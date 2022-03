KSC bei Hofmann-Vertrag weiter in der Warteschleife: Schnappt sich nun dieser Bundesligist den Torjäger?

Die Gerüchteküche brodelt, was die Zukunft von Philipp Hofmann angeht. Der Vertrag des Torjägers im Wildpark läuft nur noch bis Ende Juni 2022. Klar ist: "Hoffi" will in die erste Bundesliga - der KSC will, dass er im Wildpark bleibt, derweil scheint ein Verein aus der Bundesliga ein Auge auf den Stürmer geworfen zu haben.

Fakt ist: Die Badener haben dem Torjäger, der in wenigen Tagen 29 Jahre alt wird, ein lukratives Angebot gemacht. Doch der will abwarten, was sich auf dem Transfermarkt noch so tut. Da sein Kontrakt ausläuft und er ablösefrei wechseln kann, hat er gute Karten in der Hand. Dass er - wie kürzlich im Netz verbreitet - beim KSC verlängert hat, erwies sich als unwahr. Schlägt Mainz 05 bei Hofmann zu? Jetzt war zu hören, dass der FSV Mainz 05 Interesse an einer Verpflichtung habe. Wieder, denn schon vor der aktuellen Saison soll seitens des FSV Interesse bestanden haben. Doch der Erstligist habe damals keine Ablöse zahlen wollen. Das erneute Mainzer Interesse würde indes passen, denn: Man hat Angreifer Adam Szalai nach Basel gehen lassen. Trotz seines wichtigen Tores zum Ausgleich gegen Regensburg, ist Philipp Hofmann nicht ganz zufrieden. Bild: Carmele/TMC-Fotografie Stürmer Szalai stand in Mainz hin und wieder in der Startelf, kam aber zuletzt meist als Einwechselspieler zum Zug. Diese Rolle könnte man auch für Hofmann vorgesehen haben. Anfangs Einwechselspieler, klappt das, könnte er sich zur Stammkraft entwickeln. Aber, bestätigt wird nichts. Denn aus der Chefetage des Clubs aus der Fastnachtshochburg gibt es zu Personalfragen keine Aussagen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Transfer-Gerüchte aus dem Wildpark: KSC soll Kelvin Arase verpflichtet haben Aber - apropos Szalai. Der soll einem Wechsel zum KSC nicht ablehnend gegenübergestanden haben, lebt er doch seit vielen Jahren in Süddeutschland. Doch er sei nicht vom KSC kontaktiert worden. Daher gings für den Kapitän der ungarischen Nationalelf in die Schweiz, zum FC Basel. Mit dem eidgenössischen Traditionsclub trifft Szalai im Wildpark in einem Testspiel auf den KSC. Beim FC Basel hat der 34 Jahre alte, 193 Zentimeter große Stoßstürmer Szalai in sechs Einsätzen schon vier Treffer erzielt.

