passt auch. Und mit wem? Egal, wir sind im Abwehrzentrum insgesamt gut besetzt. Freuen Sie sich dieses Jahr besonders auf das Ende der Saison? Es kommen noch geile Spiele gegen Hochkaräter, da hauen wir alles raus. Dann haben wir uns den Urlaub verdient.

